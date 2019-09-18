望海楼：70年，伟大的奋斗精神

70年前，一个独立自主的社会主义新中国出现在了世界的东方。对于这个刚刚诞生的共和国，有不少西方人士心存怀疑，他们认为众多的人口是新中国不堪负担的压力，甚至有人预言中国政府解决不了人民吃饭问题。
然而70年过去，中华大地可谓“换了人间”。经过长期积累和不懈奋斗，中国综合国力、人民生活水平与日俱增，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景。在惊人的历史成就面前，一切质疑和否定早已烟消云散。
中国人民今天所拥有的一切来之不易，其中凝聚着中国人的聪明才智，浸透着中国人的辛勤汗水，也蕴含着中国人的巨大牺牲。新中国70年发展历程，是中国共产党带领中国人民书写的一部感天动地的奋斗史诗，而贯穿始终的一条文脉就是伟大的奋斗精神。中国从积贫积弱一步一步走到今天的发展繁荣，靠的就是自强不息的奋斗精神。
回溯华夏历史长河，奋斗精神是根植于中华传统文化的民族基因。“天行健，君子以自强不息”“艰难困苦，玉汝于成”“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”……在中华传统文化中，刚健有为、积极进取被认为是做人、成事的基本态度。中国人民自古就明白，世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗。几千年来，中华民族革故鼎新、自强不息，建大好河山，垦广袤良田，治大江大河，营造多姿多彩的生活，推动中华文明绵延赓续，同时也在这个过程中不断砥砺奋斗精神，使之深深融入自己的血液和灵魂。
聚焦中国近现代史，奋斗精神是推动历史不断发展前进的密钥。建立中国共产党、成立中华人民共和国、推进改革开放和中国特色社会主义事业，是近代以来实现中华民族伟大复兴的三大里程碑，也是中国人民砥砺奋斗的三座历史丰碑。从一代代仁人志士为救亡图存抛头颅、洒热血，到革命战争年代红军翻雪山、过草地，再到深化改革开放时期啃硬骨头、涉深水区……不难发现，中国人每一次从困难中站起来继续向前，每一次创造、每一次超越的背后，都有奋斗精神提供着强大的支撑。
站在新时代历史方位，奋斗精神是实现民族伟大复兴的必需动力。社会主义是干出来的，新时代也是干出来的。当今中国虽然取得了巨大的成就，但也面临着严峻的挑战。正如习近平总书记所说，中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，我们必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。中国特色社会主义新时代是奋进的时代，必须传承和弘扬伟大奋斗精神。
一代人有一代人的际遇，一代人有一代人的使命。新中国70年里，那些展现奋斗精神的身影历历在目：为堵井喷，“铁人”王进喜纵身跃进泥浆；狂风肆虐，“公仆”焦裕禄带头顶着风沙去查风口；武夷山下，“樵夫”廖俊波身先士卒“背石上山”……今天我们所处的中国特色社会主义新时代，更是属于奋斗者的时代。新时代的奋斗者，是钻研技艺的“大国工匠”，是奋战在扶贫一线的驻村干部，是风雪中穿行的快递小哥，是千千万万的劳动者。每一个为美好生活而不懈努力的奋斗者，都是中华民族伟大奋斗精神的接力者、传承人，他们正在广袤的国土上续写着近14亿中国人民伟大奋斗的历史新篇章。
（作者为本报评论员）
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