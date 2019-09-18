世界最高海拔输变电工程开工

据新华社拉萨9月17日电 （记者姜琳、刘洪明）西藏阿里与藏中电网联网工程17日开工建设。这一工程是迄今为止世界上海拔最高的输变电工程，建成后将结束阿里电网长期孤网运行历史，并有效解决和改善沿线近38万人的安全可靠用电问题。

据介绍，这一工程起于日喀则市桑珠孜区多林220千伏变电站，止于阿里地区噶尔县巴尔220千伏变电站，跨越西藏10个县区，工程总投资74亿元，输电线路长度1689公里，计划于2021年建成投运。

目前，西藏尚有10个县电网规模小、安全水平低、供电质量不高，现有覆盖范围及供电能力相对落后。阿里与藏中电网联网工程将使其中的仲巴、萨嘎、吉隆、聂拉木、普兰、改则和措勤等7个县连上大电网、用上稳定电。

工程的建设，将使西藏形成统一电网，助力脱贫攻坚和提升人民生活水平，保障国家能源安全，推动形成面向南亚开放的电力大通道，对促进西藏清洁能源开发外送具有重大意义。

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