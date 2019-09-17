原标题：莫让消费者为“APP刷榜”埋单

近日，有媒体报道，APP的好评可以靠花钱刷出来，还能根据买家需求进行“个性化刷榜”。除了刷好评，也会有人选择刷不利评价恶意攻击竞争对手。恶意刷榜已然形成了黑色产业链，成为行业“潜规则”。

有网民表示，手机应用市场被这些愿意花钱砸流量的企业所操控，违反了《反不正当竞争法》的相关规定。这些为手机APP“刷榜”的公司，往往只注重刷单量，并不会关注开发者是否正规，应用本身质量如何，这将会直接损害用户的权益。很多用户反映，一些五星好评的APP不能用、不好用、不敢用。

网民“包冉”指出，应用开发商“刷榜”一方面有助于其获取更多用户，一方面可以拿漂亮数字给投资人看。多方组成的利益共同体形成了分工明确的APP刷榜产业链，这也导致了“刷榜”行为屡禁不止。

网民“刘晶”表示，恶意“刷榜”行为涉嫌构成不正当竞争，破坏了正常的应用市场秩序，增加了交易难度，削减了平台的公信力，造成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

“长此以往，一旦被虚假数据侵蚀，手机应用平台本身就会面临信任危机。针对这种状况，要用互联网的手段解决互联网的问题，完善技术，提升对造假行为的识别能力，坚决打击‘刷榜’黑色产业链。”网民“心静”认为，APP“刷榜”从长远来看，会让人们对整个网络空间评价体系的公正性产生质疑，一旦体系的公信力崩塌，无论是买家还是卖家都将“竹篮子打水一场空”，最终无利可图。

“平台方应承担起监管的责任，对发现有‘刷榜’行为的APP给予相应惩戒，同时在技术上寻求突破，尽可能从源头上封堵‘刷榜’行为。”有网民表示，应充分利用法律手段维护各方权益。（记者 刘超 整理）

(责编：庄红韬、杨曦)