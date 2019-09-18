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织密住房保障网

2019年09月18日08:19  来源：人民网－人民日报
 

 

　　“房住不炒”定位

　　群众住得更舒适

　　中国房地产业协会会长 冯 俊

　　房地产业的发展，在过去一段时间里，对于改善群众居住条件、改变城市面貌、完善要素市场、促进经济发展等都发挥了重要作用。伴随着产业的发展，也出现了一些亟待解决的问题。

　　比如在房地产广告中，一度非常流行“投资佳选，增值良房”这样的用语，其实是背离了房屋首先是用来住的这一根本属性。解决这个问题，首先要弄清楚房地产业发展的目的是什么。我觉得，人民群众对美好居住的向往，才是房地产业发展的动力。党的十九大报告明确提出，“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，强调住房的居住属性，体现了以人民为中心的发展思想。这需要整个产业的从业者牢记。

　　今年年初，一些房地产企业又出现了“怕踩空”“抢风口”的情况，我们及时提醒会员企业，要认真学习领会房地产相关政策，脚踏实地为改善人民群众的居住条件提供好产品、好服务。

　　目前，人民群众的住房需求还是很旺盛的，既有从农村转移出来的人口的住房需求，也有改善居住条件的需求，这些都是房地产企业在今后相当长的时间里，需要认真完成的任务，要努力让人民群众住得更舒适、生活更幸福。

　　（本报记者 赵展慧整理） 

　　　　　

　　共有产权房

　　安居工程更过硬

　　北京市丰台区建筑行业管理处主任 张小玲

　　这一段时间，我没少往丰台区南苑乡的“槐新雅筑”小区工地上跑。这是丰台区第一个共有产权住宅项目，在建的3栋478套住房即将封顶。作为保障房工程管理部门，我们一方面要确保工程进度，让更多刚需群体早日住上新房；另一方面要坚持把建筑质量和工程安全放在第一位，真正把保障性安居工程建成放心工程、舒心工程。

　　北京的共有产权房新政策是从2017年起实施的，总结了以往经适房、自住房等经验。区别于此前的各种政策性住房，共有产权房申请分配的“硬杠杠”更多，能“筛选”出真正的刚需家庭，不仅要求名下无房，还要求没有买卖记录，同时后期管理规则也更严更细。

　　以“槐新雅筑”为例，这个项目的房屋产权由购房人持有60%的份额，政府持有40%份额。5年内，购房人不允许转让房屋产权份额，5年后，可按市场价格转让，但转让对象只能是其他符合条件的家庭，这意味着共有产权房始终在符合申购条件的刚需家庭之间循环，让“炒房客”没有投机空间，有助于满足更多无房家庭住房需求。

　　为了解决“新市民”住房困难，我们会同房管部门还从这个项目总房源中拿出96套，面向非京籍无房家庭配售。让我印象深刻的是，从河北来京创业的唐歆成为首批受益者之一，她告诉我：“能在北京四环附近拥有自己的房子，真是做梦也没想到。”作为政策执行者，我们倍感欣慰！

　　（本报记者 贺 勇整理） 

　　　 

　　住房制度改革

　　千家万户更宜居

　　国务院发展研究中心市场经济所所长 王 微

　　住房改革和每一个家庭都息息相关。住房制度改革给我最大的感受就是，继实行了40多年的住房实物分配之后，老百姓有了通过市场解决和改善住房条件的可能性，也可以在政府的支持下更有效解决住房困难问题。

　　住房制度改革实施20多年来，我们看到的变化就是住得更加宽敞了，房屋质量提升了，基础设施配套改善了。想想过去的住房是什么样？即使是城市里也有不少的大杂院、筒子楼，有些住房没有独立的卫生间、厨房。现在呢？独立的厨卫早已经是每一套住房必备的设施，而且住宅装修越来越现代，花园绿化几乎成了小区标配，还出现了绿色住宅、智慧小区等更高质量的住房，宜居生活离我们越来越近。

　　一个个家庭居住条件越来越好，折射出的是国家住房制度的顶层设计不断完善。我国推进住房制度改革，并没有将解决住房问题简单地推给市场，而是一方面有步骤、有措施地建立起住房市场化的制度，比如公积金制度、住房贷款体系等。另一方面，不断加强对房地产市场的规范和监管。比如通过施工许可证、预售资金监管等制度，来保障房屋质量和交易安全。

