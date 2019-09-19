高速服务区“变身”了

9月8日，旅客在沪宁高速公路阳澄湖服务区休闲观光。

许丛军摄（人民视觉）

9月8日，小朋友在沪宁高速公路阳澄湖服务区“科技馆”内体验“滑雪”。

许丛军摄（人民视觉）

中石化推出的易捷咖啡店，首批已在江苏省苏州市9家加油站内开业。

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观赏一番苏州园林、体验一把非遗技艺、品尝一下特色小吃、逛一逛品牌林立的商场……刚刚过去的中秋节假期，国内一些“明星服务区”吸引不少自驾出行的人到服务区停车歇脚，甚至有人专门绕道前来。这些服务区为何成了“网红”？它们有哪些新变化？未来怎样进一步发展？

不一样的苏式“公园”

服务区变身，不仅是外表美，内在也丰富时尚起来

蓝天白云的顶棚装潢、小桥流水的商业水街、诗情画意的苏式亭台楼榭……最近，这座位于江苏苏州工业园区唯亭镇的阳澄湖服务区，因为别具一格的苏式园林设计一跃成为远近闻名的“网红打卡地”。

“之前在网上看到有关阳澄湖服务区的视频，特别好奇，这次路过就想去看看。”日前，家住上海的曲经池在从无锡回上海的途中，顺道感受了一次“网红服务区”的魅力。

曲经池对笔者说，到了阳澄湖服务区，有一种到景区的感觉，人特别多，停车场停满了车。“好在服务区运转比较快，管理得也不错，稍微等等就会有车离开。在服务区里转了转，小桥流水、曲径通幽，完全刷新了我对服务区的认识。对于没有时间特意去苏州古城逛一逛的路过者来说，服务区简直是天上掉下来的‘苏州园林’。”

“我们在商业街区后面设计了三个园林，布局借鉴了拙政园、留园等苏州经典园林景观，意在让旅客拥有‘不入苏州城，尽览姑苏景’的体验。”阳澄湖服务区工作人员介绍。

不仅“外表”美，“内在”也很吸引人。在服务区的餐饮区，不少知名餐饮品牌已经入驻，一些小吃店还专门设计开放式的商铺，消费者可以看到食物制作过程。特产售卖区内，开放式精品超市特产售卖陈列模式，让不少“颜值控”的旅客纷纷下单购买。

阳澄湖服务区相关负责人介绍，总面积近5万平方米的阳澄湖服务区，是目前中国体量最大的高速公路服务区之一，除餐饮、零售等配套外，还设置5G体验中心、海鲜机器人餐厅、现代科技展示馆、智能公厕等，为过往旅客带来一场魅力无限的科技之旅。

顺着沪宁高速北上约30分钟车程，来到有着“五星级奢华服务区”之称的梅村服务区。“说梅村服务区是一家大型商场也不为过，咖啡厅、品牌店铺、游乐场所等市区大商场里有的这里基本都有。而且这里还有不少地方文化特色，陶艺体验馆和紫砂第一村展示区，各种艺术风格不同的陶瓷壶，让人能够感受到紫砂文化的独特风韵和别致魅力。”曾多次到过梅村服务区的李东明说。

“像阳澄湖、梅村这样的服务区，不仅环境美，而且各种服务设施应有尽有，性价比还很高。开车途中，作为中转站歇歇脚、补给一下也是一种享受。”曲经池说。

从“标配”向“高配”转变

供给扩容，既满足“有车族”需求，也引领消费

近年来，随着高速公路网不断延伸和居民生活水平持续提升，自驾成为不少人出行的首选。每逢“五一”、“十一”、春节等节假日，高速公路上更是一片繁忙景象。业内人士指出，全封闭运行的高速公路上，车辆与外界分隔，人与车的各种需求都要靠服务区来满足。过去，人们对服务区的需求就是休息、如厕、简单餐饮和便利店这样的“标配”；如今，越来越多的人对服务区的需求从“标配”向“高配”转变，“升级”成为供需两端共同的关键词。

