时速400公里“永磁高铁”电机发布

据新华社长沙9月17日电 （记者阳建、白田田）中车株洲电机公司17日发布了时速400公里高速动车组用TQ-800永磁同步牵引电机。这标志着我国高铁动力首次搭建起时速400公里速度等级的永磁牵引电机产品技术平台，填补了国内技术空白，为我国轨道交通牵引传动技术升级换代奠定了坚实基础。

据介绍，相比传统的异步牵引电机，这款“永磁高铁”电机具备功率密度更高、效率更高、环境适应能力更强、全寿命周期成本更低等比较优势。

在经历了“直流”“交流”后，世界轨道交通车辆牵引技术正在朝3.0版的“永磁”驱动技术发展。这款永磁同步牵引电机的各项性能指标达到国际先进水平，将用于驱动我国重点研发项目——时速400公里跨国互联互通高速列车。

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