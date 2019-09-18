我国建立健全企业家参与涉企政策制定机制

新华社北京9月17日电（记者安蓓）国家发展改革委17日称，我国对企业家参与涉企政策制定提出机制性规范性要求。

经国务院同意，国家发改委近日印发《关于建立健全企业家参与涉企政策制定机制的实施意见》。意见明确，建立政府重大经济决策主动向企业家问计求策的程序性规范，集思广益、发扬民主，推动企业家积极参与涉企政策制定，调动广大企业家积极性、主动性、创造性，更好发挥企业家作用，坚定企业家信心，稳定企业家预期，促进经济持续健康发展。

意见明确了分类听取意见建议的规范性要求，指出研究制定对企业切身利益或者权利义务有重大影响、影响企业生产经营的专项政策，起草部门应充分听取企业家的意见建议；研究制定经济社会发展重大战略、重大规划、重大改革、重大政策、重大项目，除依法需要保密和重要敏感事项外，牵头部门应通过适当形式、在一定范围听取企业家意见建议。

意见还提出了充分听取企业家对涉企政策的意见建议，畅通企业家提出意见诉求的渠道，健全企业家意见处理和反馈机制，完善涉企政策宣传解读和执行监督等主要任务。

意见明确，健全涉企政策评估调整程序。涉企政策实施后，适时开展第三方机构主导、企业家代表参与的政策落实情况评估。对确需调整的涉企政策，要听取企业家和有关方面意见建议，按程序调整。对可能增加企业成本、影响企业正常生产经营的政策调整，应在听取相关行业企业意见的基础上合理设置缓冲过渡期。对因政策调整造成企业合法权益受损的，要依法依规予以补偿。

意见强调，强化政府与企业家常态化沟通联系，地方各级政府要加强与当地企业家的日常沟通联系，帮助企业解决实际困难和问题。

·问计求策 稳定预期——国家发改委有关负责同志就建立健全企业家参与涉企政策制定机制答记者问

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