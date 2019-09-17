文化产业快速发展 居民人均文化消费5年增长43.4%

新中国成立70年来，我国文化事业全面繁荣，文化产业快速发展，2018年我国文化产业实现增加值38737亿元，比2004年增长10.3倍。我国文化投资和消费水平也明显提高。2017年，我国文化产业固定资产投资额（不含农户）3.8万亿元，为2005年的13.7倍，2013年-2017年年均增长19.6%。2018年，全国居民用于文化娱乐的人均消费支出为827元，比2013年增长43.4%。
新中国成立以来，国家财政对文化建设的支持力度不断加强。1953年-1957年五年文化事业费总投入为4.97亿元，1978年当年增加到4.44亿元，到2018年达928.33亿元。1979年-2018年，文化事业费年均增长14.3%，2018年比2012年增长93.4%。
2018年我国文化产业实现增加值38737亿元，比2004年增长10.3倍，2005年-2018年文化产业增加值年均增长18.9%，高于同期GDP现价年均增速6.9个百分点。从对经济增长的贡献看，2004年-2012年间，文化产业对GDP增量的年平均贡献率为3.9%，2013年-2018年进一步提高到5.5%。
此外，越来越多具有规模和实力的文化企业积极发展在海外的投资。2018年，我国文化、体育和娱乐业对外投资额为16.9亿美元，分别为2008年和2012年的84.5倍和8.5倍。(记者 班娟娟)
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