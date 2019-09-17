原标题：外汇局： 研究对合格境外投资者进行分类管理

国家外汇管理局日前宣布，经国务院批准，决定取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。同时，RQFII试点国家和地区限制也一并取消。国家外汇管理局副局长张新在接受新华社记者专访时表示，取消投资额度限制后，人民银行、外汇局等金融管理部门将进一步完善相关宏观审慎管理，探索更多的价格型宏观审慎管理手段，逆周期调控相关跨境资金流动。

张新表示，当前我国股票和债券市场外资占比均偏低，随着全球主流市场指数相继纳入A股和人民币债券并逐步提高纳入权重，取消投资额度限制后，预计合格境外投资者将稳步、有序增持境内资产。他说，考虑到合格境外投资者多为长期投资者，预计资金流入相对平稳，不会出现“大进大出”的风险。

对于各方关注的风险防范问题，张新表示，外汇局将进一步完善健全“宏观审慎+微观监管”两位一体的跨境资本流动管理框架，加强监测分析，逆周期市场化调节跨境资本流动和外汇市场顺周期波动，防范跨境资本流动冲击导致系统性金融风险。同时，依法依规维护外汇市场秩序，严厉打击跨境套利和违法违规行为，守住不发生系统性金融风险底线。

在微观监管上，外汇局将强化登记管理，加强穿透式监管和跨部门监管。“外汇局正会同相关部门，研究对合格境外投资者进行分类管理，如给予价值型长期投资者更广泛的投资范围，加大对冲基金类机构的核查检查频率，及时严厉惩处违法违规行为，奖优限劣。”张新说。此外，外汇局还将不断完善相关统计监测和预警框架，实时监测外资买卖A股和人民币债券情况，有效预警证券投资项下潜在风险。(记者 张莫)

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