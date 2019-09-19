国家发改委：稳就业具备扎实基础和良好条件

●国庆节期间物价有望保持平稳运行

●高校毕业生就业率与去年同期基本持平

●建立健全企业家参与涉企政策制定机制

本报北京9月18日电 （记者李心萍）国庆佳节临近，重要民生商品价格走势什么样？经济下行压力增大，就业能否稳得住？18日，国家发改委举行新闻发布会，就8月经济运行情况回应社会关切。

总的来说，我国经济运行保持总体平稳，稳中有进的发展态势仍在持续。针对消费者颇为关注的价格问题，国家发改委新闻发言人孟玮表示，随着一系列保供稳价方案和措施的出台实施，猪肉价格已趋于稳定，果蔬价格小幅回落。9月11日—17日，36个大中城市猪肉平均零售价格日均涨幅为0.28%，较8月明显收窄；9月17日，水果、蔬菜平均价格比8月底分别回落3.2%和2.2%。

从物价走势分析看，国庆节期间，物价有望继续保持平稳运行。国家发改委将继续密切监测重要民生商品市场价格变化，根据需要及时采取措施，保持物价基本稳定。

就业稳则经济稳。面对中美经贸摩擦和经济下行压力，就业双重承压。但从当前来看，我国就业形势仍总体稳定。新增就业稳定增长，前8月，全国城镇新增就业984万人，已完成全年目标的89.5%。失业率低于控制目标，8月，全国城镇调查失业率为5.2%，比7月下降0.1个百分点。市场供求基本平衡，广东等11省份人力资源市场求人倍率仍高于1，岗位需求大于求职人数。重点群体就业总体平稳，截至7月1日，2019届高校毕业生就业率为68.3%，与去年同期基本持平；二季度末，农村外出务工劳动力总量达1.8亿人，同比增226万人。

同时，就业结构性矛盾也有所上升，部分行业招聘需求有所下降，随着滞后效应的逐步显现，稳就业将面临一定压力。目前，我国经济运行仍处在合理区间，就业容量大的服务业快速发展，创新创业带动作用不断增强；同时，我国已经形成了比较完备的就业创业政策和服务体系，总的来看，稳就业具备扎实的基础和良好的条件。

下一步，发改委将会同相关部门认真实施就业优先战略，多管齐下稳定和扩大就业，将政策的着力点聚焦在4个方面：降低创业创新门槛，通过创业带动就业；加大中央预算内投资力度，加快实施职业技能提升行动；加快政策措施落实落地，让减税降费、援企稳岗稳就业政策发挥实效；做好规模性失业风险预判预警，及时完善应对预案。

企业活则经济活。《关于建立健全企业家参与涉企政策制定机制的实施意见》近日印发，明确了企业家参与涉企政策制定的机制性、规范性要求。政策制定过程中要充分调研，精准掌握企业政策需求。畅通企业家提出意见诉求的渠道，健全意见处理和反馈机制。

《 人民日报 》（ 2019年09月19日 02 版）

(责编：邢郑、杨曦)