原标题：共绘合作愿景 尽显开放魅力

以“共建‘一带一路’，共绘合作愿景”为主题的第16届中国—东盟博览会将于9月21日在广西南宁市开幕，继续推动中国和东盟以及其他“一带一路”沿线国家友好往来、民心相通、经贸交流、合作共赢。在贸易保护主义和单边主义日渐抬头的背景下，开放合作、互利共赢的东博会，向全世界展现中国—东盟开放合作的美好前景。

2004年11月，在广西南宁国际会展中心，中国—东盟的领导和嘉宾将各国母亲河之水汇聚一处，启动时代之钟，东博会如新芽破土，以崭新姿态出现在世人面前。东博会见证并参与、助推了中国—东盟自由贸易区的建设，成为中国—东盟合作的亮点。

中国—东盟博览会由中国和东盟10国政府经贸主管部门及东盟秘书处共同主办、广西承办，定位是以促进中国—东盟自由贸易区建设，共享合作与发展机遇为宗旨，围绕《中国与东盟全面经济合作框架协议》，以双向互利为原则，以自由贸易区内的经贸合作为重点，面向全球开放，为各国商家共同发展提供新机遇。

每届东博会都紧紧围绕自贸区建设，创立一系列合作机制，在传统的货物贸易、投资合作、服务贸易领域深耕细作，推动自贸区建成和升级发展，不断丰富中国—东盟自贸区的内涵和外延。

2010年1月，中国—东盟自由贸易区如期建成。在此基础上，中国—东盟又携手打造自贸区升级版。2014年起，东博会设立了特邀合作伙伴机制，每年邀请区域外国家担任特邀合作伙伴，分别举办专项经贸交流活动，东博会从服务“10+1”向服务“一带一路”沿线拓展。

“东博会已成功举办15届，成为中国—东盟重要的开放平台，在‘一带一路’建设中发挥了积极作用。”广西壮族自治区政府副主席杨晋柏说。

东博会搭建了高层对话平台，推动中国—东盟友好合作迈上新台阶。前15届东博会、商务与投资峰会共有79位中外领导人、3100多位部长级嘉宾出席，搭建更丰富的高层对话平台，携手构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

东博会建立了专业合作平台，推动中国—东盟经贸合作取得新成果。前15届东博会共有74.6万名客商参展参会，促进了中马“两国双园”、中国·印尼经贸合作区等一批重大项目实施，务实推动了中国—东盟自由贸易区升级发展，促进高水平开放合作。

东博会拓宽了“南宁渠道”，推动中国—东盟多领域合作进入新阶段。东博会框架下共举办了200多个会议论坛，涵盖40多个领域，建立起多领域合作机制，推动建设面向东盟的金融开放门户、中国—东盟信息港等一批重大项目落地。

无论是中国—东盟博览会投资合作圆桌会、东盟产业园区招商大会、中国—东盟基础设施合作论坛，还是中国和东盟10国国家推介会，抑或是“魅力之城”专题展、东博会服务贸易专题展，东博会将自贸区的投资贸易、服务贸易便利化，从政府层面推进到了企业层面，成为自贸区建设实实在在的“助推器”。

东博会还促进了区域经济一体化提速。中国—东盟自由贸易区升级议定书全面生效；中方与东盟国家企业合作建设了多个经贸合作园区；澜沧江—湄公河次区域合作、大湄公河次区域合作、中国—中南半岛经济走廊、泛北部湾经济合作等项目建设正蓬勃发展。

今年是落实《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》的开局之年。第16届东博会将为自贸区建设注入新动力。展览将突出展示《愿景》涵盖的贸易、投资、产能合作、数字经济、科技、金融、电子商务、旅游等内容。

本届东博会将紧扣当前合作热点，聚焦国际陆海贸易新通道建设，助推面向东盟的金融开放门户建设，服务中国—东盟信息港建设，全面对接粤港澳大湾区建设，扩大展区规模、优化展区内容、举办系列会议论坛，为企业做好贸易配对、投资撮合、产业对接等服务，推动务实合作。

同时，通过举办东盟10国国家推介会、投资合作圆桌会、产业园区招商大会等系列经贸活动，挖掘新商机。东博会框架下将举办33个论坛，发布多领域合作的高端权威信息。东博会还将加大对企业的信息发布，首次举办“东博会全球发布”活动，首次编印东博会蓝皮书。此外，还将举办中国—东盟电视片集中展播、中国—东盟广播电视及新媒体论坛暨电视交易会等活动，唱响媒体合作共赢主旋律。

(责编：杨曦、付长超)