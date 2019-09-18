前8月全国财政收入增长3.2%

财政部17日发布数据显示，1至8月累计，全国一般公共预算收入137061亿元，同比增长3.2%。其中，中央一般公共预算收入65901亿元，同比增长3.5%；地方一般公共预算本级收入71160亿元，同比增长2.8%。全国税收收入117134亿元，同比下降0.1%；非税收入19927亿元，同比增长27.3%。
支出方面，1至8月累计，全国一般公共预算支出153069亿元，同比增长8.8%，增幅同比提高1.9个百分点，保持了较强的支出力度。其中，中央一般公共预算本级支出22185亿元，同比增长8.6%；地方一般公共预算支出130884亿元，同比增长8.8%。
业内分析指出，前8月全国一般公共预算收入增长3.2%，增幅同比回落6.2个百分点，主要受减税降费政策效应持续显现等因素影响。
数据显示，前8月，全国税收收入下降0.1%。分税种看，国内增值税增长4.7%，增幅同比回落8.9个百分点。企业所得税增长3.6%，增幅同比回落9.3个百分点。进口货物增值税、消费税下降6.9%。个人所得税下降30.1%。涉及小微企业普惠性税收减免政策的“六税两费”同比下降0.4%。(记者 孙韶华)
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