人民网>>财经

8000亿元降准资金如何惠及实体经济

2019年09月17日08:18  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点16日落地，释放资金约8000亿元。这些资金如何惠及实体经济，又如何确保资金有效流向实体经济？

　　为支持实体经济发展，降低社会融资实际成本，中国人民银行9月6日宣布，决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。人民银行有关负责人表示，此次降准释放的资金，将有效增加金融机构支持实体经济的资金来源，降低银行资金成本每年约150亿元，通过银行传导可以降低贷款实际利率。

　　当前国际环境不稳定不确定因素明显增多，国内经济结构性矛盾依然突出，经济下行压力加大。国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼认为，在这种情况下，加大逆周期调节力度，实施全面降准，可进一步释放流动性，有利于稳定市场信心和预期，有助于做好“六稳”工作，确保经济持续健康发展。

　　中国民生银行首席研究员温彬表示，我国货币政策要保持松紧适度，一方面维持流动性合理充裕，加大对制造业、民营企业的信贷支持力度；另一方面应引导贷款利率下降，切实降低实体经济融资成本，稳定经济增长预期。

　　“8月我国工业生产和投资稳中有缓，此时降准资金的释放非常及时，有利于金融机构加大对制造业的资金支持。”国家金融与发展实验室副主任曾刚表示，银行缴存到央行的法定存款准备金一般不能动用，等于被无限期“锁定”，而且央行支付的利率较低。从中释放一部分资金，既可以为支持企业发展提供充裕资金，又有利于银行优化成本结构和期限结构。

　　引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资已成为政策导向。专家表示，银行发放中长期贷款常常受制于期限不匹配，缺乏所需的中长期资金。而降准释放的资金正好可以用于这方面，进一步增强银行中长期贷款投放的能力。

　　“通过定向降准，可进一步缓解中小银行的流动性约束和利率约束，也传递了城商行应回归本地的政策导向。”董希淼表示，采取全面降准与定向降准组合的方式，体现了结构性调节功能，进一步缓解了流动性分层压力。

　　专家表示，近期央行一方面注重定向调控，保持流动性合理充裕，继续实施稳健的货币政策；另一方面通过公开市场操作，回笼部分资金，不搞大水漫灌。我国货币政策工具丰富，操作空间较大，宏观调控“弹药”充足。

　　（据新华社北京9月16日电  记者吴雨）

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved