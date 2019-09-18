前8月中国对外投资近5000亿元

本报北京9月17日电 （记者邱海峰）商务部17日发布的数据显示，2019年1-8月，我国境内投资者共对全球159个国家和地区的4659家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资4930.9亿元人民币，同比增长2.7％。

根据商务部数据，1-8月，对外承包工程完成营业额6214.9亿元人民币，同比增长0.9％，新签合同额8827.5亿元人民币；对外劳务合作派出各类劳务人员32.5万人，较上年同期增加1.6万人，8月末在外各类劳务人员99.9万人，较上年同期增加0.5万人。

商务部对外投资和经济合作司相关负责人指出，1-8月，我国对外投资合作保持稳步有序发展。主要呈现以下特点：

对“一带一路”国家投资合作积极推进。1-8月，我国企业对“一带一路”沿线的53个国家有新增投资，合计89.7亿美元，占同期对外投资总额的12.4％。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额777.7亿美元，占同期总额的60.1%；完成营业额499.1亿美元，占同期总额的54.8%。

对外投资结构不断优化，非理性投资得到有效遏制。1-8月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业，占比分别为30.9％、17.8％、10.8％。其中流向制造业、批发和零售业的对外投资分别同比增长5％和13.1％。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

对外承包工程大项目多，以基础设施建设为主，带动当地发展，实现互利共贏。1-8月，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目468个，比去年同期增加6个，占新签合同总额的82.8％。我国企业承揽的对外承包工程项目中，基础设施建设类项目合同额1100亿美元，占新签合同总额的85.1％。8月末，我对外承包工程企业共为当地创造就业岗位81.3万个。

该负责人介绍，1-8月，相关主管部门办理新设和并购类对外投资企业3467家，中方协议投资额706亿美元。其中，新设和并购非金融类对外投资企业3454家，中方协议投资额693.5亿美元；新设和并购金融类对外投资企业13家，中方协议投资额12.5亿美元。办理增资类对外投资企业850家，中方协议投资额191.8亿美元；其中，增资非金融类对外投资企业840家，中方协议投资额173.8亿美元；增资金融类对外投资企业10家，中方协议投资额18亿美元。

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