北京为改善营商环境开展“好、快、省”工作

人民网北京9月19日电 （邢郑） 70年来，北京作为伟大祖国的首都，与时代同脉搏，与国家共奋进，发生了翻天覆地的历史巨变，地区生产总值由2.8亿元提高到3万多亿元，人均GDP超过14万元，迈进了高收入国家和地区水平，首都现代化建设取得了辉煌的历史性成就。

19日上午，国务院新闻办举办的新中国成立70周年省（区、市）系列主题新闻发布会。中共北京市委副书记、北京市人民政府市长陈吉宁在围绕“加快建设国际一流的和谐宜居之都，奋力谱写伟大祖国首都发展新篇章”主题介绍北京的经济社会发展情况时表示，北京在提高营商环境工作中，重点开展了三个方面的工作，即“好、快、省”——方便办、加快办、省钱办。

陈吉宁指出，一是方便办。企业和老百姓到政府办事，只进“一扇门”，只跑“一个窗”。我们加大“一门、一窗、一网、一次”改革力度，不断提高办事便利化程度。

“一门”是办事只进政务服务大厅这“一扇门”，推动政府各个部门的办事事项都要进服务大厅。今年北京将实现各级80%的事项“一门”办理。同时打破各个区域的划分，推动“全市通办”“全域通办”。比如，你进哪个服务大厅办的结果都是一样的，你在东城，到海淀办事，也是一样的，在全市任何一个大厅都能办同一件事情。

“一窗”是进了服务大厅这个门，不用再找其他部门的窗口，实现“一窗通办”“一窗办结”。北京市、区政务服务中心全面开始实施综合窗口，同一事项在不同窗口办理没有差异。今年将实现70%的事项“一窗”分类受理。

“一网”是建设全市一体的政务服务网，实现“一网通办”。去年，市、区两级事项网上可办率达到90%以上。今年北京要重点解决网上不好办的情况，以“通”为核心，以“办”为关键，围绕部门数据共享和用户体验进行完善和突破。过去办一件事情要填很多表，现在不需要了。着力提高网上办理深度，大力推进网上办、掌上办、自助办、智能办，实现更多事项从“网上可办”向“一网通办”转变。

“一次”是通过推动“一网通办”，让数据多跑路，企业和群众少跑腿，我们现在已经实现市级各个部门的数据全部上云，全部共享，今年市区两级各拿出400-600项高频事项，力争实现“最多跑一次”或者“一次不用跑”。

二是加快办。政府内部的改革就是一个“减”字，减事项、减环节、减证明、减材料、减时间。北京全部取消了“其他”兜底事项。

陈吉宁认为，老百姓办事最难的，是办每件事情填的表后面都有个“等材料”。去掉全部的“等”，提高办事的透明度、公开性、可预期性，也大大提高了企业和老百姓的办事效率。

三是省钱办。就是要大力降低企业经营成本和费用支出，推动企业有更多资金用来提高经营管理水平和科技创新上。

据介绍，近两年，北京推出一系列减费举措，来减轻企业的支出。比如开办公章，在北京开办企业，免费刻制公章，每年为企业大概节约6000万元；实行施工图审查政府购买服务，每年节省3.5亿元；推行建设工程招标全过程电子化，降低交易成本6亿元；对小微工程实行供水、供电、供气“三零”服务，每年节省约8亿元；几项加在一起，大概每年为企业让利近20亿元。

最后。陈吉宁强调说，“营商环境只有更好，没有最好”，以更大的力度完善政府服务，努力把北京打造成国际一流的营商环境高地。

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