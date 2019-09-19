国家粮食和物资储备局：坚决扛稳粮食安全重任

张务锋

靠别人解决吃饭问题是靠不住的，一个国家只有实现粮食基本自给，才有能力掌控和维护好经济社会发展大局

粮食安全是国家安全的重要基础。习近平总书记深情嘱托“中国粮食，中国饭碗”，反复强调“我国是人口众多的大国，解决好吃饭问题，始终是治国理政的头等大事。”新中国成立70年来，实现了从温饱不足到全面小康的历史性跨越。这是一个了不起的成就，对世界也是一个巨大贡献。我国粮食产能稳定、供给充足、市场平稳，进入粮食安全形势最好、保障能力最强的历史时期。也要看到，中国人吃饱饭是改革开放以来特别是近些年的事，什么时候都不能轻言粮食过关了。靠别人解决吃饭问题是靠不住的，一个国家只有实现粮食基本自给，才有能力掌控和维护好经济社会发展大局。

学习贯彻习近平总书记重要论述，我们要坚持目标导向和问题导向，深入落实国家粮食安全战略。比如，粮食连年丰收、库存高企，如何解决好改革发展中的新问题？再如，近14亿人要吃饭，资源约束趋紧，如何做到“藏粮于地、藏粮于技”，用好“两个市场、两种资源”，提高粮食安全保障能力？又如，在新时代实现高质量发展，国家粮食安全之路怎样走好？

对我们这样一个发展中的人口大国，手中有粮，心中不慌，任何时候都是真理。我国粮食供求中长期仍是紧平衡，要准确把握“多”与“少”、“质”与“量”、生产与流通、当前与长远、政府与市场、国内与国外这六对关系，更加注重运用法治的手段和改革的办法，着力构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系。

靠法治作保障，粮食安全才有坚强后盾。2018年和2019年连续两年中央一号文件，均明确提出推进粮食安全保障立法。十三届全国人大常委会将粮食安全保障法列入立法规划，在立法宗旨上进一步向保障国家粮食安全聚焦。同时，加快推动修订《粮食流通管理条例》，组织起草《粮食储备管理条例》，建立健全粮食安全保障法律法规体系。

向深化改革要动力和活力，是粮食安全持续向好的重要经验。中央深改委审议通过的《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的若干意见》，在诸多方面体现了突破性和创新性，具有管根本和管长远的重要指导意义。深化体制机制改革，进一步强化政府储备公共产品属性，明确厘清并严格落实承储主体职能定位和主体责任。创新储备监督管理，推进储备管理信息化和储备企业信用监管，开展专项检查和跨区交叉执法检查、粮食安全隐患“大排查、快整治、严执法”集中行动、12325举报热线等执法督查，确保国家储备粮数量实、质量好、调得动、用得上。

牢记“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的使命担当，“扛稳粮食安全这个重任”，要在毫不放松粮食生产的同时，扎实开展粮食库存数量和质量大清查，切实强化粮食安全省长责任制考核、中央事权粮食政策执行和中央储备粮管理情况考核，积极落实各级政府储备和社会责任储备，加快构建现代化粮食产业体系和粮食“产购储加销”安全保障协同联动机制，坚决守住管好“天下粮仓”。

——国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋在“不忘初心、牢记使命”主题教育专题党课上说

（本报记者 杜海涛整理）

《 人民日报 》（ 2019年09月19日 05 版）

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