中国（广西）自由贸易试验区崇左片区落户凭祥

日前，国务院印发《中国（广西）自由贸易试验区总体方案》，中国（广西）自由贸易试验区崇左片区在广西凭祥综合保税区正式挂牌。批准建设中国（广西）自由贸易试验区崇左片区，是党中央、国务院赋予广西壮族自治区崇左市的重大历史使命和改革任务，也是凭祥市改革开放进程中又一具有里程碑意义的大事。

中国（广西）自由贸易试验区崇左片区的所在地广西凭祥市，1956年11月建市，是广西第五个建市的城市；1992年6月，获批成为国家首批沿边开放城市。凭祥区位得天独厚，地处“一带一路”、西部陆海新通道、中越“两廊一圈”交汇处，毗邻越南，靠近东盟，交通便利，南友高速公路、322国道、湘桂铁路纵贯全境，现已发展成为中国面向东盟开放合作的人流、物流、信息流、资金流的重要交通枢纽，也是中国快捷通往越南等东盟国家的陆路通道。

凭祥口岸资源丰富，是广西口岸数量最多、规模最大、种类最全的边境口岸城市。依托自身区位优势、口岸优势和诸多政策叠加优势，凭祥已发展成为全国边贸和水果进出口大市。2018年，凭祥外贸进出口总额890.66亿元，占全区的21.69%，居广西第一。其中，边境小额贸易进出口总值574.63亿元，占全区的53.39%，占全国的21.54%，居全国前列；水果进出口总量245万吨，居全国前列。截至2018年底，凭祥外贸进出口总额已位居全国沿边开放城市首位，并实现边境小额贸易进出口总值连续4年、口岸水果进出口货量连续7年居全国前列。2019年上半年，凭祥外贸同比增长创历史新高，进出口总值完成557.2亿元，同比增长58.46%，占全区的24.55%，继续稳居广西第一；凭祥综合保税区保税物流货值231.7亿元，同比增长764.1%，占全区的90.2%。

凭祥物流高效便捷，友谊关口岸是广西第一个实行进口“提前审结”监管模式和全信息化智能通关的公路口岸，整体通关时间由以前的2小时缩短至目前的10分钟，通过速度和效率居广西第一。此外，凭祥在300公里范围内形成了陆、海、空立体化物流运输网络。截至目前，全国各地经凭祥的跨境铁路班列线路已达9条，全国各地经凭祥的物流线路已开通近20条，可达东盟国家20个主要城市。

凭祥劳动力资源丰富，是广西中越跨境劳务合作试点市，2018年以来接收办证跨境越南务工人员累计超过20万人次。丰富的劳动力资源，有效地解决了境内务工人员紧缺、成本较高等难题，有利于降低企业用工成本。

凭祥社会和谐稳定，2017年被中央综治委授予全国社会治安综合治理“长安杯”。和谐稳定的社会环境，为中外客商营造了安全舒适的人居环境和发展环境。

2019年9月7日，中国（广西）自由贸易试验区崇左片区建设指挥部在南宁举办中国（广西）自由贸易试验区崇左片区规划建设咨询会，围绕如何落实自贸区总体方案、争取更多政策落地等内容开展咨询研讨。凭祥以此次规划建设咨询会为契机，推动实施方案、相关规划尽快落地实施，引领崇左片区经济社会快速发展，争当沿边开放的排头兵、先行者，为全国沿边地区加快发展贡献凭祥经验。

《中国（广西）自由贸易试验区总体方案》发布后，中国（广西）自由贸易试验区崇左片区将在15平方公里（含广西凭祥综合保税区1.01平方公里）的实施范围内，以“打造跨境产业合作示范区，构建国际陆海贸易新通道陆路门户”为战略定位，重点发展跨境贸易、跨境物流、跨境金融、跨境旅游和跨境劳务合作，进一步深化改革、扩大开放，大胆试、大胆闯、自主改，坚持以制度创新为核心、以项目建设为载体、以产业发展为导向，引领沿边地区改革创新发展，打造新时代沿边开放新高地。

在跨境贸易方面，崇左片区将创新跨境贸易方式，积极探索推动边境小额贸易创新发展和转型升级、边境贸易管理便利化，推进边民互市贸易商品落地加工试点，培育贸易新业态新模式，推动“通道经济”向“口岸经济”转型升级。

在跨境物流方面，崇左片区将利用凭祥作为连接越南等东盟国家的西部陆海新通道陆路主通道优势，推动中越直通车范围延伸至西部重要节点城市，加大中国—中南半岛跨境货运班列、国际道路运输线路密度，推进跨境运输车辆牌证互认等，努力将凭祥打造成为国家陆上边境口岸型国际物流枢纽承载城市。

在跨境金融方面，崇左片区将深化以人民币面向东盟跨区域使用为重点的金融改革，重点推进金融机构为越南籍务工人员工资发放、货币兑换、资金汇划等提供“一站式”金融服务以及跨境结算、清算业务常态化开展等，探索创建“一带一路”重要门户保险创新综合试验区，进一步提升凭祥市区域经济竞争力。

在跨境旅游方面，崇左片区将着力推动人员、车辆通关便利化，进一步简化友谊关口岸跨境自驾游车辆办理手续，试行跨境自驾游车辆按出入境交通工具报关，大力发展中国—东盟跨境自驾游；加快浦寨—新清中越边境旅游试验区建设，探索试验区内试行对两国过境人员实施“一线放开、二线管住”的监管模式。

在跨境劳务合作方面，崇左片区将争取外籍务工人员停留期限延长，推进外籍务工人员体检、办证、保险“一站式”办理，并推动中越双方边民在崇左片区及毗连越南边境县凭边民证出入境驻留时间延长，切实将跨境劳务合作红利转化为推动产业发展动力。

崇左片区将充分利用好国家赋予自贸区“先行先试”的自主权，加快政府职能转变、积极探索管理模式创新、促进贸易和投资便利化，推出更加优惠的政策，持续释放各种改革红利。紧紧围绕“五跨”试点任务抓好产业招商工作，重点引进水果、坚果、特色农产品、中药材、调味品、海产品、粮油、林木等进口加工业，以及服装轻纺、电子信息、智能终端、手机配件、计算机配件、保税维修等出口加工业；大力发展跨境物流、跨境电商等总部经济，加快发展以商贸物流为主的国际物流产业，以边境贸易、跨境电商为主的国际贸易产业，以及边境旅游产业、健康养老产业和以服务实体经济为主的沿边金融业。

崇左片区争取经过三至五年的改革试验，基本建立与国际高标准规则要求相适应的经济管理新模式，形成国际化、法治化、便利化的营商环境，逐步建成投资贸易便利、金融服务完善、监管安全高效、辐射带动作用突出、引领广西沿边经济带发展、“通道经济”向“口岸经济”转型升级、面向中国—东盟开放合作的高标准高质量的自由贸易区。

数据来源：凭祥市商务和口岸管理局

《 人民日报 》（ 2019年09月19日 18 版）

(责编：邢郑、杨曦)