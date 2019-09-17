人民网>>财经

国民经济主动脉  大道通衢九州畅

2019年09月17日08:18  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　左图：4月10日，青岛北至北京南一站直达复兴号动车组列车正式开通。图为列车员兴奋地合影留念。
　　张进刚摄（人民视觉）
　　右图：4月18日，河北邯郸国际陆港号中欧班列准备开行。
　　杨 扬摄（人民视觉）

　　2016年11月，习近平总书记在纪念孙中山先生诞辰150周年大会上有这样一段描述：“祖国大地上，铁路进青藏，公路密成网，高峡出平湖，港口连五洋……”

　　当年，孙中山先生曾在《建国方略》中谋划：要修建约16万公里的铁路连起沿海、内地、边疆；铺成160万公里公路，形成遍布全国的公路网；开凿整修全国水道和运河，发展内河交通和水利、电力事业；搭建世界水平的大海港分布于北部、中部、南部沿海各地。

　　今天，先辈们憧憬的交通蓝图已经变为现实。70年来，中国由“交通大国”逐步向“交通强国”昂首迈进。

　　

　　中国高铁  自主创新  国家名片

　　【镜头一】

　　2018年6月8日下午，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议举办前夕，习近平主席邀请俄罗斯总统普京共乘高铁。普京感慨：“坐火车有一种浪漫的感觉。”交谈中，习近平指着高铁的电子屏幕介绍：“咱们现在开始跑到300（公里）啦。”镜头一转，拍到了普京面前的茶杯，300公里时速下，茶水几乎纹丝未动。

　　镜头回溯至1949年，中国铁路总里程仅2.2万公里。1978年10月22日，邓小平第一次访问日本，乘坐全世界第一条高铁——日本“光”号新干线。日方陪同人员问他有什么感觉，邓小平说：“就感觉到，有催人跑的意思，所以我们现在正适合坐这样的车。”

　　“催人跑”，邓小平说出了当时中国发展高速铁路的迫切心情。

　　从20世纪90年代初到2004年，中国抓紧研发了第一代高铁电力动车组“大白鲨”“中华之星”；2008年，被欧洲人称为“中国高铁革命”的“和谐号CRH380系列”高速列车问世；2018年7月1日，16辆长编组“复兴号”动车组首次投入运营，这是具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的动车组列车。2019年底，京张高铁即将在世界首次实现350公里时速下有人值守的无人驾驶，让“虚拟司机”用算法开出一条安全、节能、高效的列车。

　　在浙江台州工作15年的安徽黄山人王瑞东，每到春节最着急的事就是回家。以前，他只能坐客运汽车一路颠簸，最怕遇上堵车，一小段路能耗上几个小时。2018年12月25日，杭黄高铁通车运营，王瑞东早上7点从台州出发，坐上2小时高铁，回家还能赶上一顿热乎乎的团圆饭。高铁，让中国老百姓的幸福感更强了。

　　不仅如此，安（卡拉）伊（斯坦布尔）高铁开启了土耳其历史上第一条高速铁路，雅万高铁将缓解雅加达和万隆城市通勤压力……中国高铁入选“中国新四大发明”，成了外国青年最想带回家的“特产”。

　　中共十八大以来，习近平主席出访时谈得最多的合作项目之一就是高铁。身为“中国故事第一讲解人”，他称赞中国高铁是“走出去”、开展“一带一路”建设方面的“抢手货”，“高铁动车体现了中国装备制造业水平。”

　　中欧班列  “钢铁驼队” 世界机遇

　　【镜头二】

　　“喂，今天‘布拉格-义乌’中欧班列通行情况怎么样啊？”每天清晨，专做玻璃、水晶进口生意的义乌商人徐正国都会给中欧班列运营商打电话询问。

　　玻璃、水晶生产大国捷克是徐正国的主要货源地，每个月他从捷克进口120个货柜。“有了中欧班列，不仅比海运省一半时间，还能直接在义乌提货。”徐正国开心地说。

　　20世纪30年代，瑞典探险家斯文·赫定在《丝绸之路》一书中曾预言：“中国政府如能使丝绸之路重新复苏，并使用现代交通手段，必将对人类有所贡献。”

　　斯文·赫定的期盼正变为现实。翻山越水穿戈壁，踏遍亚欧万里路，中欧班列让丝绸之路再一次充满生机。截至2019年4月，中欧班列已累计开行14691列，联通了中国62个城市和欧洲15个国家的51个城市，铺行的路线达到68条。

