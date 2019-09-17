经济结构优化态势没有变（权威发布）

在16日举行的国新办新闻发布会上，国家统计局发布了8月主要经济指标。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，前8月国民经济运行处在合理区间，结构优化态势没有变，稳中有进的态势仍然在持续。

月度数据有一定波动，但经济运行保持总体平稳

8月经济主要指标有升有降。“受各种因素影响，月度数据会有一定波动，从1—8月总的情况来看，我们认为经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势。”付凌晖说。

——生产总体稳定，产业持续升级。前8月，服务业生产指数增长7.0%，比规模以上工业增加值增速快1.4个百分点；规模以上工业增加值同比增长5.6%，其中高技术制造业增长达到8.4%。工业、服务业持续升级的态势均没有发生变化。

——内需持续扩大，结构不断优化。前8月社会消费品零售总额增长8.2%，其中实物商品网上零售额增长20.8%。前8月固定资产投资增长5.5%，其中高技术产业投资增长13%，需求结构继续调整和优化。

——物价总体稳定，就业继续增加。从价格情况来看，前8月CPI同比上涨2.4%，仍然保持在全年预期目标之内。其中，扣掉食品和能源的核心CPI，涨幅只有1.7%。前8月，城镇新增就业达到984万人，完成全年计划目标任务89.5%。

——外贸外资仍较快增长，外汇储备在增加。前8月进出口同比增长3.6%，其中出口增长6.1%，与欧盟、东盟等地区的进出口保持较快增长。前8月实际使用外资增长6.9%；8月末外汇储备3.1万亿美元，比上月末增加35亿美元。

工业优化升级步伐未放慢，基础设施发展潜力很大

前8月规上工业增加值同比增长5.6%，增速比前7月回落0.2个百分点。这个增速在近年来是比较低的，如何看待工业生产增长放缓？

付凌晖分析，首先，当前国际环境比较复杂，国内结构调整也正处在关键阶段；其次，8月工作日比上年同期少一天，对当月工业增速有一定影响。再次，8月一些气候性因素对部分地区的工业生产也有一定影响。“8月全国登陆的台风有3个，比历史常年多1.2个，其中‘利奇马’对东部地区省份工业生产造成一些不利影响。”

尽管增速有所放缓，但是工业内部结构优化升级的步伐并未放慢。8月，高技术制造业增加值增长6.1%。工业生产保持稳定的有利条件比较多。一方面，工业升级发展的态势在持续，一系列助推工业发展的政策效力也在持续显现，例如今年大规模减税降费就为企业提供很好的支撑。另一方面，实施降准、完善贷款市场化报价利率机制等，也将降低工业企业融资成本。

此外，前8月基础设施投资同比增长4.2%，比前7月加快0.4个百分点。这种增速可持续吗？

付凌晖表示，前期基础设施投资增速并不高，主要是由于今年大规模减税降费举措使地方政府财政收入受到一定影响，影响了基础设施投资能力。面对这种情况，中央政府加大支持力度，进一步增加专项债的发行，将明年部分新增专项债额度在今年提前发行。总的来看，我国基础设施发展还有很大潜力。目前人均基础设施存量水平相当于发达国家的20%—30%，在民生领域、区域发展方面，还有大量的基础设施投资需求。

实现全年预期发展目标有基础有条件有信心

中国经济能否完成全年任务目标？在付凌晖看来，保持经济稳中有进的态势，至少有四大有利条件。

——就业总体稳定。今年以来，我国加大对重点群体的就业支持，从失业保险基金结余之中拿出1000亿元支持开展转岗培训、职业技能提升培训等。同时，加大了对企业稳岗就业的支持力度，全年将减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。8月份全国城镇调查失业率比上月回落0.1个百分点，保持在5.2%。

——内生动力较强。上半年，内需对经济增长贡献接近80%，其中最终消费支出对经济增长贡献达到60.1%。我国消费增长处于需求扩大和结构升级均非常快的阶段。根据测算，目前服务消费增长仍然保持在两位数，消费的扩大对经济增长的稳定支撑作用和拉动作用仍在提高。

——产业升级加快。服务业中的现代服务业增长比较快，工业中的高技术制造业增长明显快于一般工业增长，产业升级持续推进。

——发展活力增强。随着“放管服”改革深入推进，营商环境持续改善，前8月我国新登记企业日均1.9万多户。另一方面，面对复杂多变的国际环境，我国进一步打开开放的大门，为外商投资提供良好的环境。

“我国经济全年保持总体平稳、稳中有进，实现全年预期发展目标是有基础、有条件的，我们有信心。”付凌晖说。

《 人民日报 》（ 2019年09月17日 02 版）

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