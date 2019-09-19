第十六届中国—东盟博览会:打造升级版 扩大朋友圈

图为南宁国际会展中心。

李德康摄

以“共建‘一带一路’ 共绘合作愿景”为主题的第十六届中国—东盟博览会（以下简称东博会）将于9月21—24日在广西南宁举行。为促进中国—东盟自由贸易区发展而举办的东博会，15年来逐渐成为促进国际贸易投资便利化的有效平台。

“10+1”合作

助力自贸区升级

2000年11月，中国提出了与东盟10国建立自贸区的构想。这是中国对外商建的首个自贸区，也是世界上发展中国家间最大的自贸区。如此宏大的合作构想，需要一个务实有效的承载平台。

2002年，自贸区进程正式启动；2004年，东博会诞生，成为自贸区搭建体现成果、深化交流的有效载体，当年11月，首届东博会举行，围绕自贸区“早期收获计划”开辟农产品专题展区，促进中国与东盟之间的农产品贸易、旅游服务和中小企业技术创新成果转让，受到与会各方热烈欢迎。

投资合作是自贸区协定的重要内容，落实贸易投资便利化一直是东博会的重要内容。过去15届东博会，共收集国内外投资项目4.2万余个；累计举办投资促进活动600多场，累计签订投资合作项目4000多个，涉及港口合作、航运建设、电子商务、现代农业、商贸物流等多个领域。

中国—东盟经贸合作快速发展，对海关、检验检疫、金融、港口、物流等相关领域服务配套提出新需求，对经贸领域如何与文化、教育、体育等人文领域的交流更紧密结合也有了更高要求。东博会15年来已举办200多个会议论坛，发布《南宁宣言》《南宁共识》等系列重要文件，建立起多领域常态化合作机制，为区域合作打通关节。

数据显示， 今年1—6月，中国—东盟进出口贸易额达2918.5亿美元，东盟历史性地成为中国第二大贸易伙伴；截至2018年底，中国和东盟双向累计投资额超过2000亿美元。

2019年是落实《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》的开局之年。“我们将积极打造升级版博览会，进一步优化展览内容，强化贸易投资促进能力，延伸展会价值链，提升经贸成效。”中国—东盟博览会秘书处秘书长王雷表示。

欧洲国家

首任特邀合作伙伴

今年8月2日，在第十六届东博会特邀合作伙伴专场新闻发布会上，首个欧洲国家波兰出任东博会特邀合作伙伴的消息受到广泛关注。

这是东博会的新突破。为更好地服务国家“一带一路”倡议，自2014年起，东博会推出“特邀合作伙伴机制”，每届邀请一个“10+1”以外的“一带一路”参与国家担任特邀合作伙伴。澳大利亚、韩国、斯里兰卡、哈萨克斯坦、坦桑尼亚已先后出任。“今年是欧洲国家首次出任东博会特邀合作伙伴，标志着东博会服务‘一带一路’建设、拓展国际合作领域的平台作用不断扩大。”王雷说。他介绍，波兰将由企业技术部国务秘书率领政府代表团及商界人士参会，举办中波企业家圆桌会等活动，深化中波友好合作。

波兰的与会，也源于广西对外开放的步伐不断加大。去年1月，一辆中欧班列满载着31个集装箱的货物，从广西钦州港火车站出发，穿越近1.1万公里，最终到达波兰马拉舍维奇火车货运中转站。这是广西首辆直抵波兰的中欧班列。

东博会“朋友圈”不断扩大，正创造超越11国的广阔市场和巨大商机。

本届东博会“一带一路”国际展区规模比上届增加59%，增加以美容护肤品为特色的韩国商品展。此外，澳大利亚、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、加纳等国家已确定参展。“我们还将广泛邀请来自东盟、欧美、拉美、中东、南亚和非洲等国家和地区的买家参会，会期将举办国际买家采购对接会、跨境电商推介活动及系列采购对接活动，增进‘一带一路’参与国家的交流合作。”王雷说。

33个论坛

紧扣当前合作热点

围绕“共建‘一带一路’ 共绘合作愿景”主题，本届东博会将呈现新亮点。

记者从东博会秘书处获悉，本届东博会将继续邀请我国和东盟国家领导人高规格出席，亚洲基础设施投资银行行长金立群确认出席并将在开幕大会上发表演讲；展览将突出展示《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》所涵盖的贸易、投资、产能合作、数字经济、科技、金融、电子商务、旅游等内容。

广西壮族自治区副主席杨晋柏在第十六届东博会、商务与投资峰会国新办新闻发布会上介绍，本届东博会将紧扣当前合作热点：聚焦国际陆海贸易新通道建设、助推面向东盟的金融开放门户建设、服务中国—东盟信息港建设、全面对接粤港澳大湾区建设。

他表示，围绕这些合作热点将举办一系列专题推介会，包括东盟10国国家推介会、国内重点省（区、市）推介会、投资合作圆桌会、产业园区招商大会等。论坛总数达33个，其中会期举办25个，涵盖产能合作、电子商务等多个领域。

此外，还将首次编印东博会蓝皮书《中国—东盟国际产能合作背景下的东盟产业园区发展报告》。

《 人民日报 》（ 2019年09月19日 14 版）

(责编：邢郑、杨曦)