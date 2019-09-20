原标题：工博会展示数字工业未来

9月17日，第21届中国国际工业博览会在国家会展中心（上海）开幕，来自27个国家和地区的2600多家企业参展。图为一名参观者与机器人下围棋。 新华社记者 方 喆摄

在9月17日开幕的第21届中国国际工业博览会上，100余款尖端技术和产品首发，凸显了工博会作为全球制造技术创新风向标的地位。同时，一大批填补国内空白、打破国外技术垄断的项目亮相，也显示了中国工业从制造向“智造”的跨越——

9月17日，以“智能、互联——赋能产业新发展”为主题的第21届中国国际工业博览会在上海开幕。这是国务院批准、国家有关部门和上海市共同打造，具有强大品牌影响力的国际交流合作平台。工博会持续举办21年仍魅力不减，奥秘何在？记者走进工博会寻找答案。

百余款尖端技术产品首发

尖端技术和产品首发首展的力度，是衡量一个国际级展会影响力的重要指标。在本届工博会上，100余款尖端技术和产品首次发布，涉及人工智能、机床、自动化、机器人、工业互联网、数字化工厂等领域，凸显了工博会作为全球制造技术创新风向标的地位。

上海微电子展示填补国内空白的首台高分辨率6代小Mask投影曝光机，上汽集团展示洋山深水港智能卡车项目……这些首发技术和产品显示了中国工业从制造向“智造”的跨越。同时，协作机器人鼻祖丹麦UR公司以及发那科、川崎、库卡等世界领先企业现场首发最新协作机器人，也使工博会成为国际工业最高水准竞技场。

本届工博会首日还揭晓了“中国国际工业博览会大奖”，10家获奖企业的技术和产品或是全球第一、国际首创，或是达到世界先进水平，在工业领域关键环节取得了重大进展，打破了相关行业国外企业垄断的局面。

上海联影公司全景动态PET-CT uEXPLORER在全球首次实现了全身多组织器官4D高清动态成像。2018年12月份，该公司获得美国FDA批件，首台设备出口美国享受了零关税优惠。

山崎马扎克（中国）有限公司的DDL激光管材加工中心搭载全球首款DDL（直接半导体激光）激光发生技术，能耗更低，光电转化效率更高，具有高度智能化功能，可以广泛应用于原材料、板材切割加工各行各业。

山西太钢不锈钢精密带钢有限公司的宽幅超薄精密不锈带钢“手撕钢”真能徒手撕开。该公司是全球唯一能批量生产600毫米宽幅不锈钢精密箔材产品的企业，已实现了进口替代，并开始对外出口。

中国工程院院长李晓红说，工博会见证了中国工业特别是制造业创新奇迹。工业和信息化部党组成员、总工程师张峰则希望工博会加快融合发展，努力建设世界一流、具有强大品牌影响力的国际交流合作平台。

一大批项目填补国内空白

工业互联网是新一代信息技术与制造业深度融合的产物。据测算，2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元，2020年将达万亿元规模。

工博会连续4年关注工业互联网领域。英特尔、浪潮、上海电气、智能云科等近200家企业突出展示了工业制造应用行业的信息系统解决方案、智能制造终端产品与典型案例，呈现数字化、智能化发展场景，展现了工业互联网关键技术如何带动传统制造业走向人、机、物全面互联的数字工业未来。

人工智能与制造业深度融合，将真正帮助我国制造业提高核心工艺水平和制造质量。本届工博会上，西门子、博世力士乐、三菱电机、欧姆龙、松下电器机电、施耐德、倍福等一大批领先企业带来了智能工厂的生产体验，“5G”“AI”、边缘计算、工业云服务、人机协作等技术运用于智能制造全流程。在这里，工厂变得更智能、更透明、更安全。

“5G+工业”也成为本届工博会最大亮点。中国移动打造的5G数字孪生系统和工业巡检系统、中国联通携手中国商飞的“5G智能工厂”项目、德国倍福与华为X-labs合作搭建的5G无线传输技术等一批新应用，为未来工厂搭建起新的智慧应用场景。

核心零部件、关键元器件、重大装备与材料一直是我国制造业短板和“卡脖子”领域。在本届工博会上，一大批制造企业展示的项目成功填补了国内空白，打破了国外技术垄断和封锁。

新奥动力自主研发的E100F微型燃气轮机在性能、应用技术上都处于国际先进水平。耀皮集团生产的高端航空玻璃打破了国外垄断，成为全球航空玻璃供应链中非常重要的一环。国装新材料技术（江苏）有限公司的多晶连续Al-Si-M先进陶瓷纤维对打破国外技术封锁具有重大意义，荣获“国家战略性创新技术产品”称号。

机器人产业助长三角发展

当前，长三角一体化发展已经上升为国家战略。本届工博会的多个专业展均聚焦长三角区域合作，其中的机器人展更聚集了150余家长三角机器人企业最新技术和产品。

据了解，长三角地区是国内机器人产业规模最大、市场应用比例最高的区域，机器人产能占全国50%以上，具有良好的机器人产业生态环境，在产业链构建、市场需求、创新资源布局等方面均走在全国前列。机器人产业是装备制造业转型升级的重要抓手，机器人产业的蓬勃发展，将助力长三角地区建成世界级产业集群。

目前，全球机器人巨头及国内龙头品牌均在长三角地区设有总部基地或研发中心。得益于长三角地区汽车、电子信息产业等传统优势，德国库卡公司在这里共设立了5家企业。ABB不久前也投资约10亿元，在上海动工建设新的机器人工厂和研发基地。在本届工博会机器人展上，ABB、发那科、库卡、熊猫电子、哈工智能等研发的最新机器人争相炫技，吸引了许多参观者前来感受“聪明的机器人”。

目前，长三角地区工业机器人应用已率先从汽车、3C电子、食品包装、家居服装等传统领域向新能源、环保设备、高端装备、仓储物流等新兴领域不断拓展。

据介绍，熊猫电子、哈工智能、钱江机器人、配天机器人、埃夫特机器人、沃迪、达野、龙盛、海尚等长三角地区机器人企业率先实现了“机器人本体+系统集成”的智能转型，在电子制造、新能源汽车、国产大飞机零部件制造等领域成功找到了更多应用场景和落脚点，无论是数量还是质量均位居全国第一。同时，长三角地区机器人产业的核心零部件本土化率也领先全国。

9月18日，在同时举办的“2019年第八届中国机器人高峰论坛”上，上海市经济和信息化委员会副主任张建明表示，目前上海机器人产业规模为全国第一，下一步将根据上海市智能制造三年行动计划目标，进一步支持上海机器人产业发展壮大。要打造长三角机器人产业生态系统，借助长三角一体化发展，推动上海机器人企业走向长三角，鼓励产业链上下游企业加强合作，推动制造技术与信息技术集成创新。

(责编：杨曦、付长超)