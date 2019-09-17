海南：打造对外开放新高地

本报北京9月16日电 （记者叶子）国务院新闻办公室16日举行新中国成立70周年省（区、市）系列主题新闻发布会，中共海南省委书记、海南省人大常委会主任刘赐贵，中共海南省委副书记、海南省人民政府省长沈晓明，海南省人民政府副省长沈丹阳围绕“全面深化改革开放，加快建设美好新海南”介绍有关情况，并答记者问。

开放为先，对照世界最高水平

海南，肩负着全面深化改革开放、全岛建设自由贸易试验区和探索建设中国特色自由贸易港的重大国家战略。中央支持海南全面深化改革开放的“1+N”政策体系陆续出台，海南将今年确定为“政策落实年”，坚定不移落实开放为先战略，打造中国对外开放新高地。

2018年，海南新设外资企业增长85.6%，实际利用外资增长112.7%、进出口额增长20.8%。在去年增长的基础上，今年1-8月份新设外资企业增长189.2%，实际利用外资增长565.5%，进出口贸易净增长37.4%。

沈丹阳说，过去一年来，海南从12个重点领域推动制度创新，已经先后通过媒体发布了4批42项创新案例，很快就要发布第五批。

刘赐贵表示，下一步，海南将对照当今世界最高水平的开放形态，加快探索建设海南自由贸易港进程，推进与世界各国特别是“一带一路”沿线国家和地区的深化合作，建设四小时八小时飞行经济圈，打造中国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。

多管齐下，推动经济高质量发展

推动经济高质量发展始终是海南全面深化改革开放的重点。沈晓明介绍，在这方面，海南主要抓了四个方面的工作。

在新旧动能转换方面，海南采取了一系列措施，着力减少经济对房地产的依赖。沈晓明说，2019年1至8月份，海南在房地产销售面积降低52%、房地产销售额降低50%和国家减税降费的大背景下，全省地区生产总值增长5.4%。

在基础设施升级方面，海南重点抓路网、电网、光网、气网、水网“五网”基础设施，还提出了“五网”基础设施提质升级计划，目前正在逐一推动落实。

在产业结构调整方面，海南传统旅游业的调整方向是形成“处处有旅游，行行加旅游”的全域旅游格局，传统热带农业的调整方向是一二三产融合，重点发展和农民切身利益密切相关的“三棵树”，即椰子树、橡胶树、槟榔树以及海南特有的冬季瓜菜。

在未来产业培育方面，海南发挥在育种、深海科技、航天科技3个方面有独特区位优势，实施“陆海空产业发展战略”，大力推动南繁科技城、深海科技城、航天科技城三大科技城建设，希望能够通过10到15年的努力，把这3个产业培育成海南未来的支柱产业。

保护生态，牢牢握住“金饭碗”

包括绿水青山、碧海蓝天、椰风海韵在内的良好生态环境是海南的核心竞争力，也是海南人民世世代代赖以生存的“金饭碗”。沈晓明说，在积极落实《国家生态文明试验区（海南）实施方案》中，海南有4个方面标志性动作。

推动清洁能源岛建设。海南已经明确了能源发展战略，今后海南的能源中，核电是主能源，气电等是调峰能源，预计到2035年，清洁能源的装机比重达到85%，海南将成为名副其实的清洁能源岛。推广清洁能源汽车。到2030年，海南所有领域包括私人汽车全部使用清洁能源汽车。加快推动热带雨林国家公园建设。海南在海南岛中部地区划了4400平方公里，建立热带雨林国家公园。倡导“禁塑”等绿色生活方式。海南已经决定在2020年开始全面“禁塑”。

生态环境保护方面的这些动作，已产生积极效应。海南空气质量、海水质量一直位居全国前列。刘赐贵表示：“我们将始终以最严制度确保海南生态环境只能更好、不能变差，让海南不仅成为世界最高开放水平的自由贸易港，也是生态环境世界领先的自由贸易港。”

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