原标题：我国交通强国建设进入落地实施期

新中国成立之初，全国铁路总里程仅2.2万公里。公路里程仅8.1万公里，没有一条高速公路。民航航线里程1.1万公里，只有12条航线。

2018年末，全国铁路总里程13.2万公里，是1949年的6倍；公路里程485万公里，是1949年的60倍；定期航班航线4945条，是1950年的412倍。

交通是兴国之要、强国之基。从“封闭堵塞”到“四通八达”，70年交通巨变改写了神州大地的时空格局，铺就了经济腾飞的康庄大道。党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标，《交通强国建设纲要》即将发布，交通强国建设将进入落地实施期，成为实现中华民族伟大复兴的澎湃动力。

40年前，同济大学公路与城市道路专业大一学生朱永灵第一次从外国专家口中知道了“高速公路”。彼时，这位“听天书”的青年怎么也没有想到，中国的高速公路里程会跃居世界第一，而自己有机会全程参与港珠澳大桥这座世界最长跨海大桥的建设。

公路成网、铁路密布、高铁飞驰、巨轮远航、飞机翱翔、天堑变通途……中国交通领域的一次次跨越令世界赞叹。

曾经，长久伴随人们出行记忆的，是“骑着毛驴上北京”，是满大街的自行车，是拥挤闷热、一分钟行驶667米的绿皮火车，是乘客先过秤、体重合格才能坐飞机。

如今，一次春运的铁路发送量便达4亿人次，超一半的旅客选乘高铁，一分钟“复兴号”列车疾行5.8公里、首都国际机场迎送1.5个航班，网约车、共享单车等交通新业态蓬勃发展。

曾经，峡谷天堑难越，山乡郊野难行，航道码头待修，路网稀疏，线单站散，人均铁路长度不足5厘米，没有一根香烟长；人均公路长度不到20厘米，还没普通人一只脚长。

如今，铁路路网纵横延伸，“四纵四横”高铁网建成运营，我国成为世界上唯一高铁成网运行的国家。公路路网四通八达，通硬化路乡镇和建制村分别达到99.6%和99.5%；大型港口建设加速推进，2018年，在全球港口集装箱吞吐量排名前十名的港口中，中国港口占有七席；民航面貌焕然一新，国内定期航班通航城市由1950年的7个增至2018年的230个；定期航班通航机场数量由1949年的36个增至2018年的233个，初步形成以国际枢纽机场为中心，区域枢纽机场为骨干，其他干、支线机场相互配合的格局。

曾经，铁路设备陈旧落后，牵引动力多为国外淘汰的机车，性能差、车龄老、功率小。飞行在我国天空的民航客机基本都进口自美欧。如今，交通运输设备数量激增的同时，各类运输装备技术不断突破创新。以高速列车、大功率机车、大型客机为代表的一批具有自主知识产权的高性能铁路和飞机装备技术达到世界先进水平。

2017年5月，C919成功首飞，实现了国产大型客机“零的突破”。2019年5月，设计时速600公里的高速磁浮试验样车在青岛下线，刷新了人们对“中国速度”的认知。

曾经，买票难、出行难，排队购票挤得旅客喘不过气来，春运期间火车站人满为患。如今，足不出户即可上网购票、掌上选票，从人工检票到人脸识别，旅客智慧出行已非新鲜事。

世界上首例大体量智能照明系统、智能乘客安检系统……即将正式通航的北京大兴国际机场广泛应用了各项智慧型新技术，重点建设了19个平台的68个系统，以实现对大兴机场全区域、全业务领域的覆盖和支撑。

新中国成立以来的70年，是交通基础设施不断密集成网、综合运输保障能力大幅提升的70年，更是交通运输业不断深化改革、向交通强国目标坚实迈进的70年。

党的十八大以来，现代综合交通运输体系建设进入新阶段。“哪里适合公路，哪里适合铁路，不要造成浪费，要做最合理的交通工具。”全国交通运输行业统筹推进基础设施网络化布局，铁路、公路、水运、民航基础设施建设补短板、强筋骨，“五纵五横”综合运输大通道基本贯通，交通运输服务保障能力显著提升，国民经济主动脉作用日益显现。年交通固定资产投资在2万亿元以上高位稳步增长，2017年、2018年超过3万亿元。

同时，交通运输部深化收费公路制度改革，降低过路过桥费用，积极推进今年年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现高速公路不停车快捷收费。2016年至2019年上半年，推动降低物流成本超过2700亿元。

这一阶段，交通运输发展实现由“总体缓解”向“基本适应”的阶段性转变，为国民经济持续快速发展提供了强有力支撑，我国也由“交通大国”逐步向“交通强国”迈进。展望未来，站在中国特色社会主义新时代的起点上，交通运输业必将沿着高质量发展道路坚定前行，开拓更加广阔的发展空间。(记者 王璐)

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