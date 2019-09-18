中国成为最具活力新兴寄递市场

本报北京9月17日电 （记者李婕）中国已经成长为世界上发展最快、最具活力的新兴寄递市场，包裹快递量已超过美、日、欧等发达经济体总和，成为世界邮政业的动力源和稳定器。
这是记者9月17日在国新办举行的中国邮政业改革发展成效发布会上获悉的。
国家邮政局局长马军胜在会上介绍，1949年中国邮政业务总量仅仅1.6亿元，到去年年底，全国邮政业务总量已经达到12345亿元，70年间增长了7700多倍。快递服务从无到有，业务量从上世纪80年代的153万件提升到去年的507亿件，今年有望突破600亿件。
经过70年大规模建设，邮政业基础设施完善，目前已经形成连接城乡、覆盖全国、连通世界的现代邮政和快递服务网络，总体实现了“乡乡设所、村村通邮”目标，与世界200多个国家和地区建立了通邮关系。同时，邮政业发展质效显著优化，到2018年，全国建成200多个智能化分拨中心，电子运单使用率超96%，极大提高各环节效率。
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