　　更为重要的是，针对中低收入家庭的住房困难问题建立起住房保障制度，保障性住房以及棚户区改造工程已覆盖全国20%多的人口。

　　（赵展慧 郭馨泽整理） 

　　　　 

　　租购并举

　　城市发展更温暖

　　浙江省温州市房屋交易与产权管理中心主任 黄 齐

　　还记得上世纪90年代初，温州市启动城镇居民住房特困户评议，评议标准是人均居住面积2平方米以下。当年我还在基层房管所工作，为了公正评议，老所长带着我一起深夜入户调查。我们爬上阁楼数睡觉的人数，把有限的住房资源分配给城市最困难的群体，常常为无法解决更多的住房困难户而着急。

　　近年来，城市人口流动进一步加快，以满足户籍人口居住需求和以售为主的住房供应体系，渐渐跟不上城市新增人口和产业集聚人口的需要。

　　一方面，流动人口多以过渡性需求为主，对低租金小户型的需求比较旺盛。另一方面，城市家庭人口结构也发生了很大变化，1人、2人在异地城市生活创业成为常态，与父母共同居住的家庭越来越少。改善型需求的重点，也从单纯增加面积转向改善配套和功能。这些短板需要全方位科学均衡的房地产供应来解决。

　　如今，我们的城市发展越来越有温度。买房还是租房？人们有了选择的自由。在温州的商品房市场，每年新增近1000万平方米的供应中，住房按照品质、价格进行梯度化开发，满足不同消费群体的需求；在住房租赁市场，大力发展专项租赁用房，补齐城市住房供应体系的短板。城市的教育、医疗等公共服务也随着“租购同权”逐步覆盖更多群体。

　　在城市产业集聚区，产业工人可以住进职工公寓；在都市核心区，有专门为城市基础服务业人员配备的安心公寓；在科创园区，有为大学生精心设计准备的科创公寓；每一位进入温州创业、就业的大学生，都可以领取长达5年的人才租房补贴。目前，温州市城镇人均居住面积达到43.9平方米，基本实现了“每户一套房、每人一间房”的目标。

　　（本报记者 郁静娴整理） 

　　　　

　　保障性住房

　　保障对象更踏实

　　陕西省住房和城乡建设厅原巡视员 张 阳

　　与建设相比，保障房在分配、管理上更考验政府的责任和担当。

　　几年前，我在陕南走访时，遇到一位快到退休年龄的酒曲厂下岗职工，她担心自己领取退休工资后，就不再符合廉租房申请资格了，但她家的确住房困难。这种难题该如何解？

　　2014年，国家实行廉租房与公租房并轨运行，难题迎刃而解。退休后符合公租房申请标准，只要按公租房的标准缴纳租金，就可以继续居住在原先的房子里。两房并轨运行，减少了收入变化的群众先腾退再申请的麻烦，又给新申请的群众带来更大的便捷性和自由度。

　　保障房的管理也同样重要。保障房小区居住对象为城市中低收入群体、下岗失业人员、进城务工人员以及创业和陪医、陪学家庭等群体，人员结构较为多元，传统的社区管理模式很难保障小区的发展。

　　针对这种情况，陕西省采取政府统筹、部门联动、社会组织参与的新机制，开展了“和谐社区·幸福家园”创建，实现了保障对象“住得进、稳得住、有尊严”。为使保障房小区居民舒心入住、融入社区，我们整合各类资源，把这些小区建设成为大家和谐相处的美丽家园。

　　（本报记者 郁静娴整理） 

　　数据来源：住房和城乡建设部、国家统计局

　　　　　　　

　　图片说明：

　　图①：湖北省宣恩县沙道沟镇上洞易地扶贫搬迁安置点。

　　宋 文摄（人民视觉） 

　　图②：群众在安徽省阜阳市颍州区洪庄安置区内选号看房。

　　王 彪摄（人民视觉） 

　　图③：浙江杭州“华丰悦居”职工公寓。

　　龙 巍摄（人民视觉） 

　　版式设计：沈亦伶 


　　《 人民日报 》（ 2019年09月18日 10 版）

(责编：庄红韬、付长超)
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