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新体验时时惊喜

2019年09月17日08:15  来源：人民网－人民日报
 

　　图①：一名消费者正体验虚拟现实技术（VR）应用场景。
　　图②：在北京欢乐谷景区的检票处，游客使用手机扫码入园参观。
　　图③：“互联网+教育”的推广让更多农村孩子享受到优质教育。图为浙江淳安县富文乡中心小学的孩子们迎来开学季。
　　图④：在上海一家健身房内，健身顾问为会员进行身体数据测试，并根据数据为会员定制健身计划。
　　人民视觉

　　互联网+教育——

　　学习培训更贴心

　　本报记者  齐志明  孙  超

　　“孩子参加松鼠人工智能（AI）互联网智慧课堂后，能有效捕捉到知识薄弱点并加以有针对性的培训，现在孩子的几何直观、空间想象、运算等能力有了不小的进步。”江西南昌红谷滩居民李爱莲说。

　　“在互联网智慧课堂，依托人脸识别、语音识别、智适应学习算法等人工智能技术，老师可以更清楚地掌握每个学生的举手、答题等行为动态，并及时给予学生个性化的关注和反馈。”松鼠AI智适应教育创始人兼首席教育技术科学家栗浩洋说。

　　打开电脑，通过一张看不见的“网”，不同地方的学生同上一节课，共享名师资源……近年来，得益于互联网的迅猛发展，优质教育资源覆盖到更广泛的受众群体，“互联网+教育”日益成为共享教育资源、发展公平教育的重要抓手。

　　中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年底，我国在线教育用户规模达2.01 亿人，较上年增长29.7%。人工智能在教育等垂直领域得到应用，形成“人工智能+”的行业应用终端、系统及配套软件，为用户提供个性化、精准化、智能化服务。

　　良好的产业发展环境和有力的财政支持，对“互联网+教育”的技术、模式创新至关重要。专家表示，要从基础设施入手，推进基础网络建设。同时，积极搭建数据安全综合保障网络，从技术攻关、服务管理、消费安全等多维度入手，着力打造一个健康、安全、使用放心的互联网学习环境，进一步提升消费体验，助力教育公平。

　　点睛

　　近年来，在政策、市场、科技创新等多重因素推动下，人们的教育理念、教育方法、学习模式发生了深刻变革，教育不再局限于传统教室中面对面授课，线上教育方兴未艾。让线上教育更公平、更普惠、更个性化，需要多方协力、多管齐下，鼓励创新，实施包容审慎监管，让更多人享受到“互联网+教育”的高效和便利。

          

　　互联网+旅游——

　　外出观光更开心

　　靖  伟

　　“网络购票、扫码入园，省去以前人山人海排队购票的苦恼。”近日，江苏省南京市某企业员工王慧峰带父母一起到四川旅游。在峨眉山等景区，他使用扫码自主购票服务，节省了不少时间，感觉很方便。

　　王慧峰说，以前出门旅游可真不是个轻松活。火车票需要去车站排队买，酒店要在前台才能预订，门票也是要到了景点以后才能买，本来就紧张的游览行程，又被几乎无所不在的“排队”占去了不少时间。

　　“现在一部手机就可以全搞定。”王慧峰说，陪父母出游，就是希望他们能玩得开心、顺利。所以，这次来四川之前，他就进行了周详的安排：先是在网上把四川景区了解了一遍，然后查看网上旅游攻略，制定了自己的旅游路线，最后在携程旅游平台预订了机票、接机服务、酒店、景点门票等。

　　“互联网+”融入旅游业的方方面面，也带来人们出游方式的改变。以往，消费者出游跟团居多，而现在更青睐自由行。这很大程度上得益于互联网技术的发展，为自助游提供了便捷的旅游产品和服务。

　　文化和旅游部发布的数据显示，2018年国内旅游人数55.39亿人次，比上年同期增长10.8%，全年实现旅游总收入5.97万亿元，同比增长10.5%，全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.94万亿元，占GDP总量的11.04%。旅游企业积极探索“互联网+”旅游新模式，为游客提供了新体验，给行业带来了新动力。

　　越来越多互联网公司进入旅游业，将互联网营销思路引入旅游产业，让旅游业加速拥抱互联网。一些短视频平台的兴起，让青海茶卡盐湖、陕西西安美食街等成了“网红”景点。可以说，“互联网+”正在为旅游业发展带来更大的空间。

