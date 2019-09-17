国家发改委等四部门和海南省有关负责人介绍博鳌乐城建设情况

9月16日，国家发展和改革委员会、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家药品监督管理局联合印发《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》（以下简称《方案》）。国务院新闻办公室当天举办新闻发布会，邀请四部门和海南省有关负责人介绍《方案》有关情况，并答记者问。

提升服务改良环境

先行区建设成果丰富

2013年，国务院批准设立海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称先行区），成为我国第一家以国际医疗旅游服务、低碳生态社区和国际组织聚集为主要内容的国家级开发园区。6年来，先行区建设取得亮眼成效。

医疗服务能力明显提升。目前，先行区共引进签约院士专家团队51个，正式受理投资项目81个，开工建设16个，已有9家医疗机构开业或试运营；先后创造了全国第一例特许进口的蓝牙心脏起搏器植入手术、人工耳蜗植入手术等“14个全国第一”。2018年，先行区接待医疗旅游人数同比增长69.1%，今年1至8月同比增长41.2%，形成了良好的品牌和氛围。

营造一流的营商环境。在先行区内极力推广极简审批，目前社会投资项目落地平均审批时间由原来429个工作日缩短到现在58个工作日；在全国率先简化临床急需进口医疗器械安全监管流程，缩短审批及通关时间，有效降低了企业成本。

生活配套设施逐步完善。先行区重点推进综合服务中心等城市功能配套项目建设，医疗机构从业人员和就诊患者日常生活非常便利。目前，先行区已由田园村庄发展成为医疗新城。

先行区建设取得了积极进展，但仍存在体制机制不畅、政策落地不到位、专业人才匮乏等问题。《方案》的印发，就是为了集中解决这些问题。

据国家发改委副主任罗文介绍，《方案》明确了先行区建设的总体思路，提出到2025年以及到2030年两个阶段的发展目标；列出了集聚发展高水平医疗服务机构及科研机构、发展优质医疗旅游服务、优化开放发展环境、完善医疗旅游综合监管体系等4个重点任务。

对标国际完善体系

《方案》举措亮点纷呈

《方案》有哪些亮点？

对标国际最高标准，制定出一系列高水平开放举措。比如，推动先行区与世界知名医学院联合设立医学院校；加快先行区药品、医疗器械进口审批；研究出台外籍医务人员、患者及陪同人员到先行区诊疗的入境、停留居留便利化措施；在患者备案承诺基础上，有条件允许先行区医疗机构患者带合理自用量的进口药品离开先行区使用，等等。

提出切实举措吸引和激励人才。比如，获得授权的公立医院所获特许经营收益全部用于自身建设发展；派出的专业技术人员待遇、奖励等不包括在特许经营收益中，与被特许方另行商定；科研人员获得的职务科技成果转化现金奖励计入当年单位绩效工资总量，但不受总量限制，不纳入总量基数，等等。

完善医疗旅游综合监管体系。《方案》从完善医疗项目准入和退出机制、创新综合监管模式、强化责任落实和监管问责、加强风险评估和跟踪预警等4个方面提出了一系列监管举措，明确了地方政府、监管机构、入驻企业等不同主体相应权责，为先行区健康发展提供了良好保障。

形成合力细化任务

促进政策落地见效

一分部署，九分落实。国家发改委、国家卫健委等部门和海南省将采取有效措施，确保《方案》及时有效落地。

罗文表示，推进海南全面深化改革开放领导小组办公室将会同国家卫健委、中医药局、药监局、海南省等有关方面建立健全工作推进机制，形成工作合力，进一步细化工作任务，确定工作任务清单，并明确责任单位和完成各项任务时间表；将对重点工作事项实施项目化管理、表格化推进，完成一项、销号一项，对在《实施方案》落地过程中存在的一些难点、堵点和痛点，将会同有关方面召开工作推进会，及时推动解决各类问题，确保各项政策措施落地见效，同时建立常态化工作评估机制。

国家卫健委副主任曾益新介绍说，国家卫健委积极协调有关医疗卫生机构等为先行区提供技术支持、开展临床研究，有效提升医疗卫生服务水平；支持落实外资办医政策，将更多国际优质医疗资源引进先行区；充分发挥海南独特的海药资源和生态优势，支持新药专项成果转移转化。

国家中医药管理局局长于文明介绍说，支持三到五家包括局管（属）中医医院在内的公立医院，将品牌、商标、技术、管理等以特许经营方式提供给先行区内医疗机构使用，所得经营收益用于自身建设发展；对医疗机构中药制剂委托配制、应用传统工艺配制的中药制剂实施备案管理，允许国内医疗机构院内制剂在符合国家规定条件下在先行区调剂使用。

国家药品监督管理局副局长颜江瑛介绍说，将从多个方面采取措施落实《方案》，如加快先行区药品医疗器械进口审批，将临床急需少量进口药品、医疗器械先行先试的政策适用范围扩大到先行区内符合条件的医疗机构；实施药品上市许可持有人、医疗器械注册人制度；支持国内顶尖医疗机构在先行区内设立临床试验机构，依法依规开展符合伦理规范的临床试验，等等。

海南省委常委、宣传部部长肖莺子表示，海南省将按照近期、中期、长期目标，大力推动各项重点政策落地见效；制定实施相关人才制度，全面提升人才服务水平，形成引才、留才、用才良好氛围，补齐人才短缺短板；把医疗质量安全作为先行区发展的生命线，严把准入关，建立健全医疗机构以及从业人员信用记录，建设特许药械追溯管理平台，探索建立卫生、药监“二合一”医疗旅游综合监管体系，全面加强风险防控，为先行区建设保驾护航。

《 人民日报 》（ 2019年09月17日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)