中资银行首次在伦敦发行英镑债券

据新华社伦敦9月16日电 （记者孙晓玲）中国工商银行伦敦分行16日在伦敦证券交易所发行6亿英镑债券。这是中资银行发行的首笔英镑债券。

《 人民日报 》（ 2019年09月17日 03 版）

(责编：庄红韬、杨曦)