人民网>>财经

前8月全国财政收入增长3.2%

2019年09月18日08:10  来源：经济参考报
 
原标题：前8月全国财政收入增长3.2%

　　财政部17日发布数据显示，1至8月累计，全国一般公共预算收入137061亿元，同比增长3.2%。其中，中央一般公共预算收入65901亿元，同比增长3.5%；地方一般公共预算本级收入71160亿元，同比增长2.8%。全国税收收入117134亿元，同比下降0.1%；非税收入19927亿元，同比增长27.3%。

　　支出方面，1至8月累计，全国一般公共预算支出153069亿元，同比增长8.8%，增幅同比提高1.9个百分点，保持了较强的支出力度。其中，中央一般公共预算本级支出22185亿元，同比增长8.6%；地方一般公共预算支出130884亿元，同比增长8.8%。

　　业内分析指出，前8月全国一般公共预算收入增长3.2%，增幅同比回落6.2个百分点，主要受减税降费政策效应持续显现等因素影响。

　　数据显示，前8月，全国税收收入下降0.1%。分税种看，国内增值税增长4.7%，增幅同比回落8.9个百分点。企业所得税增长3.6%，增幅同比回落9.3个百分点。进口货物增值税、消费税下降6.9%。个人所得税下降30.1%。涉及小微企业普惠性税收减免政策的“六税两费”同比下降0.4%。(记者 孙韶华)

(责编：庄红韬、付长超)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved