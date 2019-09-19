第六届世界互联网大会将于十月举行（权威发布）

本报北京9月18日电 （记者魏哲哲）国新办18日举行发布会，介绍第六届世界互联网大会有关情况及筹备工作。国家互联网信息办公室副主任刘烈宏宣布，由国家网信办和浙江省人民政府共同举办的第六届世界互联网大会将于10月20日至22日在浙江乌镇召开。
本届大会以“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题，来自政府、国际组织、领军企业、技术社群和社会团体的1500多位重要嘉宾将受邀出席。目前，大会各项筹备工作已基本就绪。
在往届大会分论坛加领先科技成果发布和博览会的基础上，本届大会新增“直通乌镇”全球互联网大赛。大会论坛聚焦“科学与技术”“产业与经济”“人文与社会”“合作与治理”四大重点板块，共设置了20个分论坛；既涵盖了人工智能、5G、开源芯片等科技热点，又包括产业数字化、金融科技等产业前沿，还涉及网络空间数据治理等各方关切的议题，更具针对性和前瞻性。
大会将继续发布世界互联网大会蓝皮书《中国互联网发展报告2019》《世界互联网发展报告2019》，以及“乌镇展望2019”成果性文件，回顾互联网发展历史成就，展望未来互联网发展的趋势。
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