以江苏省为例，近年来江苏加快推动高速公路服务区转型升级，力求结合服务区所在城市的地域文化特点，打造有文化、有特色、有记忆的多元化服务区，从而实现服务区向交通、旅游、消费等复合型、旗舰化载体转型。如今，江苏已建成阳澄湖、梅村、芳茂山、仪征等一批“明星服务区”。

“在对沪宁高速公路沿线服务区升级改造过程中，我们敏锐捕捉市场新热点，因地制宜进行改造建设，如在芳茂山服务区改造过程中引入VR电影、9D体验等一些免费体验项目；阳澄湖服务区则是精心打造了面积分别有3000平方米的非遗展示馆和科技体验馆，优化了顾客的体验感。”江苏宁沪高速公路股份有限公司办公室副主任李娅洁对笔者说。

除了在设计上下工夫，沪宁高速沿线服务区还通过经营权外包、引入民营资本等多种方式来提升经济效益。李娅洁介绍：“目前我们正在加强服务区专业化经营的平台建设，通过内部遴选和外部招录的方式来组建招商核心队伍，做到招商、营运两条线。像在阳澄湖服务区的招商和业态分布建设过程中，我们坚持在服务区内有1至2个国际一线品牌，同时在国内品牌、地方名特优品牌库中选择若干个品牌布局，确保业态、品牌结构呈现层次化、差异化和多元化。”

建设复合功能型服务区

未来有望融合交通、生态、旅游、消费、文化等

不仅仅是江苏，放眼全国四通八达的高速公路网，浙江、重庆、山东等多地高速公路服务区都开启了转型升级之路。

桐庐服务区引入各种知名餐饮品牌，包括肯德基、星巴克、哈根达斯、五芳斋等，并设有进口商品超市，深受时尚青年的喜爱；围龙服务区引入智能化集装箱酒店，从预订到入住实现全过程不见面登记入住，旅客通过身份证验证和人脸识别即可入住房间；长清服务区推出瓷雕、封泥、鲁锦编织等齐鲁传统手工艺技术非遗大师现场教学项目，让司乘人员在服务区的短暂逗留变为深度体验……过去“加油+泡面”的服务区正通过硬件改造、功能拓展、引进民营资本、创新商业模式等，刷新人们对传统服务区的认知。

一些高速服务区在谋求转型升级，但也有不少服务区仍在原地踏步。经常驾车出行的周文对笔者说：“最近几个月，我至少在10个服务区停过车，大多数给我的印象还是设施简陋、功能单一、服务较差，有些服务区依旧只能加个油、接杯热水、吃个简餐，停车位少、卫生间数量不足等问题我也碰到过好几次。”

“目前国内一些服务区仍存在‘只讲效率不讲服务’的现象，这一方面是因为服务区相关功能设施建设还有待优化，另一方面服务区工作人员不按要求提供相关服务、服务态度差也导致很多服务区给旅客留下不好的服务体验。”北京科技大学经济贸易系主任何维达对笔者说。

此前交通运输部等六部门联合提出，结合地方特色因地制宜在高速公路服务区增设休憩娱乐、物流、票务、旅游信息和特色产品售卖等服务功能，设置房车车位、加气站和新能源汽车充电桩等设施，推动高速公路服务区向交通、生态、旅游、消费等复合功能型服务区转型升级，建成一批特色主题服务区。

在何维达看来，在消费升级大背景下，高速服务区需要进一步转型升级，以满足老百姓的出行需求。在此过程中，不仅要在改善硬件设施、引进技术和资本等方面下工夫，更要增强服务区人性化的服务意识，加强对服务区工作人员的培训，提升服务区的服务水平，通过“软”“硬”结合来改善服务区整体服务供给。

(责编：邢郑、杨曦)