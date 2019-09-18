三峡枢纽货运通过量破亿吨

截至9月8日，三峡枢纽2019年累计货运通过量已突破1亿吨，比往年提前了约半个月。其中，三峡船闸货运量为9937.7万吨，三峡升船机货运量为97.8万吨。图为9月17日，船舶有序通过三峡五级船闸。

郑家裕摄（人民视觉）

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