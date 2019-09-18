新时代中俄务实合作之路越走越宽

9月16日至18日，应俄罗斯总理梅德韦杰夫邀请，国务院总理李克强成功对俄罗斯进行访问。访问期间，李克强总理会见了俄罗斯总统普京并同梅德韦杰夫总理共同主持了中俄总理第二十四次定期会晤。此访成果丰硕，是一次深化两国务实合作、推动两国战略对接的成功之旅，为促进新时代中俄全面战略协作伙伴关系深入发展注入了强劲动力。

今年是中俄建交70周年。历经70年风雨征程，中俄两国建立起平等信任、相互支持、共同繁荣、世代友好的全面战略协作伙伴关系，并始终保持着两国各领域关系在高水平上运行。

一是两国高层交往频繁，政治互信不断深化。近6年来，中俄两国元首会晤高达30余次。在两国领导人的战略引领和顶层设计下，中俄全面战略协作伙伴关系持续稳定向前发展。

二是经贸合作提质增速，成为两国关系发展的内生动力。中国已连续9年成为俄罗斯的第一大贸易伙伴，2018年两国贸易额达1070.6亿美元，创历史新高。今年1-8月继续保持良好势头，双方贸易额达705.9亿美元，同比增长4.5%。中俄在能源、航空航天、核能、基础设施等领域的大项目合作进展顺利，农业、金融、跨境电商等新兴合作领域迅速发展，“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接合作取得早期成果。地方合作也蓬勃展开，“长江-伏尔加河”“东北-远东”两大区域合作机制为两国务实合作添砖加瓦。

三是人文交流异彩纷呈，让中俄友好根深叶茂。中俄互办国家年、语言年、旅游年、青年友好交流年、媒体交流年、地方合作交流年等一系列国家级大型活动，民众参与广泛，社会反响强烈，中俄彼此成为对方民众心目中最友好的国家之一。

四是中俄在联合国、二十国集团、上海合作组织、金砖国家等多边机制框架内积极沟通协调，共同促进世界经济持续稳定增长，推动国际和地区热点问题和平解决，对维护地区及世界和平稳定发挥了重要的“压舱石”作用。

今年6月两国元首决定将两国关系提升为“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”，这标志着未来两国关系发展将迈入水平更高发展更快的新阶段。在此背景下，李克强总理此次到访俄罗斯意义重大，是中俄关系进入新时代后第一次中俄高层交往，也是全面落实两国元首共识的一次重要会晤。

访问期间，两国总理全面回顾和肯定一年来中俄两国各领域务实合作取得的积极成果，研究解决存在的一些问题，围绕扩大经贸合作规模、提升科技创新合作水平等进行深入沟通。双方签署了《中俄总理第二十四次定期会晤联合公报》，并共同见证投资、经贸、农业、核能、航天、科技、数字经济等领域十余项双边合作文件的签署，为新时代中俄全面战略协作伙伴关系实现了良好开局。正如李克强总理在会后记者会上所表示的，当前中俄务实合作呈现全方位、宽领域、高水平的特点。未来双方将积极探讨深化炼化一体化合作，通过扩大对外开放和相互开放，更好实现互利共赢，共同发展。此外，李克强总理还与普京总统举行了会见，双方一致表示，在国际形势不稳定不确定因素增多的背景下，新时代中俄应继续深化各领域合作，以保障两国人民的根本利益，提升两国综合国力，维护地区和世界的安全与稳定。

中俄总理会晤机制始建于1996年。23年来，中俄总理定期会晤机制及其下设的各委员会高效运行，不断发展、完善，成为中国对外合作机制的代表，为推动中俄双方在协调政策立场、深化务实合作、实现共同发展方面发挥了重要作用。有理由相信，此次两国总理会晤定将抓住中俄关系发展的重大契机，为下一阶段双方各领域务实合作激发出更大能量。新时代中俄友好互利合作之路将会越走越宽！

（作者系中国国际问题研究院欧亚所副所长）

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