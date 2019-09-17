“互联网+”带来的新精彩，每天都在身边发生：

在超市，融合了移动支付的收银台更有“科技范”。人们自助扫码结账，方便快捷，省去了以前排队的烦恼。

在餐厅，外卖员等待着大餐出炉，及时把美味送达人们的餐桌。不出家门吃大餐，成为普通百姓的新时尚。

在路上，共享单车、共享汽车穿梭不息。轻轻扫码，汽车即可开走；结束订单，系统自动结账，如此出行真方便。

在地头，搭上电商快车，土特产的市场更加广阔。以前经常为销路发愁的农户，如今轻点鼠标就把产品卖向全国。

在仓库，随着互联网大数据的优化，以及拣货机器人等新技术的应用，智慧仓储的效率更高、成本更低。

在办公室，拥抱“互联网+”的创业者更有干劲。互联网打破了空间界限，在县城乃至农村成功创业的案例比比皆是。

……

让我们一起期待，“互联网+”的未来更加精彩！

（王 珂）

图片说明：

图①：在湖北省武汉市某电商平台的亚洲一号智慧仓库，智能分拣机器人投入使用，大大提高了物流效率。

图②：消费者在广东省深圳市罗湖区某餐饮店使用手机支付购买快餐。

图③：山东省汶上县的电商培训人员指导创业者熟悉电商运营。

图④：在北京市朝阳区街头，消费者正在用手机扫码，使用共享汽车。

图⑤：云南省丘北县腻脚乡迎来雪莲果丰收，当地农民在电商平台上开店，把这款水果卖成了“网红”水果，实现了增收。

图⑥：某外卖平台的外卖骑手穿梭在马路上，忙碌地配送顾客预订的餐食。

人民视觉

《 人民日报 》（ 2019年09月17日 12 版）

(责编：庄红韬、杨曦)