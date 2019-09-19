麻辣财经：史上最大的“贫困普查”，改变了多少人命运

新中国成立前，国家积贫积弱，贫困像一道绳索缠在百姓身上，难以摆脱。“身无御寒衣，家无隔夜粮”，一个“穷”字，在中国人心里的阴影面积相当大。

新中国成立后，很多人也都曾经历过商品短缺、凭票供应的年代，尝到过忍饥挨饿的滋味。特别是农村贫困人口更多，日子比城里人更难过。

生活慢慢好起来，变化最大的是改革开放以后。

那么，改革开放前，中国到底有多贫困？国家统计局公布的数据显示：按照2010年标准，1978年末我国农村贫困人口7.7亿人，农村贫困发生率高达97.5%。

改革开放以后，农村率先进行了经济制度改革，实行了家庭联产承包经营责任制，生产力得到极大解放，农民收入大幅提高，农民温饱问题逐步得以解决。随着农业、农村改革不断深入和扶贫开发大力推进，我国贫困人口大幅减少。到2012年末，我国农村贫困人口下降至9899万人，农村贫困发生率降至10.2%。到2014年底，中国农村贫困人口还有7000多万。

世界银行发布数据显示，按照每人每天1.9美元的国际贫困标准，从1981年末到2015年末，我国贫困发生率累计下降了87.6个百分点，而同期全球贫困发生率累计下降32.2个百分点。这意味着，我国减贫速度明显快于全球，贫困发生率也大大低于全球。中国对全球减贫的贡献超过70%，成为首个实现联合国减贫目标的发展中国家。

我国农村贫困人口从7.7亿人，减少到7000多万,确实是了不起的成就。那剩下的这7000多万贫困人口怎么办？中央一锤定音：继续脱贫！而且要加大力度，打赢脱贫攻坚战！

一问：贫困人口有多穷？

说实话，这场脱贫攻坚战，难度之大、动员力量之广，跟人们当初想像的不一样。

对于贫困户，地方政府首先要建档立卡。当时很多人不理解，扶贫就扶贫嘛，搞什么花架子？扶贫要落在实处，而不是落在纸上，建档立卡是不是在搞形式主义？

现在回来头来看，建档立卡就相当于对贫困的一次大摸底。大家都经历过人口普查，工作人员会上门调查，家里几口人、多大岁数，户口落在什么地方等信息。建档立卡也是这个目的，贫困人口有多少？都分布在哪里？贫困的程度怎样？这些都需要搞清楚。如果基本情况不明，这场战役就没法打，无法排兵布阵。

从这个意义上，建档立卡就是一场“贫困大普查”，力度之大在全世界都罕见。这一史上最大的“贫困普查”，目的就是拔掉穷根，实现全面小康。

今年5月，麻辣姐去了一趟云南，到脱贫攻坚的“前沿阵地”走访了一圈，感受深刻。

新修好的盘山路上，越野车在蛇行。车辆翻一座山，需要从山脚盘到山腰，再从山腰转到另一座山的山脚。都说“山路十八弯”，这一路起起伏伏，绕的弯都超过80个了，车终于开进了大山深处的丽江市永胜县松坪乡下啦嘛村。

云南大山深处的山村，颠覆了人们对“村子”的传统概念。一个村子，光开车就走了两个多小时；4个村民小组，分布在高、中、低三个海拔带，最高处的海拔接近3000米。距离太远村民之间走动少，有的互相之间根本不认识。村里的小学就座落在村里，但孩子们上学却要住宿，因为翻山越岭太吃力了。

这个村居住着纳西族、傈僳族、彝族三个少数民族，全村373户村民中，建档立卡贫困户有269户。多年来的深度贫困，一直压得下啦嘛村喘不过气来。

像下啦嘛村这样的穷乡僻壤，在云南还有不少，大多数是少数民族村落。很多村子存在了几百年，却被外界遗忘了几百年。这些曾经与世隔绝的少数民族，被称作“直过民族”。从字面理解，就是“直接过来的民族”，从原始社会或奴隶社会，直接跨到了社会主义社会。这些地区有多贫困、多落后，可想而知。

麻辣姐的同事劳罕，多年从事“三农”研究和报道，对农村贫困地区了解很深。他发现，贫困跟“穷乡僻壤”这个词关联度非常高。

为什么“穷乡”会跟“僻壤”连在一起？仔细琢磨就会发现：穷，跟地理位置有关——穷源于偏远，源于不通。当大家都穷的时候，这个关系不那么明显；而当很多地方发展起来之后，僻壤与穷乡之间的关系，就顿时突兀起来。大家乍然会发现：剩下的那些穷地方，原来大都是僻壤啊！

云南最弯的公路，7公里有68个弯。

按照经济学的原理：一个地方要发展起来，离不开人流、物流、信息流、技术流等。也就是说，市场的要素必须丰沛。如果一个地方位置偏远、交通不便，它与外界的经济连接性就比较差，带来资源配置乏力，市场循环不畅，发展就会落后。

