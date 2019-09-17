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“互联网+”创造美好生活

杜海涛

2019年09月17日08:15  来源：人民网－人民日报
 

　　图①：浙江杭州某超市，一位消费者正使用支付宝付款结账。
　　支纪哲摄
　　图②：山东青岛智慧物流园里，工作人员正在分拣包裹。
　　人民视觉
　　图③：停放在北京街头的共享单车。
　　人民视觉

　　新中国成立70年来，我国经济社会发展取得巨大成就，人民生活发生翻天覆地的变化。特别是党的十八大以来，网络、信息等技术加速向产业渗透，平台经济、共享经济蓬勃发展，线上线下快速融合，互联网以不可阻挡之势，与各领域、各行业迅速融合。现代互联网科技手段的广泛运用，为我们开启了全新的生活

　　

　　早上起床后打开手机，登录外卖平台，半小时后可口的早餐送上了门；出门前叫辆网约车，几分钟后就停到了楼下；上车后轻点手机，为早已挑选在“购物车”里的新款服饰一键下单……一部手机，动动手指，衣食住行多种需求全解决。

　　新中国成立70年来，我国经济社会发展取得巨大成就，人民生活发生翻天覆地的变化。特别是党的十八大以来，网络、信息等技术加速向产业渗透，平台经济、共享经济蓬勃发展，线上线下快速融合，互联网以不可阻挡之势，与各领域、各行业迅速融合。互联网+零售、互联网+餐饮、互联网+医疗、互联网+教育……现代互联网科技手段的广泛运用，为我们开启了全新的生活。

　　新业态百舸争流。“购物点鼠标，支付刷手机，扫码乘公交，网上选美食”，现在，人们手机里的APP越装越多，消费越来越便利。2018年，全国网上零售额突破9万亿元，其中实物商品网上零售额7万亿元。电商零售、社交联络、娱乐互动、网上理财，这些基于互联网的新产业、新服务，已成为与个人生活密不可分的“公共基础设施”。

　　新感受如沐春风。在线教育蓬勃兴起，求学者不用到教室，就能学到新知识；远程医疗跨越时空，哪怕地处偏远，坐在家里也能享受到先进的医疗服务；网上订票省时省心，景区门口，轻刷手机就能通过闸机，再也不用到售票处排长队。在服装、家电等领域，一些企业已从大规模生产向小众化定制转变，实现了个性设计、柔性制造。

　　从全球看，我国互联网经济已处于领先地位，“互联网+”为何在中国如此耀眼？

　　中国有广阔的市场、巨大的人口规模，为互联网经济成长提供了丰沃市场土壤。而从根本上看，我国“互联网+”蓬勃发展，有着更深层、更强大的推动力。

　　这推动力源于党中央的高瞻远瞩和战略谋划。党的十八大作出了实施创新驱动发展战略的重大部署，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。党的十九大提出，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑，并要求“加快建设创新型国家”。我国发布的《国家创新驱动发展战略纲要》，吹响了技术创新的“集结号”。全球定位导航、高性能计算、新型显示等基础产业相继取得重大突破，物联网、大数据、云计算等新兴产业生机盎然。正是坚持创新、厚积薄发，才结出了互联网经济的丰硕成果。

　　这推动力受益于体制机制变革催生的活力。“放管服”改革不断深化，人才培养与流动机制逐步健全，日益优化的“生态”，激发了全社会创新创业创造的积极性。市场主体快速壮大，市场活力日益增强，一项项利好政策接连出台，推动了新产业、新产品、新业态的扎根落地。

　　这推动力离不开日益强大的消费动力和不断更新的消费观念。政策更优、措施更实、环境更佳，这些年我国继续出台措施强化质量监管，改善消费环境，保障消费安全。与此同时，百姓腰包鼓起来、眼界宽起来、品位高起来，品质消费、服务消费、绿色消费等中高端消费方兴未艾。有了“互联网+”，民宿客栈随意挑、定制旅游更自在、健康服务送上门……巨大的消费市场为科技创新带来更多机遇，而科技创新带来的新体验又有力地推动了消费升级。

　　放眼未来，技术手段持续进步，“互联网+”仍有巨大的发展空间。把握经济转型升级大趋势，着眼进一步优化创新创业创造环境，用政策呵护，拿汗水浇灌，靠市场支撑，互联网经济一定能放射出更加灿烂的光芒，创造出更多意想不到的新奇迹！

　　版式设计：沈亦伶

　　数据来源：商务部、国家统计局、中国互联网络信息中心


　　《 人民日报 》（ 2019年09月17日 09 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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