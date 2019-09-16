中秋小长假铁路运输圆满收官 累计发送旅客4801万人次

人民网北京9月16日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，中秋小长假期间（9月12日至15日），全国铁路累计发送旅客4801万人次，同比增加561万人次，日均发送旅客1200.3万人次，同比增长13.2%。其中，南宁和乌鲁木齐局集团公司旅客发送量增幅明显，同比增长超过25%。9月15日为客流最高峰，全国铁路发送旅客1340万人次，比去年高峰日增加108万人次，增长8.8%，创中秋小长假单日旅客发送量历史新高，铁路运输安全平稳有序。
据了解，铁路旅客发送量前十位的城市依次为：广州、北京、上海、杭州、深圳、成都、武汉、南京、郑州、重庆，旅客到达量前十位的城市依次为：广州、北京、上海、杭州、成都、深圳、武汉、南京、重庆、郑州。
铁路部门坚持以旅客需求为导向，加强运输组织，科学安排运力，全国铁路日均开行旅客列车9273列，同比增加941列。各铁路局集团公司根据市场需求，及时加开去往热门地区和重点旅游城市旅客列车，打造独具特色的精品旅游线路，为旅客探亲、出游提供了更多选择，“高铁+旅游”模式受到热捧，促进了旅游消费市场发展。
各地铁路部门精心策划，在列车、车站举办了丰富多彩的中秋特色文化活动，铁路工作人员与旅客一同制作月饼、演奏民乐、朗诵诗歌，共同欢度传统佳节，使旅途充满了欢乐气氛。广州、汉口、昆明、凯里等车站开展了庆祝新中国成立70周年快闪活动，高唱《我和我的祖国》，吸引了大量旅客参与，激发了爱国热情，营造了喜迎国庆的良好氛围。
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