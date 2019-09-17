8000亿元降准资金如何惠及实体经济

全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点16日落地，释放资金约8000亿元。这些资金如何惠及实体经济，又如何确保资金有效流向实体经济？
为支持实体经济发展，降低社会融资实际成本，中国人民银行9月6日宣布，决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。人民银行有关负责人表示，此次降准释放的资金，将有效增加金融机构支持实体经济的资金来源，降低银行资金成本每年约150亿元，通过银行传导可以降低贷款实际利率。
当前国际环境不稳定不确定因素明显增多，国内经济结构性矛盾依然突出，经济下行压力加大。国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼认为，在这种情况下，加大逆周期调节力度，实施全面降准，可进一步释放流动性，有利于稳定市场信心和预期，有助于做好“六稳”工作，确保经济持续健康发展。
中国民生银行首席研究员温彬表示，我国货币政策要保持松紧适度，一方面维持流动性合理充裕，加大对制造业、民营企业的信贷支持力度；另一方面应引导贷款利率下降，切实降低实体经济融资成本，稳定经济增长预期。
“8月我国工业生产和投资稳中有缓，此时降准资金的释放非常及时，有利于金融机构加大对制造业的资金支持。”国家金融与发展实验室副主任曾刚表示，银行缴存到央行的法定存款准备金一般不能动用，等于被无限期“锁定”，而且央行支付的利率较低。从中释放一部分资金，既可以为支持企业发展提供充裕资金，又有利于银行优化成本结构和期限结构。
引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资已成为政策导向。专家表示，银行发放中长期贷款常常受制于期限不匹配，缺乏所需的中长期资金。而降准释放的资金正好可以用于这方面，进一步增强银行中长期贷款投放的能力。
“通过定向降准，可进一步缓解中小银行的流动性约束和利率约束，也传递了城商行应回归本地的政策导向。”董希淼表示，采取全面降准与定向降准组合的方式，体现了结构性调节功能，进一步缓解了流动性分层压力。
专家表示，近期央行一方面注重定向调控，保持流动性合理充裕，继续实施稳健的货币政策；另一方面通过公开市场操作，回笼部分资金，不搞大水漫灌。我国货币政策工具丰富，操作空间较大，宏观调控“弹药”充足。
（据新华社北京9月16日电 记者吴雨）
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