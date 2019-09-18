我国教育总体水平跃居世界中上行列

新中国成立70年来，我国教育普及程度大幅提高，从全国80%以上人口是文盲，到高等教育毛入学率高于中高收入国家平均水平，我国教育总体发展水平已跃居世界中上行列。
新中国成立初期，我国教育水平低下，人口文化素质差，学龄儿童入学率只有20%左右，全国80%以上人口是文盲。上世纪50-70年代，我国重视发展基础教育。1978年，基本普及小学教育，学龄儿童入学率达到95.5%；1982年，文盲率降至22.8%。
改革开放以来，我国教育进入全面发展时期，义务教育不断完善，高等教育逐步加强，国民受教育程度不断提高。2018年，九年义务教育巩固率达94.2%；普通本专科在校学生2831万人，比1978年增长32倍；15岁及以上人口平均受教育年限由1982年的5.3年提高到9.6年。
党的十八大以来，我国教育事业取得新的历史性进展，总体发展水平跃居世界中上行列，现代职业教育体系初步建立。2018年，我国高等教育毛入学率达到48.1%，高于中高收入国家平均水平；中等职业教育学校达到10340所。(记者 班娟娟)
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