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七十年，四通八达看神州

2019年09月17日08:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　浙江舟山跨海大桥风景。
　　姚 峰摄（人民视觉）

　　今年8月15日，在河北省枣强县大营镇南石村，压路机在夯实刚铺好的乡村公路。近年来，各地大力实施城乡道路畅通工程，按照“建好、管好、护好、运营好”要求，积极推进农村公路建设和维护，让“四好农村路”助力乡村振兴。
　　新华社记者 李晓果摄

　　今年7月28日，5633次火车上，两名彝族少女将头伸出车窗外。这趟慢车40多年来一直运行在大凉山腹地，途经26个站，全程9个多小时，密集的站点和廉价的车票深受当地老乡欢迎。在高铁时代，长年坚持服务大凉山贫困地区的“公益慢火车”依然发挥着不可替代的作用。
　　万邵愉摄（人民视觉）

　　今年6月6日，川藏铁路拉林段，负责铺轨的中铁十一局集团建设者在现场作业。拉林铁路正线全长435公里，设计时速160公里，是西藏首条电气化铁路。作为我国进藏铁路的重要组成部分，拉林铁路预计2021年建成通车。
　　新华社记者 李 鑫摄

　　贵州思剑高速公路剑河县岑松镇段景色。贵州省地处中国西南地区腹地，地貌以高原山地为主，全省92.5%的国土面积为山地和丘陵，高速公路让西南地区“高原变平原”。
　　新华社记者 杨文斌摄

　　2018年10月24日，港珠澳大桥正式通车，打通了粤港澳大湾区道路交通网。这是无人机拍摄的港珠澳大桥收费广场。
　　新华社记者 梁 旭摄

　　今年4月14日，参加2019武汉马拉松比赛的选手经过武汉长江大桥。该桥于1957年10月15日投入使用，被誉为“万里长江第一桥”。
　　新华社记者 肖艺九摄

　　在江西省吉安市永丰县拍摄的抚吉高速八江乡路段风光。这里曾因交通不畅被称为赣中“盲肠”，如今抚吉、昌宁、广吉3条高速公路穿境而过。
　　刘浩军摄（人民视觉）

　　无人机俯瞰全球最大的全自动化集装箱码头—上海洋山深水港四期码头。
　　许丛军摄（人民视觉）

(责编：庄红韬、杨曦)
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