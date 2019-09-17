新中国成立以来 我国邮政业务总量增长7700多倍

人民网北京9月17日电 （栗翘楚）今日上午国务院新闻办举行新闻发布会，邀请国家邮政局局长马军胜介绍新中国成立70年来中国邮政业发展成就。马军胜介绍，经过新中国成立70年、特别是党的十八大以来行业的快速发展，我国邮政业面貌发生了翻天覆地的变化。邮政业作为现代服务业的重要组成部分，作为推动流通方式转型，促进消费升级的现代化先导性产业，在服务国家经济社会发展和改善民生发挥了越来越重要的基础作用。

谈及我国邮政业发展成就，马军胜表示，一是行业规模不断扩大。1949年我国邮政业务总量仅1.6亿元，到去年年底，全国邮政业务总量已经达到12345亿元，70年间增长了7700多倍。快递服务从无到有，业务规模连创新高，快递业务量从80年代的153万件提升到去年的507亿件，今年有望突破600亿件，30年年均增速高达41.5%，我国已经成长为世界上发展最快、最具活力的新兴寄递市场，包裹快递量超过美、日、欧等发达经济体总和，对世界增长贡献率超过50%，成为世界邮政业的动力源和稳定器。

二是基础设施持续完善。经过70年大规模建设，目前已基本形成航空、铁路、公路等多种交通运输方式综合利用，连接城乡、覆盖全国、连通世界的现代邮政和快递服务网络。到2018年，全国建成了230多个邮政和快递类专业物流园区，邮路和快递服务网路单程长度达到3944.8万公里，拥有各类营业网点27.5万处，分别是1949年的56倍和10.4倍。全行业拥有3家货运航空公司，运营全货机115架，邮政、快递服务汽车32.2万辆，电商班列、高铁快递等运营模式取得重大进展。

三是发展质效显著优化。经过70年的不断发展，邮政业生产运营效率持续提高、科技应用水平显著增强、新业态不断涌现、企业实力大幅提升、与关联产业衔接更加紧密，行业高质量发展的成色更纯、底色更亮、根基更牢。到2018年，全国建成200多个智能化分拨中心，电子运单使用率超96%，极大提高了各环节处理效率。32万组智能快件箱投入运营，箱递率提升至11.3%。大数据、云计算、物联网和人工智能等一批行业发展关键共性技术装备加快应用，邮政光学字符识别分拣技术、电子运单、“无人仓、无人机、无人车”等技术装备在世界处于领先水平。行业服务先进制造业、现代农业和跨境网购成效明显。中国邮政集团公司在世界500强中的排名持续上升，7家企业陆续上市，已形成6家年收入超300亿元的大型企业集团。

四是服务民生能力是持续增强。经过70年的不懈努力，邮政普遍服务的可及性、均衡性不断提升，快递服务遍布城乡并开始向村一级延伸。“十二五”期间，我们启动了邮政空白乡镇局所补建工程和“快递下乡”工程，总体实现了“乡乡设所、村村通邮”目标。去年，全国共建成村邮站17.8万个、“邮乐购”站点61万个，基本覆盖了行政村。我们乡镇快递网点覆盖率超过了95%，建制村直接通邮基本完成。邮政业年服务用户的数量已经超过1000亿人次，支撑网络购物交易规模突破了7万亿元，带动农产品进城和工业品下乡超过7000亿元，每年新增的社会就业岗位超过20万个，行业通政便民利商功能进一步发挥，人民群众用邮获得感满足感是不断增强。

五是国际交流合作深入推进。在1949年以前，与中国建立直接通邮关系的国家和地区仅仅有26个。经过70年的不断努力，我们现在与世界200多个国家和地区建立了通邮关系。我国快递企业加快在重点国家和重点地区的网络布局，跨境寄递、国际物流和海外仓的业务迅速增长。在这70年间，我们还恢复了我国在万国邮政联盟的合法席位，在北京成功举办了万国邮联大会，我国全面开放了国内包裹市场，多次当选为万国邮联行政理事会和经营理事会理事国，深度参与万国邮联体制改革、国际铁路运邮规则制定等国际事务，在全球邮政治理中的话语权显著增强。

马军胜表示，邮政业70年发生的历史性变革，是我们国家各行各业发展变化的一个生动缩影，也为世界邮政改革发展提供了可借鉴的中国智慧和中国方案，彰显出中国特色社会主义的强大制度优势。站在新的历史起点，400多万邮政人将以敢闯敢干、一往无前的奋斗姿态，务实进取担当作为，全面建设现代化邮政强国，为更好满足新时代人民群众用邮需求而努力奋斗。

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