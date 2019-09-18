重庆两江新区居民吕花雷

智慧小区：舒服

本报记者 刘新吾

进小区刷脸，对着摄像头看一眼，门“唰”地就开了。遇到麻烦事儿，轻点手机APP，物业及时安排维修工人上门……“我们小区最大的特点就是‘聪明’，智慧小区住着就是舒服。”家住重庆市两江新区某小区的吕花雷说。

2017年，重庆两江新区启动智慧小区建设，吕花雷所在的小区成为试点，“黑科技”给小区住户带来全新的居住体验。

小区处处充满“智慧”。隐藏在草坪里的自动喷头，可根据温度、湿度喷洒，节水环保。一座座亭子里安装了蓝牙音箱、投影仪，住户可以休息聊天。更重要的是，科技为小区织牢了安全网。井盖和消防、强弱电设备都安装了传感器，有故障会自动报警，提醒工作人员及时维修。地下车库配有探测器，如果一氧化碳超标，会立即启动风机。“盗窃基本不可能，小区四处都是‘慧眼’，小偷哪有藏身之处？” 吕花雷说。

在两江新区，像这样的智慧小区有30个。小区的“人、房、车、设备、环境”等都做到了可视、可查、可控。高科技当好“守门人”，住户更加舒心安心。

背 景

智慧小区充分利用物联网、大数据等信息技术，对小区内建筑物、设备、人员等进行智能化管理。民政部印发的《城乡社区服务体系建设规划（2016—2020年）》提出，推动“互联网+”与城乡社区服务的深度融合，逐步构建设施智能、服务便捷、管理精细、环境宜居的智慧社区。

天津滨海新区居民曹晨

绿色住宅：环保

本报记者 龚相娟

天蓝云净，绿荫掩映。家住天津滨海新区某小区的曹晨很喜欢在小区周围遛弯。“无论往哪个方向走，一两公里准能碰到公园，真是太方便了。”6年前，来看房的曹晨一眼就相中了这里的环境。“小区里郁郁葱葱，鸟语花香，就像是走进大花园，让人觉得舒适放松。”

小区里边“绿意”十足。“房子是装修好的，住进来发现，很多细节都体现了环保。”曹晨说，太阳能热水器绿色节能，绿色建材既能隔热又能保温，空调、暖气的温度调至适中即可，省钱又降耗。“绿色住宅可以充分享受绿色生活方式。”曹晨说，小区里分布着下沉式绿地、卵石沟、蓄水池，一块块“海绵”可吸水、蓄水、渗水。“小雨不湿鞋，大雨不‘看海’，地面一点也不坑洼，雨天也不用发愁。”

中新天津生态城建设局局长孙晓峰介绍，十几年前，这里曾是一片盐碱荒地。2008年，该小区借鉴国际水资源利用先进经验，加强中水回用、雨水收集、海水淡化。同时通过构建水循环体系，将生活废水和雨水集中处理，转化为再生水。2016年，该小区获批全国“海绵城市”试点片区，今年4月又被生态环境部列入“无废城市”建设试点。

背 景

绿色住宅是集节地、节水、节能、节材和生态环境友好于一身的住宅小区。从2013年开始，绿色建筑逐步从单体建筑走向城市新区并实施绿色生态城区建设。2014年，绿色建筑发展成为新型城镇化主要指标之一，到2020年我国城镇绿色建筑占新建建筑比重将达到50%。

辽宁盘锦市棚改户尹宗芝

出棚进楼：敞亮

本报记者 胡婧怡

今年年初，辽宁盘锦市民尹宗芝搬进了楼房，有空的时候，她喜欢从阳台向外眺望，只见一排排楼房延伸到远方，“住得敞亮，心里也畅快。”

今年44岁的尹宗芝在棚户区里窝了19年。冬季靠烧小锅炉取暖，很不方便，夏天遇到下雨天，还要垒沙袋挡水。

“2015年，听到动迁的消息，我们可激动了。” 尹宗芝说，“我家住上了75平方米的房子，要靠自己挣钱，得多少年才能买到手啊！” 近年来，盘锦市大力推进城市棚户区改造，累计改造超过13万户，近914万平方米房屋得到改造，新建房屋面积581万平方米，极大改善了棚改居民的居住环境。

“住在楼房里，炉灶一点就打上了火，龙头一拧就出水，再也不用惦记换煤气罐、垒沙袋的事了，心里踏踏实实的。” 尹宗芝满脸幸福地说，“过年时，地热烘得暖暖的，家里精心布置一番，亲戚朋友们来串门都打心眼里为我们高兴。”

背 景

2008年全国启动较大规模棚户区改造，随后在各地各部门推动下，棚改不断加速。到2018年底，棚改安置住房累计开工达4522万套。

甘肃渭源县暖阳村贫困户马福仁

危房改造：安心

本报记者 王锦涛

年过半百的马福仁，近来心情不错。庄稼收成好，添了小牛犊，“大丰收赶上住新房，双喜临门。”

马福仁家住甘肃省渭源县北寨镇暖阳村芦子湾社。老照片上的祖屋是当地农村常见的土坯房，泥墙灰瓦、木门小窗。马福仁说，房子岁数比他的年龄还大，几年前一场大雨，不仅把地基淹透了，还让开裂墙体更斜了。

住在危房里，全家人天天担惊受怕。“当然知道要修房子，但就是拿不出钱。”马福仁回忆。

2018年，经渭源县住建局委托第三方机构鉴定，马福仁家的房子属于危房，今年纳入了危房改造项目库。“3月开工建设， 7月我们就搬迁入住了。”马福仁清楚地记得每一个时间点，“对了，6月还给我发放了危房改造项目补助资金2.2万元。”

“危房改造后终于安心了。”马福仁说，新房子建得牢，地基浇筑了圈梁，钢筋水泥都扎实得很。琉璃瓦、大窗户、防盗门，看着亮堂的房子，一家人心里也舒坦。他说，再也不为住房发愁了，干劲更足了，今后全身心地好好种地、养牛，日子一定会越过越红火。

背 景

农村危房改造工作从2008年起开展试点。2018年，《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》提出，加快推进农村危房改造。住房和城乡建设部等部门提出，全力推进建档立卡贫困户等重点对象的农村危房改造，确保到2020年如期实现贫困户住房安全有保障的目标，切实提高贫困人口的获得感、幸福感、安全感。

安徽蚌埠市秀水一村农民周兴生

住公租房：方便

本报记者 游 仪

“住公租房就是踏实！”安徽省蚌埠市的渔民周兴生结束了几十年随波飘摇的日子，离开了窄窄的住家船，住进了禹会区秀水一村小区的公租房。

说起曾经以船为家的日子，周兴生回忆：一家6口挤在十几平方米的船上，生活很不方便，最发愁的还是孩子上学放学，一来一回至少一个半小时。

就在周兴生一筹莫展的时候，安徽省推进公租房保障工作，其中一项重要内容就是让渔民上岸。截至2019年8月底，全省公租房已累计竣工57.9万套，累计分配56.5万套。

“赶上好时候，上岸！” 周兴生说，公租房使用面积接近50平方米，房租每月只需50多元，市里还补了四五万元的拆船费、安家费。“瓷砖、电灯、橱柜和燃气灶都装好了，就连卫生间的面盆和马桶，也不需要我操心，拎包入住就行。”

“从没想过能住上这么好的房子。” 周兴生说，小区附近有四五所中小学，去菜市场只需3分钟，医院也离得不远。吃过晚饭，全家都喜欢去公园里散步。“居住条件好了，我们的心情也更舒畅了。”

背 景

2011年我国开始大规模建设公租房，面向城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租，并于2014年与廉租房并轨运行。公租房很好发挥了在群众住房问题中的“补位”作用，为推进新型城镇化和农业转移人口市民化发挥了积极作用。

数据来源：民政部、住房和城乡建设部、国家统计局

图片说明：

图①：江苏省海安市高新区星海社区配建书吧等便民设施，为居民营造宜居环境。

翟慧勇摄（人民视觉）

图②：甘肃省成县严河村实施易地搬迁后，群众住进了风景如画的新村。

张平良摄（人民视觉）

图③：湖南省沅陵县松山边村大力推进农村人居环境整治，成效显著。

翟宏红摄（人民视觉）

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年09月18日 11 版）

(责编：庄红韬、付长超)