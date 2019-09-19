促进全民健身 扩大体育消费

近日，国务院办公厅印发《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。9月18日下午，国新办举行国务院政策例行吹风会，国家体育总局副局长李颖川、国家发展和改革委社会发展司司长欧晓理和国家体育总局体育经济司司长刘扶民介绍了《意见》出台的相关情况。

《意见》从深化“放管服”改革等10个方面提出了35项具体措施。“实招硬招很多，在规范赛事活动安保、推动公共资源开放、加强体育知识产权保护、推动学校体育场馆开放及完善土地利用政策等5个方面的政策含金量很高，”李颖川说，此外，以健身促消费、开展消费试点、推动体医融合、加强平台支持和打造体育产业增长极等内容也颇具亮点。

李颖川认为，壮大体育产业，发展职业赛事是不可缺少的环节；此外，还要夯实发展基础，“《意见》在推动各群体，尤其是在青少年掌握运动技能方面提出了许多新的举措，比如，探索运动技能达标评定制度，帮助学生熟练掌握至少一项运动技能等。”发展职业体育，还要继续丰富赛事数量，提高赛事质量，优化供给侧结构。下一步将支持乒乓球、羽毛球、围棋等项目逐步进入职业化，从而给观众带来更好的观赛体验。

“未来将在京津冀、长三角、粤港澳、海南等区域推出一批精品体育赛事。”欧晓理介绍：国家发改委还将与国家体育总局共同推动开展国家体育消费城市试点，遴选体育产业创新试验区，建设国家体育产业发展协同创新中心，稳步推进运动休闲特色小镇建设。《意见》还提出要打造京津冀等重点区域体育产业增长极，引导全国性体育组织落户河北雄安，在“一带一路”沿线国家组建体育产业联盟，举办体育赛事等一系列措施，与国家的重大战略部署相对接，将体育产业作为推动国家重大战略实施的重要抓手。欧晓理表示，贯彻落实好《意见》，同样需要从规划上加强引领，做好顶层谋划。

《 人民日报 》（ 2019年09月19日 06 版）

(责编：邢郑、杨曦)