在脱贫攻坚战役中，很多贫困人口聚集的地方，都是自然环境恶劣的偏远乡村。有些地方甚至“一方水土养不了一方人”，只能通过易地搬迁来实现脱贫。

二问：脱贫攻坚有多难？

这些处于深度贫困的百姓，政府要不要管？

很多穷乡僻壤，不只是与外部市场的连接性差，而是差到了与世隔绝的地步。与世隔绝的地方，市场经济肯定是失灵的，如果政府不管，那就等于没有人管，可能永远会被边缘化。

但是，贫困地区要打通与外界的连接，重新建立与市场的连接，就必须真金白银投入！

在永胜县的群山峻岭中，最令人震撼的场景，就是架桥铺路和拉电线。几乎每座山上，都有弯弯绕绕的公路；电力铁塔从山脚到山顶，简直就是呈60度角暴力上拉！

云南华丽高速公路，是川西南滇西北唯一一条东西向高速公路，目前正在建设的金安金沙江大桥，是世界在建最大跨径的山区峡谷悬索桥。明年年底建成通车后，从四川攀枝花到丽江只要2小时。为什么速度这么快？“就是不再弯弯绕，尽量取直线。逢山打遂道，遇谷架大桥。这样的高速路不是铺出来的，而是遂道和桥连接起来的。”当地人介绍说。

很多工程造价高、难度大、效益低，如果不是政府主导，市场根本没有动力做这样的项目。而这样的项目，在“三区三州”这样的深度贫困地区，比比皆是。

“三区三州”80%以上区域位于青藏高原，它们的一个共同特点，就是自然条件差、经济基础弱、贫困程度深，是脱贫攻坚战中最难啃的“硬骨头”。“甘孜州的电力建设投入，如果算经济账，可能100年也收不回来。但是甘孜要发展，老百姓过上好日子，交通基础设施和充足电力必不可少，我们不能只算局部的经济账。”国家电网甘孜州电力公司党委书记刘友志说。

最难啃的“硬骨头”怎么啃？脱贫攻坚战的排兵布阵，大致是这样的：政府和国有企业冲在前面，率先进行基础设施建设；与外界连通之后，其他企业再进来，因地置宜发展农业项目，建设农村电商、仓储物流，开发乡村旅游等，带领贫困群众通过发展相关产业致富。

“看牦牛村村民小组海拔高、气温低，特别适合种植反季羊肚菌。”松坪乡党委书记谭建美说，现在，村里拿出30亩地做种植大棚，如果成功了一亩地就可以收入上万元。除了种植经济作物，下啦嘛村还成立了永胜超源种养殖业合作社，投资200万元新建养殖场，养殖肉牛84头。养殖合作社作为集体经济，每年收入分红将覆盖到全村所有贫困户。

黑色遮阳网下面，是羊肚菌大棚。

如何让贫困群众脱贫之后，有稳定的收入不再返贫，则是一个更艰巨的任务。景谷傣族彝族自治县，曾是云南省88个贫困县之一。全县5.24万建档立卡贫困人口中，有一半以上是因缺少技术而致贫的。县委书记罗景华介绍，为激发社会各界参与扶贫的合力，景谷县出台产业扶持政策，给予每户建档立卡户5000元产业发展扶持资金，每户建档立卡户可申请5万元以内的财政贴息金融贷款。全县共有19家龙头企业、257家专业合作社、43家电商组织参与产业扶贫，脱贫攻坚成效显著。今年4月云南省人民政府已正式下文，批准景谷退出贫困县。

可以说，在每一个脱贫攻坚的阵地上，每一条致富路的背后，都离不开多方的同心协力——政府加力，全面小康路上一个不能少；企业助力，订单农业带动群众致富；个人努力，贫困户提高自身劳动技能实现持续增收。

三问：全面小康有多“全”？

随着脱贫攻坚战大力推进，贫困人口脱贫明显加快。到2018年末，我国农村贫困人口减少至1660万人。4年间，又有5000多万人脱贫。

“全面小康路上一个都不能少，脱贫致富一个不能落下。”2018年10月，习近平总书记在清远考察调研时强调。

以前，中国的经济实力不够雄厚的时候，我们就许下了这样一个愿望。今天，当中国成为世界第二大经济体时，我们坚定不移地“还愿”。所以，我们才会如此不遗余力，投入这么多的人力物力，打响脱贫攻坚战，打好这场战役，打赢这场战役。

说实话，脱贫攻坚需要真金白银地投入，但短期内产生不了经济效益，远不如建个大企业、上个大项目。那为啥党和政府还卯足了劲拼命干，为解决贫困问题付出如此艰辛努力？有人说，这是因为“中国共产党对人民群众负有无限责任”，此言不虚。

虽然这些投入换不来对等的经济效益，但可以改善贫困群众的生活， 值得！

2018年，世界银行发布的《中国系统性国别诊断》报告称，中国在快速经济增长和减少贫困方面取得了“史无前例的成就”。联合国秘书长古特雷斯盛赞中国减贫方略，称“中国已实现数亿人脱贫，中国的经验可以为其他发展中国家提供有益借鉴”。

消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是中国共产党的重要使命。一些西方国家常常自我标榜民主自由，并借此攻击中国的人权。其实，在人权问题上不是比谁的调门高，关键是看实实在在的效果。

对中国来说，努力创造条件让每个人都过上好日子，这是最大的人权。

(责编：白宇、岳弘彬)