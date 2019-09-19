人民网>>财经

服务区不只是“加油+泡面”，还可以逛吃、游乐——

高速服务区“变身”了

邱海峰  苗  露

2019年09月19日08:22  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　9月8日，旅客在沪宁高速公路阳澄湖服务区休闲观光。
　　许丛军摄（人民视觉）

　　9月8日，小朋友在沪宁高速公路阳澄湖服务区“科技馆”内体验“滑雪”。
　　许丛军摄（人民视觉）

　　中石化推出的易捷咖啡店，首批已在江苏省苏州市9家加油站内开业。
　　资料图片

　　观赏一番苏州园林、体验一把非遗技艺、品尝一下特色小吃、逛一逛品牌林立的商场……刚刚过去的中秋节假期，国内一些“明星服务区”吸引不少自驾出行的人到服务区停车歇脚，甚至有人专门绕道前来。这些服务区为何成了“网红”？它们有哪些新变化？未来怎样进一步发展？

　　

　　不一样的苏式“公园”

　　服务区变身，不仅是外表美，内在也丰富时尚起来

　　蓝天白云的顶棚装潢、小桥流水的商业水街、诗情画意的苏式亭台楼榭……最近，这座位于江苏苏州工业园区唯亭镇的阳澄湖服务区，因为别具一格的苏式园林设计一跃成为远近闻名的“网红打卡地”。

　　“之前在网上看到有关阳澄湖服务区的视频，特别好奇，这次路过就想去看看。”日前，家住上海的曲经池在从无锡回上海的途中，顺道感受了一次“网红服务区”的魅力。

　　曲经池对笔者说，到了阳澄湖服务区，有一种到景区的感觉，人特别多，停车场停满了车。“好在服务区运转比较快，管理得也不错，稍微等等就会有车离开。在服务区里转了转，小桥流水、曲径通幽，完全刷新了我对服务区的认识。对于没有时间特意去苏州古城逛一逛的路过者来说，服务区简直是天上掉下来的‘苏州园林’。”

　　“我们在商业街区后面设计了三个园林，布局借鉴了拙政园、留园等苏州经典园林景观，意在让旅客拥有‘不入苏州城，尽览姑苏景’的体验。”阳澄湖服务区工作人员介绍。

　　不仅“外表”美，“内在”也很吸引人。在服务区的餐饮区，不少知名餐饮品牌已经入驻，一些小吃店还专门设计开放式的商铺，消费者可以看到食物制作过程。特产售卖区内，开放式精品超市特产售卖陈列模式，让不少“颜值控”的旅客纷纷下单购买。

　　阳澄湖服务区相关负责人介绍，总面积近5万平方米的阳澄湖服务区，是目前中国体量最大的高速公路服务区之一，除餐饮、零售等配套外，还设置5G体验中心、海鲜机器人餐厅、现代科技展示馆、智能公厕等，为过往旅客带来一场魅力无限的科技之旅。

　　顺着沪宁高速北上约30分钟车程，来到有着“五星级奢华服务区”之称的梅村服务区。“说梅村服务区是一家大型商场也不为过，咖啡厅、品牌店铺、游乐场所等市区大商场里有的这里基本都有。而且这里还有不少地方文化特色，陶艺体验馆和紫砂第一村展示区，各种艺术风格不同的陶瓷壶，让人能够感受到紫砂文化的独特风韵和别致魅力。”曾多次到过梅村服务区的李东明说。

　　“像阳澄湖、梅村这样的服务区，不仅环境美，而且各种服务设施应有尽有，性价比还很高。开车途中，作为中转站歇歇脚、补给一下也是一种享受。”曲经池说。

　　从“标配”向“高配”转变

　　供给扩容，既满足“有车族”需求，也引领消费

　　近年来，随着高速公路网不断延伸和居民生活水平持续提升，自驾成为不少人出行的首选。每逢“五一”、“十一”、春节等节假日，高速公路上更是一片繁忙景象。业内人士指出，全封闭运行的高速公路上，车辆与外界分隔，人与车的各种需求都要靠服务区来满足。过去，人们对服务区的需求就是休息、如厕、简单餐饮和便利店这样的“标配”；如今，越来越多的人对服务区的需求从“标配”向“高配”转变，“升级”成为供需两端共同的关键词。

　　以江苏省为例，近年来江苏加快推动高速公路服务区转型升级，力求结合服务区所在城市的地域文化特点，打造有文化、有特色、有记忆的多元化服务区，从而实现服务区向交通、旅游、消费等复合型、旗舰化载体转型。如今，江苏已建成阳澄湖、梅村、芳茂山、仪征等一批“明星服务区”。

　　“在对沪宁高速公路沿线服务区升级改造过程中，我们敏锐捕捉市场新热点，因地制宜进行改造建设，如在芳茂山服务区改造过程中引入VR电影、9D体验等一些免费体验项目；阳澄湖服务区则是精心打造了面积分别有3000平方米的非遗展示馆和科技体验馆，优化了顾客的体验感。”江苏宁沪高速公路股份有限公司办公室副主任李娅洁对笔者说。

　　除了在设计上下工夫，沪宁高速沿线服务区还通过经营权外包、引入民营资本等多种方式来提升经济效益。李娅洁介绍：“目前我们正在加强服务区专业化经营的平台建设，通过内部遴选和外部招录的方式来组建招商核心队伍，做到招商、营运两条线。像在阳澄湖服务区的招商和业态分布建设过程中，我们坚持在服务区内有1至2个国际一线品牌，同时在国内品牌、地方名特优品牌库中选择若干个品牌布局，确保业态、品牌结构呈现层次化、差异化和多元化。”

　　建设复合功能型服务区

　　未来有望融合交通、生态、旅游、消费、文化等

　　不仅仅是江苏，放眼全国四通八达的高速公路网，浙江、重庆、山东等多地高速公路服务区都开启了转型升级之路。

　　桐庐服务区引入各种知名餐饮品牌，包括肯德基、星巴克、哈根达斯、五芳斋等，并设有进口商品超市，深受时尚青年的喜爱；围龙服务区引入智能化集装箱酒店，从预订到入住实现全过程不见面登记入住，旅客通过身份证验证和人脸识别即可入住房间；长清服务区推出瓷雕、封泥、鲁锦编织等齐鲁传统手工艺技术非遗大师现场教学项目，让司乘人员在服务区的短暂逗留变为深度体验……过去“加油+泡面”的服务区正通过硬件改造、功能拓展、引进民营资本、创新商业模式等，刷新人们对传统服务区的认知。

　　一些高速服务区在谋求转型升级，但也有不少服务区仍在原地踏步。经常驾车出行的周文对笔者说：“最近几个月，我至少在10个服务区停过车，大多数给我的印象还是设施简陋、功能单一、服务较差，有些服务区依旧只能加个油、接杯热水、吃个简餐，停车位少、卫生间数量不足等问题我也碰到过好几次。”

　　“目前国内一些服务区仍存在‘只讲效率不讲服务’的现象，这一方面是因为服务区相关功能设施建设还有待优化，另一方面服务区工作人员不按要求提供相关服务、服务态度差也导致很多服务区给旅客留下不好的服务体验。”北京科技大学经济贸易系主任何维达对笔者说。

　　此前交通运输部等六部门联合提出，结合地方特色因地制宜在高速公路服务区增设休憩娱乐、物流、票务、旅游信息和特色产品售卖等服务功能，设置房车车位、加气站和新能源汽车充电桩等设施，推动高速公路服务区向交通、生态、旅游、消费等复合功能型服务区转型升级，建成一批特色主题服务区。

　　在何维达看来，在消费升级大背景下，高速服务区需要进一步转型升级，以满足老百姓的出行需求。在此过程中，不仅要在改善硬件设施、引进技术和资本等方面下工夫，更要增强服务区人性化的服务意识，加强对服务区工作人员的培训，提升服务区的服务水平，通过“软”“硬”结合来改善服务区整体服务供给。

(责编：邢郑、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved