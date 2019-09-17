互联网+零售——

打开手机，商品随你挑

本报记者 王 珂

镜头

“上午下单，下午送到，真快！”周末上午，北京市朝阳区八里庄居民李晓准备打扫房间，发现家里的消毒液快用完了。他打开京东APP，选好两瓶消毒液后，订单页面上显示：“上午11点10分前下单，预计今天即可送达”。李晓完成支付后，下午2点多，配送员就把商品送到家里。“想想以前只能去超市买，不仅路上要花时间，有时结账还要排队，现在网上买省时省力多了！”

打开手机APP，浏览海量商品，选定目标下单，等待送货上门……如今，电商走进中国消费者的日常生活。中国零售业拥抱“互联网+”，给消费者带来选择更多、配送更快、品质更优的全新体验。

2018年，中国实现电子商务交易额31.63万亿元，同比增长8.5%，其中网上零售额9.01万亿元，同比增长23.9%。中国电商交易规模持续增长，稳居全球网络零售首位。

电商在保持高速增长态势的同时，呈现出高质量发展新局面。社交电商、内容电商等新模式不断创新，电商与产业的融合持续深入，跨境电商发展如火如荼……电商企业在运用互联网、大数据等新技术的过程中，积极探索创新，刷新消费体验，带动行业升级。

配送时效更快。仓储建设布局更加合理、结合消费大数据的备货更加精准、投入智能设备的物流运转更加高效……电商物流正逐渐告别发展初期“爆仓”的尴尬，配送时效由以天为单位向以小时和分钟为单位迈进。

商品选择更多。电商平台不断丰富购物品类，打造“一站式购物平台”。电商平台利用数据优势，为生产厂家提供更加精准的需求信息，帮助厂家生产更符合消费者需求的新产品。

线上线下融合。线上走进线下，线下拥抱线上，双方实现优势互补，由相互竞争加快转向合作共赢。越来越多融合后的家电专卖店、无人便利店、生鲜超市出现在消费者身边，扫码自助结账、免费配送上门等新服务大大改善了传统的线下消费体验。

互联网+支付——

告别钱包，扫码走四方

本报记者 欧阳洁

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一大早，在上海某公关公司工作的王垚走下楼，打开手机，扫码骑上一辆共享单车来到地铁站，单车一锁，平台就自动付款扣费。进入地铁站，王垚不用买票，用手机扫一扫就上了车。中午出去吃饭、下班后在超市里买日常用品，结账时也只要拿出手机，出示二维码就能轻松付款。“现在出门可以不带钱包，但千万不能落下手机，否则就寸步难行了。”王垚说。

依托互联网、大数据，支付方式的变革极大地改变着人们的生活方式和消费习惯。2000年初，电商平台刚刚兴起，第三方支付机构创新性地推出担保交易模式，解决了买卖双方的互信问题。随后推出的快捷支付，更是极大地提升了支付效率和购物体验。随着技术升级和场景拓展，网络支付也进入移动支付时代，不仅仅是在电商平台购物，人们的日常生活和消费支出都能在手机等移动终端上轻松完成，真正做到“一部手机走天下”。

中国支付产业的创新和崛起，催生出庞大的网购市场，使中国成为全球最大的电子商务市场。2019年第一季度，中国第三方移动支付交易规模已达到55.4万亿元，同比增长24.7%，经历过快速增长的移动支付市场正步入稳步增长的“成熟期”。

分布式数据库系统、区块链技术、指纹和刷脸等生物支付技术……中国支付技术位居世界前列。支付宝输出移动支付技术，打造了9个海外本地钱包，让一些国家的普通人享受到数字普惠时代的便捷；微信支付也走出国门，推出海外本地钱包，支持转账、消费充值和购票等线上消费，覆盖当地人日常生活的许多场景。

互联网+餐饮——

动动手指，外卖送上门

本报记者 林丽鹂

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走进井格重庆火锅，多是三五好友或是一家人围坐，一口大大的火锅被分成九宫格，各色涮品沸腾其中。但点开该店外卖页面却是“麻辣一锅端二人套餐”“金汤老坛酸菜鱼一人餐”等小份菜品。“依据外卖平台大数据，我们将外卖菜品锁定为和火锅基因相似，且更适合一两人食用的熟食，成功将外卖做出3300多万元的年收益。这就是‘互联网+’对传统餐饮业的赋能。”井格火锅外卖业务负责人刘文章说。

借助互联网，外卖实现了消费者从到店用餐，到足不出户享受美食的转变，受到越来越多人的青睐，成为当下餐饮业不可或缺的部分。据中国互联网络信息中心发布的最新数据，截至今年6月，我国网上外卖用户规模达4.21亿人，占网民总人数的49.3%。

外卖这一“互联网+”新兴行业已颇具规模，但其发展时间并不长：2008年至2014年，一些知名外卖平台先后上线；2015年，外卖在资本推动下爆发性增长，全国有几十家大大小小的平台角逐这一新兴市场；2016年，行业进入整合期。目前，外卖行业进入调整、规范、提高的新阶段。

“互联网+”对餐饮行业的改变不仅是外卖。1980年，改革开放后北京第一家拿到餐饮执照的个体饭馆——悦宾饭馆开业，近年来，这家老店的发展也乘上了“互联网+”的东风。“十几年前，饭馆收录到大众点评上，越来越多游客慕名而来，很多人喜欢在‘中国个体第一家’的牌匾下打卡，店里的生意更火了。”悦宾饭馆第三代传人郭华对记者说。据中国烹饪协会数据，2018年全年餐饮收入42716亿元，餐饮门店数量超过800万个，餐饮业蓬勃发展。

对于“互联网+餐饮”的未来，美团首席执行官王兴认为，“吃”是消费刚需，借助“互联网+”，国内餐饮市场将长期向好。

互联网+出行——

想走就走，约车真省事

本报记者 罗珊珊

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早上5点30分，家住江苏南京鼓楼区的出租车司机刘源就出门了，他要在6点之前赶到鼓楼区中央门附近接一位乘客去禄口国际机场。“这是我昨天晚上接到的预约订单，乘客在约车APP上定好时间、出发地和目的地，发送订单。有了约车APP，我就可以根据乘客需求安排行驶路线，再也不用满大街扫客了。”刘源说。

车站前排起长龙、上下班打不着车……长期以来，很多人被出行难所困扰。到了2012年，依托互联网，滴滴、快的等网约车平台相继诞生，改变了原有打车模式，为人们出行带来便利。以前打车，人们要在路边扬手招车，供需匹配效率低。有了互联网打车平台，出行需求与供给搬到网上，消除了信息壁垒，降低了出租车司机的获客成本，大大提升了出行效率。

网约车平台不仅解决了打车难题，还丰富了市场供给。借助互联网平台，许多私家车以共享的方式进入市场，以“快车”“专车”“顺风车”等形式，满足了消费者多样化的出行需求。《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年年底，我国网约出租车用户规模达3.3亿人，网约专车或快车用户规模达3.33亿人，用户使用比例提升至40.2%。

目前，“互联网+”出行已是多业态、多形式全面开花。共享单车的出现有效解决了交通出行“最后一公里”的问题，带动了绿色、健康出行；汽车租赁、拼车代驾等新业态的发展，盘活了汽车市场，吸引更多传统车企转变经营理念，由汽车制造商向出行服务商转型。

新业态的成长也推动了监管模式的创新完善。2019年，国务院办公厅印发《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》，为网约车、共享单车等新业态规范发展明确了方向。随着监管机制不断健全，未来的移动出行一定会更加便捷、安全、高效。

图片说明：

图①：在河北秦皇岛海港区东方明珠城社区，一对母女正在“无人智能生鲜货柜”前选择菜品，该无人货柜可以用手机支付。

图②：山东青岛网约车平台代驾司机杨雪绒准备前往代驾地点。

图③：在上海，某电商平台工作人员庆祝2018年“双11”成交额再创新高。

图④：福建福州的外卖骑手安兴正在展示上个月业绩。

图⑤：在江苏南京，某电商平台的智慧物流基地运转有序，该基地面积相当于28个标准足球场大小。

人民视觉

《 人民日报 》（ 2019年09月17日 10 版）

(责编：庄红韬、杨曦)