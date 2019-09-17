外资持续看好上海 42个外资项目集中签约

5000亿美元

截至8月底，上海累计吸收合同外资金额已突破5000亿美元大关，累计实际利用外资超过2500亿美元

本报上海9月16日电 （记者田泓）上海16日举行42个外资项目集中签约仪式，投资总额共约77亿美元（约550亿元人民币），其中超过1亿美元的大项目就有15个，涉及智能制造、生物医药、化工、集成电路、新能源、新材料、商贸、金融等多个领域，充分表明上海与外资的合作向着更高水平、更广领域、更深层次迈进。

上海市副市长许昆林在签约仪式上表示，开放是上海最大的优势，上海一直走在中国改革开放的前沿，始终欢迎各类企业来沪投资兴业。今年1至8月，上海新设外资项目、合同外资金额、实到外资金额继续保持快速增长态势，分别增长了47.8%、9.6%和13.4%；新增跨国公司地区总部31家，亚太区总部18家，研发中心10家。截至8月底，上海累计吸收合同外资金额已突破5000亿美元大关，累计实际利用外资超过2500亿美元，稳居全国前列；共引进跨国公司地区总部701家，亚太区总部106家，研发中心451家，进一步巩固内地跨国公司地区总部和外资研发中心数量最多的城市地位。这是外资继续看好中国、看好上海的有力明证。

最新数据显示，上海引资结构不断优化。服务业、制造业实现双增长。今年1至8月，服务业实到外资115.68亿美元，同比增长13.3%，占比88.3%。制造业实到外资14.99亿美元，同比增长14.7%，占比11.4%；服务业引进外资呈现“1+4”格局，即以商务服务业为主，信息服务、金融服务、商贸、房地产均衡发展。以地区总部、投资性公司为主的商务服务业是引进外资最多的领域，实到外资38.3亿美元，占比接近30%。信息服务、金融服务、商贸业、房地产业实到外资各占比10%左右；科技服务业实到外资10.38亿美元，同比增长186.4%；实到外资超过1000万美元以上的制造业项目19个，较去年同期增加六成，主要流入领域为电气机械、化工、生物医药、专用设备、汽车零部件和食品制造等。高技术制造业实到外资5.99亿美元，占比为40%。

《 人民日报 》（ 2019年09月17日 04 版）

(责编：庄红韬、杨曦)