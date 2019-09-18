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税务总局印发方案 开展税务证明事项告知承诺制试点

2019年09月18日08:38  来源：经济日报
 
原标题：开展税务证明事项告知承诺制试点

　　近日，在前期分3批取消60项税务证明事项基础上，国家税务总局又印发《开展税务证明事项告知承诺制试点工作方案》，确定在国家税务总局河北、江苏、浙江、大连、厦门等5个省（市）税务局开展证明事项告知承诺制试点，探索构建基于信用的新型监管和服务机制。

　　据介绍，开展税务证明事项告知承诺制试点，旨在探索形成标准公开、规则公平、预期合理、各负其责、信用监管的治理模式，努力构建基于诚信推定的新型征纳关系，让诚信成为守信纳税人、缴费人的“通行证”，同时对失信者实施更加严格的监管。

　　此次纳入告知承诺制试点的税务证明事项共14项，主要涉及办理减免退税所需证明。其中，有6项涉及办理个人房地产交易税收减免事项所需相关证明；其余8项试点事项，涵盖了办理有关税务事项所需资格资质证明、权属证明、身份证明、检测证明等。

　　“税务证明事项告知承诺制，能从源头上减少纳税人事前证明材料的报送，进一步增强纳税人获得感。实施税务证明事项告知承诺制后，税务部门将进一步强化事后管理，如果发现纳税人有欺瞒行为，将进行失信惩戒。”税务总局税收科学研究所研究员陈琍说。（记者曾金华）

(责编：栗翘楚、付长超)
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