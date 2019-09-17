七十年，四通八达看神州

浙江舟山跨海大桥风景。
今年8月15日，在河北省枣强县大营镇南石村，压路机在夯实刚铺好的乡村公路。近年来，各地大力实施城乡道路畅通工程，按照“建好、管好、护好、运营好”要求，积极推进农村公路建设和维护，让“四好农村路”助力乡村振兴。
今年7月28日，5633次火车上，两名彝族少女将头伸出车窗外。这趟慢车40多年来一直运行在大凉山腹地，途经26个站，全程9个多小时，密集的站点和廉价的车票深受当地老乡欢迎。在高铁时代，长年坚持服务大凉山贫困地区的“公益慢火车”依然发挥着不可替代的作用。
今年6月6日，川藏铁路拉林段，负责铺轨的中铁十一局集团建设者在现场作业。拉林铁路正线全长435公里，设计时速160公里，是西藏首条电气化铁路。作为我国进藏铁路的重要组成部分，拉林铁路预计2021年建成通车。
贵州思剑高速公路剑河县岑松镇段景色。贵州省地处中国西南地区腹地，地貌以高原山地为主，全省92.5%的国土面积为山地和丘陵，高速公路让西南地区“高原变平原”。
2018年10月24日，港珠澳大桥正式通车，打通了粤港澳大湾区道路交通网。这是无人机拍摄的港珠澳大桥收费广场。
今年4月14日，参加2019武汉马拉松比赛的选手经过武汉长江大桥。该桥于1957年10月15日投入使用，被誉为“万里长江第一桥”。
在江西省吉安市永丰县拍摄的抚吉高速八江乡路段风光。这里曾因交通不畅被称为赣中“盲肠”，如今抚吉、昌宁、广吉3条高速公路穿境而过。
无人机俯瞰全球最大的全自动化集装箱码头—上海洋山深水港四期码头。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】