　　点睛

　　以往人们去一个陌生地方旅行，往往首先想到的是找旅行社，今天，很多人的第一反应是拿起手机。类似这样的种种小变化，处处体现了旅游产业与互联网的深度融合。互联网技术的发展，让物理资源与虚拟信息实现互联互通，景区、旅游企业以及游客之间的信息交流变得更快捷，成本更低。未来，景区、旅游企业利用“互联网+”改善旅游体验的空间还很大，值得期待。

         

　　互联网+家政——

　　家政服务更精心

　　本报记者  王  珂  李  刚

　　“您好，已经为您完成2小时的保洁服务，请您戴上白手套，验收一下。”周末，深圳福田区居民邵敏在“自如”手机APP上预约了2小时家政服务。完成服务后，保洁员让邵敏进行验收。

　　“现在找家政服务，跟以前真是不一样了。”刚刚生下二孩的邵敏说。9年前，她的大儿子出生时，找个保姆可真不容易。那时家政业的互联网水平还不高，邵敏跑了一家又一家的家政服务店，也很难找到满意的家政服务员。

　　现在，“互联网+家政”给消费者带来新体验。邵敏打开手机里常用的家政服务APP，找到保洁服务这一项，不仅可以选择上门时间、服务时长，还能根据每个保洁员的服务评价、星级，自主选择家政服务员。

　　“以前选家政服务员只能靠眼缘，现在在APP里能看到以往消费者的评价，选择服务员时感觉踏实多了。”邵敏说，消费者对家政服务员进行评价，可以让提供优质服务的家政服务员得到更多激励，有利于提升家政行业服务水平。

　　2018年，我国家政服务业的经营规模同比增长27.9%，从业人员总量已超过3000万人。发展家政服务业对于促进消费、改善民生、扩大就业有着重要意义。而“互联网+”给家政服务业注入新的发展动力。

　　“互联网+”家政服务平台让预约服务更方便，也让行业向着标准化更进一步。“互联网+”让家政服务模式由以往的小作坊式向如今的大平台式转变，为家政服务转型升级、走向标准化奠定了基础。

　　点睛

　　对于家政企业来说，大数据、互联网等先进技术的应用，更好地实现了资源整合、系统集成，不仅降低了家政人员的培训投入，也帮助企业更好地了解和掌握需求，从而提供匹配度更高的优质服务。对于消费者来说，“互联网+”改善了家政服务体验。我们期待，“互联网+”家政服务业走得更好更远，给人们的生活带来更多惊喜。

          

　　互联网+健身——

　　运动健身更放心

　　本报记者  齐志明

　　“以前，到健身房锻炼，往往要一次性办几千元甚至上万元的年卡，还要担心健身房倒闭，现在手机里装上健身APP，可以随时随地约课，也能跟着教学视频自己练习，方便又放心。”北京市朝阳区姚家园路某银行网点职员朱世聪说，“健身平台有丰富的资源，不仅能提供专业的健身指导，还能动态记录自己的运动轨迹。一年下来，健身效果显著，成就感满满。”

　　近年来，移动互联网各类应用不断丰富，各类健身APP深受广大健身爱好者欢迎。许多移动互联网健身平台采用线上线下结合的方式，打造出更智能、更便捷的社交化健身模式，刷新了消费体验，提高了全民健身的参与热度。

　　“大众健身已逐渐成为流行趋势，健身行业正迎来新一轮的消费升级。” Keep运动健身APP合伙人、副总裁刘冬认为，当前，“互联网+”概念不断赋能传统健身行业，以层出不穷的创意吸引越来越多的消费者加入健身行列，推动体育健身的快速发展。

　　今年7月，我国发布《健康中国行动（2019—2030年）》提出，到2022年和2030年，经常参加体育锻炼人数比例达到37%以上和40%以上。业内人士表示，在相关政策的推动下，未来互联网健身产业潜力将进一步释放，更多创新产品和服务模式会不断出现，让更多人感受到运动的快乐。

　　点睛

　　如今，“储蓄金钱不如储蓄健康”的观念正流行，体育锻炼成为品质生活的标配。促成这一转变的重要因素就在于“互联网+”对健身、健康行业的深度赋能。告别传统健身房预付费等模式，通过智能可穿戴设备等硬件，线上线下、到家到店的消费场景，多元丰富的内容服务，使运动更具科技感、便捷性。我们相信，只要坚持把体验和服务放在首位，“互联网+”健身一定会有更广阔的市场。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月17日 11 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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