博鳌乐城国际医疗旅游先行区实施方案发布 呈现三大亮点

人民网北京9月16日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》有关情况。国家发展改革委副主任罗文在会上表示，国家发展改革委等4部门联合印发的《实施方案》，是紧密结合海南“三区一中心”的战略定位，针对先行区发展需要制定的专门措施，是一份含金量很高的政策性文件。

罗文介绍，2013年2月，国务院批复设立海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区以来，先行区建设取得了积极进展，但仍存在体制机制不畅、政策落地不到位、专业人才匮乏等问题。2018年4月，中共中央、国务院出台了《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，对支持先行区加快发展做出了重要安排。

罗文指出，《实施方案》共分为三个部分：

第一部分是总体要求。明确了先行区建设的总体思路，提出了到2025年，以及到2030年两个阶段的发展目标。

第二部分是重点任务。分为四个方面。一是集聚发展高水平医疗服务机构集科研机构。包括支持引进国内知名公立医疗卫生资源、引进和培育国际先进水平医疗机构、建设国家级医学教育科研交流基地、创建国家医药成果转移转化试点示范基地等。二是大力发展优质医疗旅游服务。包括加快提升医疗服务水平、积极促进医疗与旅游融合发展等。三是优化先行区开放发展环境。包括方便境内外患者诊疗、健全人才发展政策、提升服务管理效率等。四是完善医疗旅游综合监管体系。包括完善医疗项目准入和退出机制、创新综合监管模式、强化责任落实和监管问责、加强风险评估和跟踪预警等。

第三部分是保障措施。主要包括加强组织实施、强化政策支持等方面内容。

罗文称，总体上看，《实施方案》有以下三个亮点：

一是以高水平开放推动先行区发展。为实现到2025年医疗技术、装备、药品与国际先进水平“三同步”目标，《实施方案》坚持以深化供给侧结构性改革为主线，对标国际最高标准，提出了一系列高水平开放举措。比如，推动先行区与世界知名医学院联合设立医学院校。加快先行区药品、医疗器械进口审批。对先行区范围内临床急需少量进口药品、医疗器械的符合要求的临床使用数据，可以用于进口药品、医疗器械注册申请。研究出台外籍医务人员、患者及陪同人员到先行区诊疗的入境、停留居留便利化措施。在患者备案承诺基础上，有条件允许先行区医疗机构患者带合理自用量的进口药品离开先行区使用。等等。

二是以高层次人才提升先行区发展。由于海南高等教育水平偏低、缺乏知名研究机构等原因，海南科技、人才等高端生产要素相较诸多中西部省份处于劣势。对于海南全面深化改革开放和自贸试验区、自由贸易港建设，最大的要素制约，仍然是人才。推进海南新一轮改革开放、建设好先行区，更需要吸引人才、留住人才、用好人才，《实施方案》在人才引进特别是在人才激励方面提出了很多创新举措。比如说，获得授权的公立医院所获特许经营收益全部用于自身建设发展；派出的专业技术人员待遇、奖励等不包括在特许经营收益中，与被特许方另行商定。科研人员获得的职务科技成果转化现金奖励计入当年单位绩效工资总量，但不受总量限制，不纳入总量基数。在先行区符合条件的医院和科研机构设置高端特聘职位，实施聘期管理和协议工资制度。建立与国际规则接轨的高层次人才招聘制度。将卫生系列高级专业技术职称评审权下放先行区，试行社会化评价机制。允许国有企事业单位医疗卫生、旅游专业人才在先行区按规定兼职兼薪等。

三是以高质量监管保障先行区发展。先行区开放过程中可能会出现药械走私、违规运营等各类风险，只有管得住，才能真正放得开。为此，《实施方案》专门将“完善医疗旅游综合监管体系”，作为单独一项重点任务予以强调，并从完善医疗项目准入和退出机制、创新综合监管模式、强化责任落实和监管问责、加强风险评估和跟踪预警等4个方面提出了一系列监管举措，明确了地方政府、监管机构、入驻企业等不同主体相应权责，为先行区健康发展提供了良好保障。比如，严格落实《先行区项目退出管理办法》，对不履行项目入园框架协议、投资协议和承诺书以及存在违法违规行为的项目实施强制退出机制。建设国内一流的特许药械追溯管理平台，覆盖药品和医疗器械进口、审批、使用、监管等全流程，实现药监、海关以及先行区内所有医院联网共享。

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