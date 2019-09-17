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内需扩大结构优化，实现全年目标可期

逆周期调节力度将加码

民生及区域基建投资潜力巨大，促工业发展政策效力待释放

2019年09月17日08:06  来源：经济参考报
 
原标题：逆周期调节力度将加码

　　国家统计局16日公布的8月国民经济运行数据显示，8月全国规上工业增加值同比增长4.4%；社会消费品零售总额增长7.5%；1-8月，全国固定资产投资（不含农户）增长5.5%。8月经济运行保持总体平稳、稳中有进态势。特别是内需持续扩大，基建投资增速以及扣除汽车以外的消费品零售额增速加快，结构也继续优化。

　　专家指出，加大逆周期调节力度，全力做好“六稳”，促进形成强大国内市场，成为下一步确保经济持续健康发展的重要政策取向。总的来看，中国经济增长内生动力较强，消费扩容升级对经济拉动作用在提高，民生及区域基础设施投资还有很大潜力，一系列工业发展政策效力将显现，实现全年预期发展目标有基础、有条件。

　　基建投资增速加快

　　8月部分经济指标增速有所波动。数据显示，8月全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速比上月回落0.4个百分点。社会消费品零售总额33896亿元，同比增长7.5%，增速比上月回落0.1个百分点。1-8月，全国固定资产投资（不含农户）400628亿元，同比增长5.5%，增速比1-7月回落0.2个百分点。

　　国家统计局新闻发言人付凌晖指出，8月主要指标有升有降，但总的来看，月度因为有各种因素影响会有一定波动，从1-8月总体情况看，经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势。

　　付凌晖表示，8月工作日比上年同期少一天，一些气候性因素对部分地区工业生产也有一定影响。剔除这些特殊因素，8月工业生产仍较稳定。从累计情况来看，1-8月，规模以上工业增加值增长5.6%，高技术制造业增长8.4%，稳定增长态势仍在持续。

　　从需求来看，内需仍在持续扩大。消费方面，8月扣除汽车以外的消费品零售额增长9.3%，比上月加快0.5个百分点。投资方面，1-8月基础设施投资增长4.2%，比1-7月加快0.4个百分点。

　　“8月新增专项债发行速度较前月回升，同时对地产严调控也使资金向基建分流，预算内外的资金支持均带动基建投资增速回暖。”中信证券研究部固定收益首席分析师明明说。

　　“基础设施投资保持较快增长有不少有利条件。”付凌晖指出，中央政府加大支持力度，进一步增加专项债发行，将明年部分新增专项债额度今年提前发行，有利于支撑基础设施投资增长。

　　结构升级态势延续

　　“稳”在速度，“进”在质量。一系列数据显示，产业结构升级态势仍在延续。

　　工业方面，1-8月规模以上工业增加值增长5.6%，高技术制造业增长达到8.4%，明显快于全部工业增速。消费方面，1-8月社会消费品零售总额增长8.2%，实物商品网上零售额增长20.8%，明显快于社会消费品零售总额速度。

　　投资方面，1-8月固定资产投资增长5.5%，其中高技术产业投资增长13%，快于全部投资增长。短板领域投资增加，1-8月，生态保护和环境治理业、教育投资同比分别增长42.2%、19.0%，分别快于全部投资36.7、13.5个百分点。

　　不过，付凌晖也指出，当前国际环境不稳定不确定因素明显增多，国内经济结构性矛盾依然突出。下一步，将加大逆周期调节力度，狠抓政策落实，全力做好“六稳”工作，巩固和深化改革成果，促进形成强大国内市场，确保经济持续健康发展。

　　政策已经在加码。9月4日召开的国务院常务会议部署精准施策加大力度做好“六稳”工作，特别部署用好专项债，形成有效投资。同时强调加快落实降低实际利率水平的措施，加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。9月6日，央行宣布从9月16日起全面降准。华泰证券宏观首席分析师李超认为，近期重要会议频繁释放“六稳”发力信号，财政政策和货币政策有望对生产端形成一定的刺激提振。

　　兴业证券首席经济学家王涵指出，近期采取的改革以及常规措施较为频繁，如LPR改革、全面+定向降准、QFII额度放开等，均有更多支持实体融资的作用。8月社融数据增长超预期，也体现了政策逆周期调节的导向。

　　东方金诚首席宏观分析师王青认为，未来逆周期调节加码包括财政支出及专项债安排向基建项目再倾斜、落实大规模减税降费措施、激发微观主体活力等。

　　实现全年目标可期

　　在专家看来，我国经济全年保持总体平稳、稳中有进，实现全年预期发展目标有基础、有条件。

　　有利条件包括就业市场保持稳定。8月全国城镇调查失业率比上月回落0.1个百分点。新增城镇就业达到984万人，完成全年计划89.5%。“就业稳就意味着收入稳，也意味着民生稳，对于中国经济保持稳定增长奠定了很好的基础。”付凌晖说。

　　有利条件还包括经济增长内生动力较强。上半年，内需对经济增长贡献接近80%，其中最终消费支出对经济增长贡献达到60.1%，中国消费增长处于需求快速升级和扩大的阶段，对经济增长的稳定支撑作用和拉动作用在提高。从投资看，中国基础设施发展还有很大潜力。付凌晖说，“从数据来看，目前人均基础设施存量水平相当于发达国家的20%-30%，在民生领域、区域发展方面，还有大量的基础设施投资需求。”

　　申万宏源宏观高级分析师秦泰认为，随着后续专项债提前发行，同时政策聚焦落实有效投资，预计基建投资仍将持续逐步改善。此外，随着上半年收入增长对消费的促进作用逐步释放，预计居民商品消费至年底将呈现温和回升特征。

　　就工业生产而言，下阶段保持稳定也有较多有利条件。付凌晖说，工业升级发展态势持续，一系列促进工业发展的政策效力也在持续显现，今年大规模减税降费将为企业提供很好的支撑。从未来发展情况来看，逆周期调节力度在加大，近期推进贷款市场化报价利率机制的形成，实施了降准，这些都为工业企业发展提供了很好的条件。

　　“随着减税降费政策效果显现，近期工业企业盈利有所好转，1-7月工业企业利润同比下降1.7%，降幅较上半年收窄0.7个百分点；同时，8月金融数据全面反弹，其中企业中长期贷款回升明显。这些积极因素或预示后期制造业投资有改善空间。”王青说。(记者 班娟娟 实习生 陈淑兰 高文琎)

(责编：庄红韬、杨曦)
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