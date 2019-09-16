国家统计局：经济运行处在合理区间 稳中有进态势持续

人民网北京9月16日电 （任妍）今天，8月份经济数据发布，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办举行的新闻发布会上表示，从8月份当月指标来看，主要指标有升有降，工业生产略有放缓，服务业增长加快，同时市场销售保持稳定，投资略有放缓。但总的来看，月度因为有各种因素影响会有一定波动，从1-8月份总的情况来看，经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势。

生产总体稳定 结构升级发展态势持续

“从服务业来看，1-8月份，服务业生产指数增长7.0%，比规模以上工业增加值增速快1.4个百分点。一些现代服务业发展增长较快，比如1-8月份，信息传输、软件和信息技术服务业增长22.4%，租赁和商务服务业增长8.1%，都明显快于总指数增长。同时像科技服务业、战略性新兴服务业，1-7月份营业收入增长都保持比较快的增长。”付凌晖表示，从这些情况来看，产业结构在不断优化。

付凌晖说，从工业情况来看，1-8月份规模以上工业增加值增长5.6%，高技术制造业增长达到8.4%，明显快于全部工业增长速度，工业发展持续升级的态势没有发生变化。

内需持续扩大 需求结构不断优化

付凌晖表示，消费增长方面，1-8月份社会消费品零售总额增长8.2%，实物商品网上零售额增长20.8%，明显快于社会消费品零售总额的速度。同时，升级类消费保持较快增长，像化妆品类、文化办公用品类增长都是比较快的，服务性消费增长势头也比较好，1-8月份，餐饮收入增长达到9.4%，仍然快于商品零售的增长。

此外，从投资情况来看，投资增长保持基本稳定。1-8月份固定资产投资增长5.5%，其中高技术产业投资增长13%，快于全部投资增长，而且一些短板领域的投资，比如像生态环保的投资增长在40%以上，还有教育领域投资，1-8月份教育投资增长19%，文化、体育和娱乐业投资增长15.1%。从这些情况来看，投资结构在优化，需求结构也在继续调整和优化。

就业继续增加 价格形势总体稳定

付凌晖表示，1-8月份城镇新增就业达到984万人，完成全年计划目标任务89.5%。从城镇调查失业率来看，全国城镇调查失业率8月份为5.2%，比上月回落0.1个百分点，其中25-59岁人口调查失业率为4.5%，比上月回落0.1个百分点。还要看到大学生的失业率情况，8月份20-24岁大专及以上人员调查失业率比上月回落1.9个百分点，就业情况总体较好。

从价格情况来看，1-8月份CPI同比上涨2.4%，仍然保持在全年预期目标之内。其中，1-8月份扣掉食品和能源的核心CPI，涨幅只有1.7%，和1-7月持平，保持总体稳定。尽管8月份部分食品价格涨幅有所扩大，但是从8月份当月来看，CPI涨幅是2.8%，和上月持平。

外贸和外资较快增长 外汇储备增加

付凌晖表示，1-8月份，进出口同比增长3.6%，其中出口增长6.1%，与欧盟、东盟等地区的进出口保持较快增长，对主要贸易伙伴保持比较快的增长。同时与“一带一路”国家的进出口增长也保持较快增速。

从利用外资的情况来看，这两年全球FDI都在下降，但从今年中国的情况来看，前8个月实际使用外资增长6.9%，增长速度较快。从外汇储备来看，8月末全国外汇储备3.1万亿美元，比上月末增加35亿美元。

“从这些数据来看，前8个月国民经济运行处在合理区间，结构优化态势没有变，稳中有进的态势仍然在持续。当然也要看到，今年以来全球经济增长放缓，贸易保护主义抬头，国际环境不稳定、不确定因素在增加，国内也确实存在着下行压力。” 付凌晖说，下一步要按照党中央、国务院的部署，进一步加大逆周期调节力度，加大“六稳”工作力度，促进经济持续健康发展。

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