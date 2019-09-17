原标题：国内油价或迎“两连涨”

沙特油田设施遭遇十年来最大袭击，国际原油价格16日开盘一度飙升创下28年来最大涨幅。业内人士认为，此次事件将打开国际原油市场上行通道，9月18日国内成品油零售限价或迎“两连涨”。

当地时间9月14日，全球最大的石油公司沙特阿美石油公司位于布盖格和胡赖斯油田的石油加工设施遭遇“10架无人机”袭击。沙特新上任的能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示，袭击事件导致两处石油设施生产中断，初步预估受影响的石油供应达到每日570万桶，约占沙特石油日产量的50%，接近全球产油量的6%。

受此影响，9月16日开盘，国际原油期货价格强势上扬，WTI上涨约15%至63.34美元/桶；布伦特上涨约19%至71.95美元/桶，WTI和布伦特的开盘涨幅均创1991年以来最大单日日内涨幅。

沙特方面宣称，受影响的产能将在9月16日恢复，同时将启用本国原油库存，以保证本周原油出口不受影响。美国称准备随时动用战略储备，防止沙特的供应缺口给全球油市带来震动。

隆众资讯的原油市场调查显示，由于本次沙特遭遇十年来最大袭击，因此市场几乎一致认为，本次事件将打开上行通道，对沙特可能出现供应缺口的担忧以及美国是否真的释放战略储备的疑虑是主要支撑因素。

多数观点认为国际原油价格涨势将持续3日至6日，原因是市场可能不会允许油价持续跳升，沙特正在积极恢复供应，美国也会有所动作。也有不少观点认为，油价涨势将持续1周至2周，原因是袭击事件带来的情绪干扰可能会不断发酵，沙特修复工厂装置和恢复产能需要一定时间。

在9月16日的发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖称，今年以来国际经济增长动能在减弱，从8月份情况来看，主要大宗商品价格是环比下降的，当月国际能源价格环比下降6%左右，OPEC一揽子原油价格环比也是在下降。“沙特的情况对于全球能源市场会产生什么影响，我觉得还需要观察。”

根据卓创资讯监测模型显示，截至9月13日收盘，国内第8个工作日，参考原油变化率为0.84%，对应汽柴油上调50元/吨，已处于调价边缘。卓创资讯分析师徐娜认为，9月16日原油收盘如果大涨，则变化率有望在正值范围内继续扩大，对应调整幅度或超过50元/吨调价红线，9月18日24时，本轮成品油零售限价将再度迎来上调。(记者 王璐)

(责编：庄红韬、杨曦)