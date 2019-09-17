中国经济运行仍处合理区间（锐财经）

9月16日，国务院新闻办举行8月份经济运行情况发布会。国家统计局新闻发言人付凌晖在会上指出，8月份国民经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势，尽管物价有所上涨，但有基础控制在全年目标范围内。“实现全年预期发展目标是有条件的，我们也是有信心的。”

有升有降，总体平稳

付凌晖表示，从8月份当月指标来看，主要指标有升有降，工业生产略有放缓，服务业增长加快，同时市场销售保持稳定，投资略有放缓。总体来看，经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势。

——生产总体稳定，产业结构不断优化。看服务业，1-8月份服务业生产指数增长7.0%。其中，部分现代服务业发展增长较快，信息传输、软件和信息技术服务业增长22.4%，明显快于总指数增长。看工业，1-8月份规模以上工业增加值增长5.6%。其中，高技术制造业增长8.4%，明显快于全部工业增长速度，工业发展持续升级的态势没有变。

——内需持续扩大，投资结构优化。看消费，1-8月份社会消费品零售总额增长8.2%。其中，实物商品网上零售额增长20.8%，明显快于社会零售总额增长速度。看投资，1-8月份固定资产投资增长5.5%。其中，高技术产业投资增长13%，部分短板领域，例如生态环保领域投资增长超40%，均明显快于全部投资增长。

——就业继续增加，总体保持稳定。1-8月份城镇新增就业达到984万人，完成全年计划目标任务89.5%。8月，全国城镇调查失业率5.2%，比上月回落0.1个百分点。

——外贸和外资增长较快，外汇储备增加。1-8月份，进出口同比增长3.6%，出口增长6.1%。其中，与“一带一路”沿线国家的进出口保持较快增长。1-8月份，实际使用外资增长6.9%，8月份当月实际使用外资增长3.6%，保持较快增长速度。从外汇储备来看，8月末全国外汇储备3.1万亿美元，比上月末增加35亿美元。

物价稳定有基础

针对老百姓普遍关注的物价问题，付凌晖指出，目前价格上涨主要还是受食品价格上涨影响，特别是猪肉价格。8月份食品价格同比上涨10%，涨幅比上月扩大0.9个百分点。其中，猪肉价格上涨46.7%，涨幅比上月扩大19.7个百分点，影响当月价格涨幅1.1个百分点，接近全部价格涨幅的40%。不过，前期涨幅较高的食品，比如鲜菜、鲜果等价格涨幅出现不同程度回落。随着市场供应增加，鲜菜价格在连续18个月同比上涨之后首次转降。应季水果上市也导致鲜果价格同比涨幅回落10个百分点以上。

下一阶段CPI（居民消费价格指数）会怎么走，会不会突破3%？

对此付凌晖表示，目前价格上涨结构性特点较明显。8月份价格上涨主要是受到猪肉价格上涨影响，从总的情况来看，价格形势仍保持稳定。前8个月CPI同比上涨2.4%，比上月略微扩大0.1个百分点；8月份当月CPI上涨2.8%，与上月持平。

下一阶段，物价控制在全年目标范围内有较好基础。其一，看食品价格。今年粮食生产保持总体稳定，前期夏粮和早稻产量合计比上年同期增长约0.4%，目前秋粮生产保持总体稳定，为粮食供应奠定良好基础。此外，随着近期国务院出台一系列举措支持生猪生产，市场供应不断增加，市场供求未来将有所好转。其二，看工业消费品价格。8月份，家用器具、通信工具等产品环比价格下降。总体来看，工业生产能力较强，工业品上涨动力有限。其三，看服务价格。今年以来主要服务领域的价格同比涨幅在2%以上，保持温和上涨。其四，看货币条件。8月末货币供应量同比增长8.2%，与上月比略有加快，货币供应量总体稳定。

平稳态势没有变

在外部环境不稳定不确定因素明显增多、国内经济结构矛盾依然突出的大背景下，付凌晖指出，中国经济运行保持总体平稳、稳中有进的态势还是有很多有利条件的。

——就业形势总体稳定。今年以来国家高度重视就业问题，就业成为“六稳”之首，就业市场在一系列措施下保持稳定。例如，从失业保险基金结余之中拿出1000亿元来支持就业培训；实施大规模减税降费政策，全年将减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。“就业稳就意味着收入稳，也意味着民生稳，对于中国经济保持稳定增长奠定了很好的基础。”付凌晖说。

——经济增长内生动力强。目前，内需已经成为经济增长的主要动力。上半年，内需对经济增长贡献接近80%，其中最终消费支出对经济增长贡献达到60.1%，消费需求持续扩大，消费结构不断升级。8月份，扣掉汽车零售，当月社会消费品零售总额增长9.3%，比上月加快0.5个百分点。消费的扩大对经济增长的稳定支撑作用和拉动作用不断提高。此外，随着营商环境的不断改善，新登记注册企业数量大幅增加，前8个月新登记企业日均超1.9万户。另一方面，面对复杂多变的国际环境，中国开放的大门进一步打开，尤其是随着新外商投资法将于明年实施，外商投资环境不断改善，发展动力持续增强。

——产业升级发展势头好。看服务业，整体服务业发展势头较好，其中，现代服务业增长较快，信息技术服务业、租赁和商务服务业增长均快于全部服务业，战略性新兴服务业、科技服务业等营业收入也都保持较快增长。看工业，工业生产总体稳定，高技术制造业增长明显快于一般工业增长，当月增长6.1%，累计增长8.4%。

付凌晖表示，下一步，要继续坚持稳中求进工作总基调，加大逆周期调节力度，狠抓政策落实，全力做好“六稳”工作，巩固和深化改革成果，促进形成强大国内市场，确保经济持续健康发展。

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