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网络强国开启新经济发展征程

2019年09月17日08:01  来源：经济参考报
 
原标题：网络强国开启新经济发展征程

电话普及率从建国初期的0.05部/每百人跃升至2018年的125.29部/百人，电信业务收入从1950年到2018年增长1.3万倍，移动通信技术从1G空白到5G领跑世界，通信业基础设施从极端落后到建成全球最大固定网络和移动网络……新中国成立70年来，通信业的发展是一面镜子，映照了我国从最初的“一穷二白”发展成信息通信大国，也映照了我国奋力推进网络强国建设、加速发展新经济的坚定步伐。

新中国成立初期，通信业基础设施极端落后，全国长途电缆为1635皮长公里，电话普及率仅为0.05部/每百人。彼时，行业管理体制是政府部门（原邮电部）垄断经营公用电信业。改革开放释放政策红利，通信业从邮电部政企合一经营，历经邮电分营、电信重组等关键性变革，形成中国电信、中国移动和中国联通三大运营商三足鼎立的竞争格局，行业发展环境持续优化，通信业现代化步伐进一步加快。十八大以来，国务院、工信部先后制定 “宽带中国”战略，推进“网络提速降费”等政策实施，我国已建成全球最大固定网络和移动网络，“网络强国”建设迈出坚实步伐。

“新中国成立之初，我国各领域基础设施‘一穷二白’，设备技术落后、运行效率低，对国民经济发展、人民生活水平提升的制约十分明显。经过70年发展，我国基础设施快速发展，形成了较为完善的网络体系，技术创新能力不断增强，服务能力明显提升，日益成为经济社会发展的重要引擎。”国家发展改革委基础设施发展司司长罗国三表示。

在业内看来，新中国成立以来的70年，是通信业务推陈出新、通信方式不断变迁的70年；是通信技术迎头赶超、通信能力持续提升的70年，通信业的高速发展成为了祖国经济腾飞的基石。

70年投资建设，我国通信网络规模容量成倍扩张。目前已建成包括光纤、卫星、移动通信等覆盖全国、通达世界的公用电信网。到2018年年末，光缆线路长度由1997年的55.7万公里增至2018年的4358万公里，年均增长23.1%；互联网宽带接入端口由2003年的1802.3万个增至2018年的8.9亿个，年均增长29.6%。

与此同时，电信业务总量呈现跨越式增长。到2018年年末，全国电话用户规模达17.5亿户，居世界第一。用户规模持续壮大拉动电信业务总量和收入快速增长，2018年电信业务总量达到65556亿元，电信业务收入达到13010亿元，是1950年的1.3万倍。

随着自主创新能力显著增强，移动通信经历1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领的崛起历程，为移动互联网繁荣奠定了坚实的网络基础。今天，在时速300公里的高铁列车上，语音不掉线、视频不卡顿、办公不耽搁；在祖国南海，已实现西沙群岛4G信号连续覆盖和南沙海域7个岛礁4G网络全覆盖。从2014年开始，我国用短短两三年时间建成全球规模最大、覆盖最广的4G网络。2016年年初，我国5G技术研发全面启动。随着今年6月工信部正式发放5G商用牌照，酝酿多年的中国5G商用大幕拉开，目前我国5G在标准制定、测试验证和商用进程都走在世界前列。

工信部赛迪研究院电子信息研究所副所长陆峰对《经济参考报》记者表示，我国大力推进各地区、各领域、各行业宽带网络基础设施建设，推进网络信息基础设施普遍服务和宽带普及提速，从供给端大力发展让老百姓买得起、用得起的智能应用终端，鼓励各地区、各行业基于信息通信网络开展本地区本行业信息化建设，政府治理、企业发展、居民生活等领域数字化、网络化、智能水平大幅提升。

值得关注的是，互联网与实体经济深度融合，为新经济发展增添活力。一系列“互联网+”经济新业态相继诞生，云计算、工业互联网成为驱动企业数字化转型的重要动力，大型互联网平台企业持续通过互联网、大数据、云计算、人工智能等技术赋能实体经济，形成一批行业领先的工业互联网平台。数字消费持续释放居民需求潜力。2018年我国数字经济总量达到31.3万亿元，占GDP比重超过三分之一，其中互联网作为数字化浪潮的重要驱动力，推动数字经济成为经济增长的新引擎。

不过业内也指出，目前互联网技术产业支撑能力有待进一步加强，在核心电子元器件、高端芯片、基础软件等领域，我国还存在众多“卡脖子”环节，一定程度上影响了产业安全，削弱了产业竞争力。

陆峰表示，下一步需要夯实信息产业基础支撑，加强基础性、颠覆性和前沿性技术攻关研究，统筹技术创新、产业发展、标准制定等与网络安全各环节联动协调发展，强化创新链整合协同。持续推进宽带网络升级改造，加快构建一体化的网络空间基础设施，推进新型数字基础设施在各行各业推广应用，进一步释放基础设施溢出红利。同时，积极参与国际互联网治理，在数字贸易、网络基础设施、关键基础设施保护等领域积极提出中国方案。

罗国三也表示，需充分发挥新一代信息技术的牵引作用，以交通、电力、通信网络等为载体，推动新型基础设施与传统基础设施跨界融合发展。同时，紧紧把握新一轮科技和产业革命大势，加强人工智能技术在基础设施领域的应用，加快形成适应智能经济和智能社会需要的基础设施体系。

专家称，未来在新一代信息技术的牵引下，中国将以更前沿的技术创新、更丰富的产业应用、更开放的姿态，努力迈向网络强国，开拓更加广阔的经济发展空间。(记者 郭倩)

(责编：庄红韬、杨曦)
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