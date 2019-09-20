原标题：国家物流枢纽建设将分“三步走”

为加强物流基础设施网络建设、深入推进物流降本增效，国家物流枢纽建设将分三阶段实施。近日，2019年国家物流枢纽建设名单公布，23个物流枢纽入选，比此前计划的15个有所增加。国家发展改革委有关负责人对此予以解读——

近日，国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于做好2019年国家物流枢纽建设工作的通知》，确定了2019年国家物流枢纽建设名单，23个物流枢纽入选。

国家发展改革委经济贸易司负责人表示，国家物流枢纽建设是加强物流基础设施网络建设的直接体现，也是深入推进物流降本增效的必然选择。近年来，国务院及相关部门针对物流降本增效出台实施了一系列政策措施，取得了明显成效。今年上半年，我国社会物流总费用与GDP的比率降至14.6%，为改善实体经济发展环境、提升国民经济运行效率作出了积极贡献。

此外，国家物流枢纽建设也是优化社会物流运行体系的需要。该负责人表示，我国各类物流基础设施看似已形成多点分布、覆盖全国的经营网络，但大部分设施运作相对独立，信息不互联、业务不衔接、功能不匹配，干线网络不健全，干支衔接不顺畅；物流基础设施在一定区域存在重复建设、低效运行等问题。

“国家物流枢纽建设将系统整合分散的存量物流基础设施资源，加强物流设施间的协同衔接、互联互通，提高干线物流效率、促进干支高效衔接，打造‘通道+枢纽+网络’的物流运作体系。”该负责人表示。

从2019年国家物流枢纽建设名单来看，入选的国家物流枢纽区域、类型分布总体均衡，其中东部地区10个、中部地区5个、西部地区7个、东北地区1个，涵盖陆港型、空港型、港口型、生产服务型、商贸服务型、陆上边境口岸型6种类型，能够为“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、西部陆海新通道等重大战略实施和促进形成强大国内市场提供有力支撑。

此前，国家发展改革委计划2019年布局15个国家物流枢纽，为什么最终公布的是23个？对此，该负责人解释说，《国家物流枢纽布局和建设规划》和《国家物流枢纽网络建设实施方案（2019—2020年）》提出到2020年布局建设30个左右国家物流枢纽。目前，不少城市存量物流枢纽设施已具备一定规模，产业发展基础较好，枢纽建设方案较为成熟。为加快构建国家物流枢纽网络的总体框架，适当增加了2019年国家物流枢纽建设数量。

该负责人表示，国家物流枢纽建设将分阶段实施。其中，2019年至2020年是起步建设阶段，重点依托已投入运营、发展潜力较大、区域带动作用较强、在行业内具有一定影响力的物流业发展集聚区，初步建立符合我国国情的枢纽建设运行模式。2021年至2025年是加速建设阶段，将布局建设150个左右国家物流枢纽，建立以国家物流枢纽为核心的现代化物流运行体系。2026年至2035年是综合提升阶段，将重点补齐枢纽网络节点空白，基本形成与现代化经济体系相适应的国家物流枢纽网络，并发展一批具有国际影响力的枢纽经济增长极。

下一步，有关部门将及时启动2020年国家物流枢纽布局建设工作，并在同等条件下优先向未入选2019年建设名单的省区市（含计划单列市）倾斜。同时，将提前着手研究制定2021年至2025年国家物流枢纽建设实施方案。

(责编：杨曦、付长超)