　　若要探寻这群“钢铁驼队”在丝绸之路上的作用，只需看中欧贸易数据：2018年中欧班列运输的货值达到330亿美元，同比增长106%。

　　若要探寻这群“钢铁驼队”在丝绸之路上的速度，只需看中欧班列的运营数据：口岸通关时间由12小时压缩到6小时；运输时间由25天左右压缩到12—14天，运输效率提高了1倍。

　　波兰姑娘纳塔莉亚的生活因这条贯穿亚欧大陆的铁路而改变。她成为中欧班列“蓉欧快铁”在波兰哈特兰斯物流公司（成都）的销售经理，还在成都成立了“波兰精品馆”，已有超过300种波兰商品通过这一商贸平台销往北京、广州等地。

　　俄罗斯《生意人报》网站写道，2018年前8个月，由“联合运输物流公司-欧亚铁路联盟”提供过境服务的“中国-欧洲-中国”一线的集装箱运输规模超过15.5万标准箱，同比增长50%。这为巩固地区运输市场提供了千载难逢的机会。

　　“作为伙伴，我们正从中国经济增长中获益。”德国《世界报》说，“亚洲、非洲以及欧洲的很多国家都参与‘一带一路’建设，没有哪个国家愿意坐失良机。”

　　高速公路  全球之最  路坦民富 

　　【镜头三】

　　重庆市武隆区火炉镇万峰村，村民熊中成比往年更忙碌，“今年路通了，再不行动，就要错失发展旅游的好机会了。”熊中成口中的路，是风门丫公路，3.8公里长，2018年1月5日正式贯通。泥巴路变成崭新的水泥路，村民出行不再“晴天一身灰，雨天一身泥”。熊中成邀约两位村民承包了30亩土地，种植荷花等特色农产品，再办个农家乐、养点鱼，“土地已经谈好了，等签了合同就可以开干了。”

　　农村路开通，高速路开跑。国家统计局晒出了这样的成绩：截至2018年末，全国公路总里程达到485万公里，是1949年的60倍。高速公路总里程14.3万公里，年均增长25.8%，总里程居世界第一。

　　在新中国成立初期，全国没有一条高速公路。直到1990年8月20日，沈大高速公路全线建成并开放试通车，《人民日报》次日刊文庆贺：中国有能力建设一流的高速公路，中国的公路建设已跨入高速公路时代。

　　2008年5月12日汶川发生特大地震，举国牵挂。救援中，入川铁路和民航受阻，西（安）汉（中）高速成为抗震救灾的“生命线”。来自26个省份的223万辆救灾车辆通过西汉高速顺利入川，向救灾部队官兵提供就餐和车辆油料。这条穿越秦岭的西汉高速不仅终结了“蜀道难，难于上青天”的千年之叹，也让抗震救援一路畅行。

　　高速通，带来财富通。2017年3月，富士康科技集团总裁郭台铭在第10.5代显示器全生态产业园区正式动工时说：“近年富士康到深圳、广州来投资，是沿着广（州）深（圳）高速来的。”这条被誉为“珠三角黄金通道”和“中国最繁忙高速公路”的广深高速，连接广州、东莞、深圳及香港四地的经济贸易往来，见证了珠三角世界级城市群的崛起。

　　中国路、中国桥不仅在国内成为一道靓丽的风景线，也为世界人民带去福利。今年8月18日，中国-中东欧国家合作中首个落地的基础设施项目——塞尔维亚E763高速公路第3、4、5标段通车。塞尔维亚总统武契奇亲临仪式，他说：“高速公路的开通，标志着塞尔维亚居民生活品质的提升，也将为沿途城市和村镇带来更多投资。”

　　国际航线  空中丝路  畅通贸易

　　【镜头四】

　　2019年8月23日清晨6时，大兴机场航站楼和飞行区的通道门按计划准时开放。9时，一辆大巴通过双层出发高架桥稳稳停泊在四层车道边内缘道，大兴机场迎来了第四次综合演练的首批4876名模拟旅客、104个模拟航班、4400件行李。阳光洒在航站楼古铜色的屋顶上，寓意“凤凰展翅”的航站楼呈现出金光灿灿的景象。

　　北京大兴国际机场即将于今年9月30日前通航。

　　1958年2月28日，新中国成立10周年前夕，中国民用航空局宣布，在北京东郊新建一座现代化民航机场的主要工程已经完成，从3月1日起开始临时使用。

　　“这座有着10000平方米航站楼和一条跑道的现代机场出现在世人面前，它承载见证着国家重大历史时刻和改革开放的脚步。”中国民用机场协会秘书长李小梅说。

　　机场，见证了大国外交的历史。

　　1972年2月21日，国家领导人周恩来等到首都机场迎接美国总统尼克松，中美两国领导人的手握在一起，标志着中美关系一个新的开始。首都机场见证了这次历史性的“跨越太平洋的握手”。1978年，萨马兰奇作为国际奥委会第一副主席首次访问中国。临别之际，在首都机场贵宾厅，萨马兰奇说：“我现在更加清楚中国被排除在国际奥委会之外的历史真相，我一定全力促成中国早日回归。”

　　机场，见证了空中贸易的便利。

　　去年春节，在海口美兰机场飞往新加坡、马来西亚等地的航班里，载满了金鲳、笋壳等。对中外运空运发展股份有限公司（海南）而言，以往鲜货只能在广州、深圳转运，耗时长，鱼苗死亡率高。海南直航东南亚航线增加后，货物到达美兰机场，入库、报关，1个小时办结，运输时长减半，降低了企业处置成本。

　　机场，见证了人民对美好生活的向往。

　　截至2018年底，民用航空定期航班航线4945条，是改革开放初期的28倍，其中国内航线4096条，是1950年的412.1倍；预计到2020年，中国每年将有超过1.5亿人次游客到“一带一路”沿线国家和地区旅游。中国人游历世界的足迹越来越广远。

　　新加坡《联合早报》网站报道预测，中国预计将在2022年成为全球最大的民航市场。那时候，人们抬头，还能看见中国自主研制的大飞机，在空出画出美丽弧线。

　　远洋运输  港纳百川  船行天下

　　【镜头五】

　　偌大的码头现场空无一人，一排排集装箱被准确无误地吊起、安放，操作控制中心只能看到寥寥数人正在用电脑指挥控制着这一切。这是2018年4月10日国务院总理李克强与上海洋山港四期码头视频连线时看到的场景。作为全球单体最大、综合自动化程度最高的智能码头，其开港后将助推上海港年吞吐量突破4000万标准箱。

　　这座在《2019年世界最佳连接港口排名》中位居榜首的上海港，见证了中国海运史上一场富有远见的决策。

　　2002年，上海制订了一项雄心勃勃的计划：将杭州湾几个小岛屿扩展为世界最大的深水集装箱港口，供30艘货船停泊，年处理1500万个集装箱。这对于其他国家来说难以想象。8年后，这项决策取得成效，上海港超过新加坡，成为世界上最繁忙和最大的集装箱港口。

　　新中国成立初期，中国沿海规模以上港口仅有161个生产泊位，没有万吨级及以上泊位。到2018年末，全国港口拥有生产用码头泊位23919个，是1949年的148.6倍。

　　哈萨克斯坦小伙达尔汗见证了中国港的“加速度”。在江苏连云港，一艘来自外国的货轮驶入码头。“5天内运到哈萨克斯坦！卸船后，晚上就发货！”他说，数十天的货运如今缩短一半时间。欧亚大陆海陆联运合作，让哈萨克斯坦这一世界上最大内陆国有了通向太平洋的出海口。哈方人士感叹：中国，就是哈萨克斯坦的大海。

　　从地中海到大西洋，从欧洲到非洲，中国与200多个国家和地区的600多个港口建立了航线联系，覆盖所有沿线国家，中国远洋运输集团COSCO的标志遍布世界主要港口。中国的海运互联互通指数稳居全球第一。

　　1963年1月，陈毅元帅登上新中国第一艘自营远洋船“光华”轮视察，填词一首《满江红·参观光华海轮》。词中写道：“海运百年无我份，而今奋起多兴旺。待明朝舰艇万千艘，更雄放。”

　　截至2018年底，全国拥有水上运输船舶13.7万艘，是1950年的30.3倍；水路货物周转量99052.82亿吨公里，是新中国成立初期的1570倍。“明朝舰艇万千艘”已一语成真。

　　本版撰稿：严  冰   叶  子  杨  洁   郑舒文

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved