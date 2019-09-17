人民网>>财经

外汇局： 研究对合格境外投资者进行分类管理

2019年09月17日08:08  来源：经济参考报
 
原标题：外汇局： 研究对合格境外投资者进行分类管理

　　国家外汇管理局日前宣布，经国务院批准，决定取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。同时，RQFII试点国家和地区限制也一并取消。国家外汇管理局副局长张新在接受新华社记者专访时表示，取消投资额度限制后，人民银行、外汇局等金融管理部门将进一步完善相关宏观审慎管理，探索更多的价格型宏观审慎管理手段，逆周期调控相关跨境资金流动。

　　张新表示，当前我国股票和债券市场外资占比均偏低，随着全球主流市场指数相继纳入A股和人民币债券并逐步提高纳入权重，取消投资额度限制后，预计合格境外投资者将稳步、有序增持境内资产。他说，考虑到合格境外投资者多为长期投资者，预计资金流入相对平稳，不会出现“大进大出”的风险。

　　对于各方关注的风险防范问题，张新表示，外汇局将进一步完善健全“宏观审慎+微观监管”两位一体的跨境资本流动管理框架，加强监测分析，逆周期市场化调节跨境资本流动和外汇市场顺周期波动，防范跨境资本流动冲击导致系统性金融风险。同时，依法依规维护外汇市场秩序，严厉打击跨境套利和违法违规行为，守住不发生系统性金融风险底线。

　　在微观监管上，外汇局将强化登记管理，加强穿透式监管和跨部门监管。“外汇局正会同相关部门，研究对合格境外投资者进行分类管理，如给予价值型长期投资者更广泛的投资范围，加大对冲基金类机构的核查检查频率，及时严厉惩处违法违规行为，奖优限劣。”张新说。此外，外汇局还将不断完善相关统计监测和预警框架，实时监测外资买卖A股和人民币债券情况，有效预警证券投资项下潜在风险。(记者 张莫)

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved