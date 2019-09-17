七十年，四通八达看神州

今年7月28日，5633次火车上，两名彝族少女将头伸出车窗外。这趟慢车40多年来一直运行在大凉山腹地，途经26个站，全程9个多小时，密集的站点和廉价的车票深受当地老乡欢迎。在高铁时代，长年坚持服务大凉山贫困地区的“公益慢火车”依然发挥着不可替代的作用。

万邵愉摄（人民视觉）