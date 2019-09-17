望海楼：70年，伟大的创造精神

编者按

70年开拓创新，中国人民始终弘扬伟大创造精神：人们的创新活力充分涌流，迸发巨大创造伟力。

70年前仆后继，中国人民始终弘扬伟大奋斗精神：千千万万的劳动者、追梦人创造了一个又一个人间奇迹。

70年抟心揖志，中国人民始终弘扬伟大团结精神：56个民族在党的坚强领导下，像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同繁荣发展。

70年铸梦追梦，中国人民始终弘扬伟大梦想精神：近14亿中华儿女始终向着实现中华民族伟大复兴的中国梦持续奋斗。

中国人之所以是中国人，因为有着独特的气质、禀赋，有着独特的民族精神。在新时代的长征路上，中华民族伟大精神将继续为中国发展和人类文明进步提供强大精神动力。望海楼专栏今起推出系列评论“辉煌中国·精神篇”，今天刊发第一篇《70年，伟大的创造精神》。

一分钟里，中国正在发生什么？移动支付金额3.79亿元、快递小哥收发7.6万件快递、“神威·太湖之光”超级计算机运算750亿亿次、全国创造国内生产总值约1.71亿元……如今，中国人民每一分钟里迸发出的创造伟力，令世人感叹。

然而，拉近历史的镜头，新中国成立之初，我们的家底薄得让人心酸：国民生产总值只有区区100多亿美元，重工业几乎为零，轻工业只是少数纺织业。然而，在这样一个满目疮痍、百废待举的“烂摊子”上，中国人民经过70年的艰苦奋斗，创造了从站起来、富起来到强起来的人间奇迹。

奇迹从何而来？它来自于中国人民的伟大创造精神。“中国人民是具有伟大创造精神的人民。”习近平总书记在深刻阐述中国人民的伟大民族精神时，第一个提到的就是创造精神。中华文明之所以在世界四大文明中唯一没有断绝，中华民族之所以能够浴火重生、屡创辉煌，莫不与中国人民的伟大创造精神紧密相关。

伟大民族孕育伟大创造精神。中华民族历来勤劳勇敢且富于创造精神。几千年来，多位思想巨匠、多种文艺精品、多部民族史诗、多个伟大工程、多项科技成果，使中国在相当长一段时期内保持世界文明“领跑者”的地位。英国学者李约瑟曾在《中国科学技术史》一书中，列举出从公元1世纪到18世纪由中国传到欧洲等地的近30项重要发明。他最终得出结论：中华民族是具有伟大创造精神的民族，历史上，中华民族曾经创造了世界最先进的生产力和最辉煌的科技成就。这种富于创造的思维特质和文化禀赋，深刻影响着中国人的精神世界，使中华民族保持了坚定的民族自信和强大修复能力，培育了共同的情感和价值、共同的理想和精神。

伟大创造精神推动伟大变革。创造精神是一个民族最根本的竞争力之一，什么时候都只能加强，不能削弱。近代以来的中国历史就鲜明地证明了这一点。为什么拥有“四大发明”的中国在近代反而饱受列强欺压？一个重要原因就是中国人民的创造精神被当时环境和制度束缚、压抑，导致民族创造能力不断萎缩。为什么新中国成立后，中国人民的创造力前所未有地迸发出来？原因就在于中国共产党人找到了弘扬中华民族伟大创造精神的正确道路。

这条路就是中国特色社会主义道路，简单归纳起来，就是不照抄照搬别国经验，坚持把马克思主义的基本原理和中国具体实际相结合，创造性地推进马克思主义中国化时代化大众化，以刀刃向内的改革魄力坚决破除束缚创新创造力的各种体制机制障碍。这条道路来之不易，将来无论我们的事业如何进步，都不能忘记这段甩掉“贫油国”帽子、生产出第一辆解放牌汽车、研制出“两弹一星”的峥嵘岁月；都不能丢掉安徽小岗“大包干”、深圳特区“开先河之举”、湘西十八洞村“精准扶贫”所蕴含的改革创新精神。

一项针对全球22个主要经济体1万多民众的调查结果显示，59%的海外受访者对中国科技创新能力表示认可。“问渠那得清如许，为有源头活水来。”如今，创新活力正在成为中国经济的主要驱动力，创造精神正在成为当代中国的显著标签。面对新时代新征程，没有创新创造不行，创新创造慢了也不行。向着伟大复兴中国梦不断前进的中华民族，必将继续弘扬伟大创造精神、充分释放创造激情，承载时代之盛、把握发展之基、开辟未来之路。

（作者为本报评论员）

(责编：庄红韬、杨曦)